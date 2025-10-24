Una peli, una serie, un libro y una exposición para este fin de semana (del 24 al 26 de octubre)

El último fin de semana de octubre nos llama a reflexionar sobre identidades, injusticias y luchas históricas. Desde una película en blanco y negro que disecciona los privilegios raciales en la América de los años 20, hasta un documental demoledor sobre corrupción policial, pasando por un ensayo que cuestiona la blanquitud como sistema de poder, y una exposición sobre la lucha antifascista con tinta y humor. Propuestas que nos invitan a mirar más allá de lo evidente y a cuestionar las narrativas dominantes. Aquí te dejamos nuestras recomendaciones para este fin de semana.
La peli…
«Passing» (2021) – Estados Unidos
Dirigida por Rebecca Hall
En su debut como directora, la actriz Rebecca Hall adapta la aclamada novela de Nella Larsen de 1929 para crear un drama psicológico rodado en blanco y negro. Ambientada en el Nueva York de los años 20, la película sigue el reencuentro de dos amigas de la infancia: Irene Redfield (Tessa Thompson) y Clare Kendry (Ruth Negga), dos mujeres negras de piel clara que han elegido vivir en lados opuestos de la línea del color. Mientras Irene vive en Harlem con su marido médico y sus hijos, Clare ha decidido «pasar» por blanca y está casada con un hombre racista que desconoce sus orígenes. Cuando sus caminos vuelven a cruzarse, Clare se infiltra en la vida de Irene, desestabilizando su existencia cuidadosamente construida.
🖤¿Por qué verla? Porque es una exploración sutil y devastadora sobre identidad racial, clase, deseo y represión. Hall utiliza magistralmente la fotografía en blanco y negro para cuestionar las categorías raciales, y las interpretaciones de Thompson y Negga son una clase magistral de actuación contenida. Una película que hace preguntas incómodas sobre los privilegios, las decisiones imposibles y el precio de la seguridad en una sociedad racista.
📍¿Dónde verla? Netflix
La serie…
«Trial 4» (2020) – Netflix
Docuserie de ocho episodios dirigida por Rémy Burkel que narra la historia de Sean K. Ellis, un joven negro de Boston que fue condenado injustamente por el asesinato del detective de policía John J. Mulligan en 1993. Acusado siendo adolescente, Ellis pasó 22 años en prisión proclamando siempre su inocencia. La serie sigue su lucha legal mientras expone la corrupción policial sistémica, las irregularidades procesales y el racismo estructural del sistema judicial estadounidense. Con sus dos primeros juicios terminando en jurado dividido y el tercero condenándolo a cadena perpetua, no fue hasta 2015 que un juez anuló sus condenas reconociendo que «no se hizo justicia». En 2018, finalmente se retiraron todos los cargos contra él.
🖤 ¿Por qué verla? Porque es un testimonio sobre cómo el racismo y la corrupción policial destruyen vidas. La serie no solo documenta la injusticia sufrida por Ellis, sino que revela el funcionamiento de un sistema diseñado para criminalizar a las personas negras y latinas. Una denuncia necesaria especialmente en el contexto actual de movimientos por la justicia racial.
El libro…
«¿De qué color son los blancos? Un decálogo de herramientas sobre justicia epistémica»
Odome Angone
(Bellaterra, 2025)
Un ensayo provocador y necesario que cuestiona la blanquitud como sistema-mundo asimétrico de poder. Angone plantea que la blanquitud no es una simple cuestión cromática, sino una ideología de exclusión que sostiene estructuras de dominación. Desde perspectivas antirracistas, antipatriarcales, antihomófobas, anticlasistas y antifronteras, este libro reúne las voces de escritores, artivistas, pensadores críticos, afrociberactivistas y agitadores sociales que confluyen en las luchas de comunidades afrodescendientes y africanas por el reconocimiento institucional.
🖤 ¿Por qué leerlo? Porque visibiliza las voces históricamente eclipsadas y empujadas a los márgenes. Con un enfoque interseccional y pluridisciplinar, esta obra responde a la urgencia de reconocimiento académico y político de la diversidad. Un decálogo de herramientas para entender cómo opera la blanquitud y cómo desarticularla desde la justicia epistémica y la disidencia. Comprar
Y una exposición…
«Tinta contra Hitler. Mario Armengol, caricaturista en la Segunda Guerra Mundial»
Museu Nacional d’Art de Catalunya
Una exposición dedicada a Mario Armengol, caricaturista catalán exiliado que utilizó su pluma como arma contra el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Armengol, nacido en Barcelona en 1911 y exiliado tras la Guerra Civil española, se unió a la lucha antifascista desde Gran Bretaña a través de sus viñetas mordaces y contundentes. Sus caricaturas, publicadas en periódicos británicos, ridiculizaban a Hitler y denunciaban los horrores del nazismo con un humor punzante e inteligente. La muestra reúne sus trabajos más significativos, documentando cómo el arte gráfico se convirtió en resistencia política.
🖤 ¿Por qué escucharlo? Porque nos recuerda el poder transformador del arte como herramienta de denuncia y resistencia. En tiempos donde resurgen discursos de odio y autoritarismos, la obra de Armengol nos enseña que la cultura y el humor pueden ser armas poderosas contra la opresión. Una lección de compromiso político y valentía creativa.
📣 ¿Tienes una recomendación afro, antirracista o feminista para tu ciudad o barrio? Escríbenos. Esta sección la construimos entre todas. Porque las referencias también se comparten.
Descubre más desde Afroféminas
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.