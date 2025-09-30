Zaragoza: un parque lleno de colchones y una política de escaparate

Las imágenes del Parque Bruil son contundentes: decenas de colchones sobre el césped, ropa colgada entre los arbustos, mochilas alineadas [1]. Más de 60 personas duermen a la intemperie en el entorno del parque Bruil y el Centro de Historias [2]. La mayoría proceden de África subsahariana. Lo que vemos es una crisis habitacional que expone las contradicciones de una ciudad que prefiere desplazar antes que acoger.

El debate público se centra frecuentemente en la «degradación» del espacio verde, no en la dignidad de quienes sobreviven allí. Los propios afectados lo expresan con claridad: «Somos personas, seres humanos. Las instituciones no pueden seguir haciendo oídos sordos» [3]. Hay un componente racial evidente en esta exclusión que merece nombrarse: son mayoritariamente personas negras quienes están durmiendo en el parque, y son ellas quienes resultan más invisibilizadas en el relato oficial.

La cronología de los hechos tampoco es casual. En junio, efectivos de la Policía Local desalojaron del patio del Centro de Historias a las personas sin hogar que dormían allí habitualmente, justo antes de un acto institucional de «integración y solidaridad» al que acudieron la alcaldesa Natalia Chueca, el presidente Jorge Azcón y el exalcalde Juan Alberto Belloch [4]. La ironía es brutal: expulsar a personas vulnerables para celebrar un evento sobre solidaridad. El mensaje que se transmite es que los espacios públicos deben estar limpios de pobreza visible cuando llegan las autoridades y las cámaras.

Este desalojo del Centro de Historias forma parte de un patrón más amplio. Los vecinos del Andador Reina Esther han denunciado que entre 30 y 40 personas sin hogar duermen cada noche en su zona [5]. Muchas de estas personas son solicitantes de asilo procedentes de los programas estatales de Protección Internacional y Ayuda Humanitaria [6]. Cruz Roja señala que «no tienen el perfil de personas sin hogar con el que trabajamos habitualmente» [7], lo que complica aún más la respuesta institucional. Estamos ante una nueva realidad migratoria que requiere soluciones específicas, y el Ayuntamiento responde con desalojos y desplazamientos.

Mientras tanto, la agenda municipal avanza en otra dirección. La alcaldesa participa en foros de emprendimiento, presenta programaciones festivas y promociona Zaragoza como «la ciudad donde todo sucede» [8]. La promoción económica y cultural tiene su lugar, evidentemente. El problema es el contraste: más de 600 personas sin hogar han sido atendidas en Zaragoza en lo que va de 2025, un incremento de más del 30% respecto a todo 2024 [9]. Las cifras hablan por sí solas. La ciudad crece en eventos y en personas durmiendo en la calle.

La respuesta institucional llega tarde y resulta insuficiente. Tras la movilización vecinal de septiembre, bajo el lema «¡La calle no es hogar, queremos dignidad!», la concejala de Servicios Sociales anunció la creación de 20 plazas para personas sin hogar fuera del albergue [10]. Veinte plazas frente a más de 600 personas atendidas. Las matemáticas no cuadran. Estas medidas son parches que no abordan la raíz del problema que es la falta de vivienda accesible y de recursos de acogida dignos.

El Parque Bruil se ha convertido en el símbolo de una ciudad que invierte en su imagen exterior mientras descuida a quienes más necesitan. Una ciudad que desaloja personas vulnerables de espacios públicos antes de eventos oficiales, que habla de integración mientras empuja a la gente a dormir entre colchones en un parque. Una ciudad que paga vigilancia privada en equipamientos públicos para garantizar que nadie duerma allí, en lugar de garantizar que nadie tenga que dormir en la calle.

La situación del Parque Bruil y del Centro de Historias plantea preguntas incómodas sobre el modelo de ciudad que estamos construyendo. ¿A quién pertenecen los espacios públicos? ¿Qué prioridades guían las políticas municipales? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir desplazando el problema de un parque a otro, de una esquina a otra, como si mover a las personas de sitio fuese una solución?

Las personas que duermen en el Parque Bruil no son un problema de imagen urbana. Son el resultado visible de políticas que han fallado. Políticas migratorias que no ofrecen itinerarios de acogida dignos. Políticas de vivienda que han convertido el acceso a un techo en un privilegio. Políticas sociales con recursos claramente insuficientes frente a una demanda creciente.

Zaragoza sigue desplazando personas de un espacio público a otro, como si mover el problema de sitio fuese resolverlo. Cada desalojo, cada medida insuficiente, cada evento que requiere limpiar las calles de pobreza visible confirma que estamos construyendo una ciudad donde la imagen vale más que la dignidad. Los colchones del Parque Bruil son el espejo de nuestras prioridades. Y ese espejo devuelve una imagen que debería avergonzarnos.

