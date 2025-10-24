Una peli, una serie, un libro y una exposición para este fin de semana (del 24 al 26 de octubre)

La peli…

«Passing» (2021) – Estados Unidos

Dirigida por Rebecca Hall

En su debut como directora, la actriz Rebecca Hall adapta la aclamada novela de Nella Larsen de 1929 para crear un drama psicológico rodado en blanco y negro. Ambientada en el Nueva York de los años 20, la película sigue el reencuentro de dos amigas de la infancia: Irene Redfield (Tessa Thompson) y Clare Kendry (Ruth Negga), dos mujeres negras de piel clara que han elegido vivir en lados opuestos de la línea del color. Mientras Irene vive en Harlem con su marido médico y sus hijos, Clare ha decidido «pasar» por blanca y está casada con un hombre racista que desconoce sus orígenes. Cuando sus caminos vuelven a cruzarse, Clare se infiltra en la vida de Irene, desestabilizando su existencia cuidadosamente construida.

🖤¿Por qué verla? Porque es una exploración sutil y devastadora sobre identidad racial, clase, deseo y represión. Hall utiliza magistralmente la fotografía en blanco y negro para cuestionar las categorías raciales, y las interpretaciones de Thompson y Negga son una clase magistral de actuación contenida. Una película que hace preguntas incómodas sobre los privilegios, las decisiones imposibles y el precio de la seguridad en una sociedad racista.