En dos días comienza lo que puede cambiar tu mirada para siempre

Este 1 de octubre a las 19h abrimos un espacio que no olvidarás

Este miércoles 3 de octubre a las 19:00 h arrancamos el Curso de Otoño de Afroféminas.

Un espacio vivo, crítico y transformador donde no venimos a escuchar pasivamente, sino a cuestionar, incomodar y construir juntas.

Es una experiencia que atraviesa, interpela, sacude y acompaña. Una formación donde nos cuestionamos todo: las estructuras, los privilegios, las ausencias, los discursos heredados.

Un lugar donde dejamos de pedir permiso y empezamos a construir desde nosotras. Para nosotras. Con nosotras.

Es una experiencia que interpela, sacude y acompaña. Una formación crítica donde nos cuestionamos todo: las estructuras de poder, los privilegios, las narrativas heredadas.

Este curso propone otra manera de saber, de compartir, de transformar. Un espacio donde la teoría se encuentra con la vivencia. Donde el conocimiento situado se respeta. Donde el aprendizaje es colectivo.

¿Qué te vas a encontrar?

Un programa intensivo con perspectiva afrofeminista, antirracista, interseccional y descolonial.

Un espacio para pensar críticamente el presente y construir futuros más justos.

Herramientas reales para desmontar el racismo estructural, simbólico y cotidiano.

¿Para quién es este curso?

👉🏾 Para personas racializadas que buscan herramientas, comunidad y lenguaje para resistir y sanar.

👉🏻 Para personas blancas dispuestas a escucharse, confrontarse y actuar desde una posición crítica.

👉🏽 Para quienes quieren desaprender lo aprendido y construir desde otro lugar.

👉🏿 Para quienes creen que otra forma de vivir, educar, luchar y estar en el mundo es posible.

👉🏽 Para quienes saben que no hay cambio si no es incómodo.



📚 Temario

1️⃣ Introducción General

El feminismo negro nace como una corriente crítica dentro del feminismo, denunciando la exclusión de las mujeres no blancas de los discursos hegemónicos. Esta formación busca recuperar su historia y pensar cómo sus aportes siguen siendo urgentes hoy. A través del análisis de la interseccionalidad, reflexionaremos sobre el papel del privilegio blanco como eje estructural de las desigualdades.

2️⃣ Feminismo Negro: Historia, lucha y reivindicaciones

📌 ¿De dónde surge el feminismo negro? ¿Qué lo diferencia del feminismo dominante?

En este módulo abordaremos el origen del feminismo negro, las voces que lo impulsaron y los movimientos sociales que lo sostienen. Se trata de comprender no solo sus postulados teóricos, sino su fuerza como herramienta política para resistir la exclusión y construir justicia.

Contenidos clave:

Recorrido histórico y surgimiento del feminismo negro

Figuras clave y sus aportes

Diferencias con el feminismo hegemónico

Importancia del contexto racial y de clase

Reivindicaciones contemporáneas: justicia racial, derechos económicos, luchas laborales y resistencias cotidianas

3️⃣ Interseccionalidad: opresiones que se cruzan

📌 ¿Cómo se entrelazan el racismo, el sexismo, la clase y otras formas de opresión?

Este módulo está dedicado al análisis del concepto de interseccionalidad, desde sus fundamentos teóricos hasta sus aplicaciones prácticas en la vida cotidiana y en las políticas públicas.

Contenidos clave:

Definición y origen del término

Aportes de Kimberlé Crenshaw

Raza, género, clase y sexualidad como ejes de análisis

Interseccionalidad en instituciones, políticas públicas y movimientos sociales

Ejemplos de resistencia y transformación

4️⃣ Privilegio blanco: estructuras y rupturas

📌 ¿Qué significa ser blanco en una sociedad estructurada por el racismo?

Aquí reflexionaremos sobre el privilegio blanco como una construcción histórica que sostiene desigualdades. Analizaremos cómo se reproduce, dónde opera y cómo puede ser desafiado desde la conciencia crítica y el compromiso antirracista.

Contenidos clave:

¿Qué es el privilegio blanco?

Origen y desarrollo del concepto desde la teoría crítica

Mecanismos de perpetuación: instituciones, medios, escuela, trabajo

Casos cotidianos de privilegio y exclusión

Estrategias para identificarlo, cuestionarlo y actuar

Rol de las personas aliadas en el cambio

🧭 Metodología

Esta formación se desarrollará a través de una metodología participativa, crítica e interseccional , que combina el aprendizaje teórico con la reflexión personal y colectiva.

Se trabajará con los siguientes enfoques y herramientas:

Debates guiados y espacios de diálogo horizontal .

Análisis de textos clave .

Dinámicas de reflexión grupal .

Visualización de materiales audiovisuales .

🕕 Fechas y horarios

📅 1, 2 y 3 de octubre

🕓 Horario: de 19:00 a 21:00 cada sesión

📝 ¿Cómo me inscribo?

Realiza el pago (125€ por persona) y 50€ si eliges una de las sesiones por separado. Pago con tarjeta:

Nos pondremos en contacto contigo una vez nos llegue el aviso de pago. Otras formas de pago: 🏦 Cuenta bancaria: ES69 0073 0100 5505 0599 8116 *Si eliges transferencia escribe a afrofeminas@gmail.com para confirmar tu inscripción y recibir todos los detalles. Introduce tu nombre completo, correo electrónico y Curso de OTOÑO en el concepto.

💳 PayPal: workshopafrofeminas@gmail.com 📜 Al finalizar, así has adquirido y realizado el curso completo, recibirás un diploma acreditativo de haber realizado la formación con Afroféminas.

🌱 Este OTOÑO (o PRIMAVERA, según el hemisferio) te invitamos a pensar con nosotras, a desafiar las estructuras de opresión y a construir nuevos horizontes desde el conocimiento y la acción colectiva.

¡Nos vemos PRONTO!

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado