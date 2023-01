Kat Graham y el racismo que sufrió en “The Vampire Diaries”

Kat como Bonnie Bennett en “The Vampire Diaries”

Igual que en muchos ámbitos presentes en nuestro día a día, el racismo en el cine ha servido para fomentar estereotipos y discriminar a las personas por su cultura o color de piel. No obstante, desde hace algunos años, este tipo de actitudes han ido desapareciendo del mundo audiovisual, debido a la visibilización de la diferencia de trato, por ejemplo en los papeles que reciben los actores y actrices negrxs, su salario, su reconocimiento y las numerosas dificultades que enfrentan para encontrar trabajo.

Quiero hablaros de Kat Graham y “The Vampire Diaries”, una serie dramática de televisión estadounidense creada por Kevin Williamson y basada en la saga de L. J. Smith.

Uno de los principales personajes era Bonnie Bennett, que era interpretado por Kat Graham. Nacida en Ginebra (Suiza), Kat es hija de un padre de Liberia, José Graham, y de una madre judía rusa, Natasha. Kat era la única actriz negra del reparto, que además une esa condición a la de su origen judío.

Según ella misma ha confesado, fue víctima de muchos comentarios, desprecios y actitudes racistas durante la grabación de la serie TVD. Todo comenzó con la actitud de la cocreadora y productora de la serie, Julie Plec, quien según confiesa la actriz, hacia comentarias racistas sobre el color de la piel de Kat.

Pero hubo más. El cabello afro de la actriz tampoco gustaba y fue obligada a llevar peluca durante el rodaje de la serie para ocultarlo.

Este tipo de acciones y comentarios, seguido de miradas despectivas y constantes humillaciones, llevó a que la conocida actriz se sumiese en un estado de ansiedad constante.

Julie Plec, en varias ocasiones trató de despedir a Katy la humillaba hasta hacerla llorar en pleno rodaje. No obstante, antes de que la despidieran, Ian Somerhalder y otros actores que participaban en el cast de TVD, impidieron que la actriz abandonase. Esto solo trajo más problemas para la actriz.

Julie Plec, al no poder discriminar de forma directa a la actriz, debido a las protestas de parte del reparto, comenzó a utilizar al personaje de Katerina y la trama, para seguir humillándola. Muchos fans se quejaron de

No obstante, no solo recibía comentarios racistas por parte de los directores y productores, pues Matthew W. Davis y Zach Roerig, compañeros de reparto, también realizaban comentarios ofensivos sobre ella, incluso en entrevistas. Eran referencias a su color de piel y a su físico, no solo discriminándola por sus rasgos, sino también sexualizándola.

Kat Graham, que estuvo presente en las ocho temporadas de TVD, pero tras ello, ha confesado que no volvería a aceptar ningún papel más con ese rol. Debido a todo el racismo que sufrió grabando la serie, decidió que quería reinventarse e interpretar a mujeres negras en papeles, que en la mayoría de las ocasiones, solo son interpretados por personas blancas. Kat dice que quiere que las mujeres negras se vieran representadas en papeles importantes, que se salgan de los estereotipos, más allá de ser un personaje secundario o principal, cuando se trata de una “película negra”.

Lamentablemente, en el audiovisual, todavía hay mucha discriminación racial. Y a pesar de que cada día se trata de enfrentar este tipo de problemas, sigue habiendo muchas Kats. Como el caso de Vanessa Morgan, actriz conocida por aparecer en la serie Riverdale, de la que se supo que cobraba la mitad que sus otros compañeros de reparto por su color de piel.

