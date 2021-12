bell hooks: “Lo más importante es lo que digo en mis libros, no quién soy”

Acaba de fallecer bell hooks, una autora afroestadounidense, feminista negra, profesora, académica y activista social. En su carrera, que abarcó cuatro décadas, exploró y escribió sobre una variedad de temas, incluidos el racismo, el feminismo, la cultura y la educación. Su trabajo se centró en identificar y desafiar los sistemas de opresión y discriminación que se basan en la raza, el sexo y la clase. Hay un amplio consenso en considerarla como una de las intelectuales y escritoras más importantes de su generación.

Nació en 1952 en una familia de clase trabajadora en Hopkinsville, Kentucky. Bautizada como Gloria Watkins, más tarde adoptaría el seudónimo “bell hooks” en honor a su bisabuela materna, Bell Blair Hooks y en reconocimiento de su ascendencia femenina. Ella optó por usar letras minúsculas para este nombre con el fin de eliminar el enfoque de ella como persona y colocarlo únicamente en su escritura: “Lo más importante es lo que digo en mis libros, no quién soy”

Cuando era niña asistió a una escuela segregada donde su deseo de aprender fue nutrido y alentado. Cuando se introdujo la educación integrada en Kentucky, se vio obligada a asistir a una escuela predominantemente blanca. En muhcas ocasiones ha hablado de sus experiencias enormemente negativas allí. Después de graduarse de la escuela secundaria, bell asistió a la Universidad de Stanford y se especializó en inglés en 1972. Obtuvo su maestría en Literatura Inglesa en 1976 y, después de varios años escribiendo, enseñando y trabajando como telefonista para mantenerse económicamente, bell la completó su doctorado en literatura en la Universidad de California Santa Cruz en 1983.

Su carrera académica comenzó en 1976 con un puesto en la Universidad del Sur de California enseñando inglés y estudios étnicos. Desde entonces, bell ha ocupado diversos cargos académicos, incluido el de Profesora de Estudios Afroamericanos e Inglés en la Universidad de Yale, Profesora Asociada de Estudios de la Mujer y Literatura Estadounidense en el Oberlin College en Ohio y Profesora de Literatura Inglesa en el City College of New York. En 2004 se unió al Berea College en Kentucky y actualmente es la Profesora en Residencia en Estudios Apalaches allí.

Su prolífica carrera de escritora comenzó en 1978 con la publicación de un libro de poemas llamado And There We Llop. Sin embargo, el primer gran trabajo de bell, el innovador ¿ACASO NO SOY YO UNA MUJER?, se publicó en 1981. Es un libro enormemente influyente y sigue siendo un texto vital en la literatura afrofeminista. En el libro, exploró el feminismo y el movimiento por los derechos civiles, argumentando que la divergencia entre racismo y sexismo que comenzó con la esclavitud convirtió a las mujeres negras en el grupo más oprimido y marginado de la sociedad estadounidense. Ella describió el nacionalismo negro como un movimiento patriarcal y misógino que buscaba reemplazar las divisiones raciales reforzando las sexistas y al feminismo como un movimiento blanco y de clase media, completamente ajeno a las necesidades de las mujeres no blancas y pobres.

bell escribió: “El proceso comienza con la aceptación por la mujer individual de que las mujeres estadounidenses, sin excepción, son socializadas para ser racistas, clasistas y sexistas, en diversos grados, y que etiquetarnos a nosotras como feministas no cambia el hecho de que debemos trabajar conscientemente para deshacernos del legado de la socialización negativa “.

El libro desafió las convenciones académicas y emplea el estilo de escritura informal que se convirtió en la marca de bell. Su intención era hacer que su trabajo fuera totalmente inclusivo y accesible para todxs, independientemente de su clase, educación o alfabetización. En su libro de 1991, Breaking Bread, explica que las críticas más importantes que recibió fueron de lectores no académicos: “Cuando ¿ACASO NO SOY YO UNA MUJER? se publicó por primera vez recibía docenas de cartas a la semana donde, por ejemplo, una mujer negra de un pueblo pequeño, en medio de la nada, me decía que había leído mi libro en la biblioteca pública y le había cambiado la vida “.

Hasta su fallecimiento, bell publicó más de 30 libros que exploran los temas de la raza raza, género, clase, educación, el papel de los medios en la cultura contemporánea y, particularmente, cómo estos temas se cruzan para producir sistemas de opresión y dominación. Escribió libros para niños, varios volúmenes de poesía y numerosos artículos académicos. Una oradora brillante y carismática, dio conferencias, realizó documentales y ha apareció en eventos públicos en E.E.U.U. y en todo el mundo. En 2014 fundó el Bell Hooks Institute, un establecimiento dedicado al pensamiento crítico, la discusión y la educación.

Siempre accesible y ocasionalmente controvertida, bell hooks era una voz vital en el movimiento feminista y una de los principales pensadoras y autoras de la cultura contemporánea. Su obra y pensamiento es fundamental en el movimiento afrofeminista. Cualquier persona debería conocer su trabajo, más allá de etiquetas e identidades.

