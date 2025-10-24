🌍 Taller online: Movimientos Sociales, Tecnología e Inteligencia Artificial 🗓️ 13 y 14 de noviembre

🕖 De 19:00 a 21:00 (hora de España)

💻 Modalidad online (en directo)

Vivimos un momento histórico en el que los movimientos sociales se cruzan con las nuevas tecnologías. La inteligencia artificial ya está aquí, y puede servir tanto para reproducir desigualdades como para abrir nuevos caminos de emancipación.

Este taller invita a pensar, crear y actuar desde una perspectiva crítica y transformadora: ¿cómo podemos usar la IA para fortalecer nuestras luchas, proteger nuestro conocimiento colectivo y generar discursos propios?

A partir de la experiencia de AfroféminasGPT, reflexionaremos sobre cómo construir herramientas tecnológicas éticas, accesibles y antirracistas, además de aprender a usarlas de forma práctica para la creación de contenidos y narrativas con sentido político.

💡 En estas dos jornadas aprenderás a:

Comprender las implicaciones sociales, éticas y políticas de la inteligencia artificial.

Aprender a crear tu propio GPT

Usar prompts personalizados para crear contenidos críticos y visuales.

Desarrollar cortos audiovisuales con IA aplicados al activismo.

Detectar riesgos de apropiación cultural y fortalecer la soberanía digital.

Analizar el impacto ecológico de la “basura digital” y su relación con el activismo ambiental.

✊🏾 Dirigido a:

Activistas, investigadoras, comunicadoras, docentes y creadoras interesadas en explorar el vínculo entre tecnología, justicia social y pensamiento crítico.

💰 Precio promocional de lanzamiento: 75 €

(El precio subirá a 125 € tras la primera fase de inscripciones).

📩 Inscripciones abiertas:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado