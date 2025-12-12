Una peli, una serie, un libro y una exposición para este fin de semana (del 12 al 14 de diciembre)

Ya estamos en plena cuenta atrás para las fiestas y diciembre empieza a oler a turrones y a ese agobio simpático de «tengo que comprar regalos pero prefiero quedarme en el sofá». Este finde viene cargado de propuestas que te van a remover por dentro: una película que duele de verdad, una serie británica que arde, un libro que desmonta el colonialismo desde la voz de quien lo vivió y un restaurante africano en pleno Lavapiés para cerrar el año con sabor. Así que coge la manta, el abrigo o la compañía que prefieras, porque aquí van cuatro recomendaciones que no te van a dejar indiferente.
La peli…
«La voz de Hind» (2025) – Túnez/Francia
Dirigida por Kaouther Ben Hania
El 29 de enero de 2024, Hind Rajab, una niña palestina de seis años, quedó atrapada en un coche bajo fuego israelí en Gaza. Durante 70 minutos llamó a la Media Luna Roja mientras intentaban coordinar su rescate. Nunca llegaron. Kaouther Ben Hania (nominada al Oscar por Las cuatro hijas) reconstruye esos minutos eternos usando las grabaciones reales de la voz de Hind. La película transcurre en el centro de operaciones humanitario: todo el horror se transmite solo a través del sonido, la espera, el silencio. Ovación de 23 minutos en Venecia y Gran Premio del Jurado.
🖤¿Por qué verla? Porque es Gaza entera pidiendo ayuda mientras el mundo mira hacia otro lado. Porque Ben Hania obliga a escuchar lo que la política ignora. Porque después de un año de genocidio, esta película es memoria y resistencia pura.
📍¿Dónde verla? Actualmente en cartelera de cines
La serie…
«What It Feels Like for a Girl» (2025) – Reino Unido Filmin
Byron es una adolescente trans que huye de un pueblo del norte de Inglaterra a principios de los 2000. Llega a Nottingham y encuentra a Lady Die, quien la adopta en su familia de fiesteros queer: «The Fallen Divas». Juntos bailan, roban, se pierden y sobreviven en plena escena club. Basada en las memorias de Paris Lees —primera mujer trans en Vogue UK—, la serie no suaviza nada: abuso, violencia, pero también la belleza feroz de la familia elegida. Con ecos de Skins y Euphoria, pero con voz propia británica que arde. Arrasó en Cádiz con tres premios.
🖤 ¿Por qué verla? Porque es fuego trans en pantalla, sin miedo ni vergüenza. Porque en tiempos donde Reino Unido retrocede en derechos trans, esta serie es un grito de existencia. Porque la crítica dice que «podría hacer por la representación trans lo que It’s a Sin hizo por las historias gay y el SIDA».
El libro…
«El sistema colonial develado» Jean Louis Vastey (editado por Juan Francisco Martínez Peria)
(Wanafrica Ediciones, 2025)
En 1814, Jean Louis Vastey —intelectual negro, exsecretario del Rey Henri Christophe de Haití— publicó Le Système colonial dévoilé, desmontando pieza por pieza la narrativa colonial europea. Vastey escribió contra la «civilización» que justificaba la esclavitud, contra el racismo disfrazado de progreso. Fue pionero en plantear que Europa no civilizaba, barbarizaba. Tras doscientos años de silencio, este texto fundamental del pensamiento negro nuestroamericano vuelve en castellano.
🖤 ¿Por qué leerlo? Porque Haití fue la única revolución de esclavizados victoriosa y la borraron de los libros. Porque Vastey escribió desde la rabia lúcida de quien vivió la esclavitud y conquistó la libertad. Porque su crítica al colonialismo sigue devastadoramente actual: cambia «esclavitud» por «neocolonialismo» y el sistema sigue intacto. Comprar
Y un restaurnte…
«Lingueer Saveurs d’Afrik»
Mercado de San Fernando – Lavapiés, Madrid
En plena calle Embajadores, Lavapiés, Fatou abrió Lingueer Saveurs d’Afrik con la misión de que África se pruebe y se celebre. Ganadora de los Premios Impulsa 2022, su historia atraviesa todo el local: comida senegalesa casera, contundente y llena de sabor. Aquí se come Maafe (estofado con mantequilla de cacahuete), Yassa (arroz con pollo), Dibi (cordero a la parrilla) y Thieboudienne (plato nacional: arroz, pescado, tomate). Opciones veganas y sin gluten. Raciones generosas, precios justos, música africana de fondo. Fatou construye puentes y empodera a mujeres migrantes.
🖤¿Por qué visitarlo? Porque comer es político. Porque la comida de Fatou es deliciosa y honesta. Porque necesitamos apoyar a mujeres africanas emprendedoras que transforman la ciudad. Porque Lavapiés es uno de los pocos barrios donde África late con fuerza y este restaurante es parte de esa comunidad.
📍¿Dónde? Calle de Embajadores, 41, Madrid. Mejor reservar.
📣 ¿Tienes una recomendación afro, antirracista o feminista para tu ciudad o barrio? Escríbenos. Esta sección la construimos entre todas. Porque las referencias también se comparten.
