Una peli, una serie, un libro y una exposición para este fin de semana (del 12 al 14 de diciembre)

«La voz de Hind» (2025) – Túnez/Francia

Dirigida por Kaouther Ben Hania

El 29 de enero de 2024, Hind Rajab, una niña palestina de seis años, quedó atrapada en un coche bajo fuego israelí en Gaza. Durante 70 minutos llamó a la Media Luna Roja mientras intentaban coordinar su rescate. Nunca llegaron. Kaouther Ben Hania (nominada al Oscar por Las cuatro hijas) reconstruye esos minutos eternos usando las grabaciones reales de la voz de Hind. La película transcurre en el centro de operaciones humanitario: todo el horror se transmite solo a través del sonido, la espera, el silencio. Ovación de 23 minutos en Venecia y Gran Premio del Jurado.

🖤¿Por qué verla? Porque es Gaza entera pidiendo ayuda mientras el mundo mira hacia otro lado. Porque Ben Hania obliga a escuchar lo que la política ignora. Porque después de un año de genocidio, esta película es memoria y resistencia pura.