La insoportable blanquitud de los Goya y el cine español

Ayer tuvo lugar la 37ª edición de la gala de los Goya. La muestra coincidió con la noticia del fallecimiento del director español Carlos Saura, uno de los grandes. En la interminable sucesión de premiados y entregas de estatuillas de Goya no hubo, como de costumbre, artistas que no eran blancos dando un discurso de aceptación. Tampoco hubo personas racializadas entregando esos premios.

Se habló mucho de feminismo y de Sanidad Pública. También premiaron a una persona con diversidad funcional, Telmo Irureta, por La consagración de la primavera, y con eso cumplieron su cuota de diversidad. Felicidades.

Y no es culpa de ellos, supongo. El mundo del cine español es producto de su sociedad, su educación y su cultura. La «gente del cine» se ha criado en esas escuelas de de Baltasares pintados de betún y fiestas ce carnaval con temática africana, en que todos se ponían taparrabos y un hueso en un afro postizo.

Supongo que no son más que el producto de 500 años de un racismo que da vergüenza, no confeso y oculto en la historia. Un racismo de un país que fue potencia esclavista y llevó millones de personas por la fuerza a América a extraer el oro que robaron a esos nativos que tampoco aparecen es sus películas, ni en sus galas, ni en sus series.

Y estamos cansados de pedir, de suplicar que nos miren. Que estamos. Quizás si mientras escriben unas notas para un nuevo guion levantan la cabeza, vean a la camarera que les sirve un café en el bar, un compañero de clase de su hijo, un médico de esa Sanidad Pública que dicen defender.

Y entiendo que no pueden vernos más que como migrantes en pateras, con una frase de texto, o ni eso. No pueden vernos como médicos, abogados, o policías. Dicen que no sería un reflejo real de la sociedad. Imaginan lo que conocen, imaginan en blanco, solo blanco. Por eso premian a blancos, porque hacen las películas blancos, porque solo hay blancos en su cultura.

Con nosotras que no cuenten.

Afroféminas

