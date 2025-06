Las 8 mentiras más absurdas sobre migrantes (pero que la gente cree)

Cada vez que se habla de migración, aparece una lista de mitos que se repiten como si fueran verdades absolutas. Y lo más preocupante es que mucha gente, sin hacer el más mínimo esfuerzo por informarse, se los cree. Aquí van 8 de esas mentiras que ya cansa tener que desmontar:

1. “Nos quitan el trabajo”

No. Las personas migrantes no “quitan” trabajos, los ocupan. En su mayoría, realizan trabajos que los locales no quieren hacer: agricultura, cuidados, limpieza, construcción… Además, generan riqueza: pagan impuestos, alquilan viviendas, compran productos. Si alguien te quita el trabajo, no es un migrante, es un empresario explotador que prefiere pagar menos.

2. “Solo vienen para aprovecharse de las ayudas”

Esta es una de las mentiras más repetidas y más fáciles de desmontar. La mayoría de las personas migrantes no accede a ayudas públicas durante años debido a trabas legales. Las que existen son mínimas. Lo que sí hacen es contribuir económicamente al sistema, incluso más que muchas personas nacidas en el país.

3. “No quieren integrarse”

¿Integrarse a qué? Muchas personas migrantes hacen esfuerzos constantes por aprender el idioma, seguir las normas, encontrar su lugar. Lo que pasa es que “integrarse” muchas veces se traduce en “que se comporten como yo”. Y eso no es integración, es imposición cultural.

4. “Traen delincuencia”

Falso. No hay relación directa entre migración y criminalidad. De hecho, la mayoría de los delitos los cometen personas nacidas en el país. Pero los medios insisten en recalcar el origen del sospechoso cuando es migrante, reforzando estereotipos racistas.

5. “Hay demasiados”

¿Demasiados para qué? ¿Para convivir contigo en paz? ¿Para llenar vacíos laborales que nadie quiere cubrir? ¿Para pagar pensiones con su trabajo? En muchos países, la población migrante representa un porcentaje muy pequeño, pero el discurso alarmista hace parecer que son una “invasión”. No lo son.

6. “Viven mejor que nosotros”

Una mentira cruel. Muchas personas migrantes viven en condiciones precarias, con sueldos bajos, sin papeles, sin acceso a derechos básicos. Algunos arriesgan su vida para cruzar fronteras y luego viven años en la incertidumbre. ¿Eso es “vivir mejor”?

7. “Son todos iguales”

Reducir a millones de personas a un solo perfil es profundamente ignorante. Hay migrantes de todas las clases sociales, religiones, orientaciones sexuales y trayectorias. Pensar que todos son iguales es racismo, por si no te habías dado cuenta.

8. “Si no les gusta, que se vuelvan a su país”

Esta frase mezcla xenofobia con una falta total de empatía. ¿Y si no pueden volver? ¿Y si huyen de una guerra, de violencia, de hambre? Además, ¿quién eres tú para decidir dónde puede vivir alguien? ¿Qué te hace pensar que el país es solo tuyo?

La mayoría de estas mentiras no nacen de la realidad, sino del miedo, la ignorancia y el racismo. Repetirlas sin reflexionar solo contribuye a perpetuar el odio. Si en algún momento te descubres diciendo alguna de estas frases, lo mejor que puedes hacer es informarte, prestar atención a otras voces y, sobre todo, guardar silencio antes de hacer daño gratuito.

Redacción Afroféminas

