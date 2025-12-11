Todos tenemos una opinión sobre lo que vemos. Creemos que “no somos racistas”, que “no somos machistas”, que “no haríamos daño a nadie”.

Pero la verdad es simple: cada día tomamos decisiones que afectan a otras personas, aunque no siempre seamos conscientes.

El nuevo test interactivo ¿Qué papel decides jugar? te invita a entrar en la historia de Valentina: una chica migrante que vive situaciones en las que los prejuicios aparecen desde todas las direcciones.

A veces es ella quien recibe comentarios dañinos.

Y otras veces es ella quien los reproduce.

Porque sí: ser víctima de prejuicios no te libra de tenerlos.

Y ahí es donde empieza lo incómodo… y lo necesario.

En el test recorres siete momentos de su vida —el instituto, las redes, su casa, la calle— y en cada uno eliges cómo reaccionarías tú. Es breve. Es claro. Y, sobre todo, te confronta con tu manera de mirar el mundo.

Lo valioso no es acertar.

Lo valioso es descubrir qué papel juegas tú cuando nadie te mira.

Si quieres entender mejor cómo funciona el prejuicio —y cómo podemos romper la cadena del daño— este test es una oportunidad sencilla y directa para empezar.

👉 Haz el test aquí: https://chats.acpp.com/ellas

Y después pregúntate con honestidad:

¿Qué papel decidiste jugar?

Campaña «Ellas Cómplices» de Asamblea de Cooperación por la Paz y el Ministerio de Inclusión

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado