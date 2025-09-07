«Quiero ser antirracista» de Jumko Ogata

Jumko Ogata es una voz que se escucha con la claridad de quien ha caminado los senderos del pensamiento crítico. Con una formación extensa y una militancia en el activismo antirracista, Ogata no es una teórica de sillón. Su trabajo se sustenta en la experiencia y en el compromiso con la lucha antirracista y feminista. En su libro, «Quiero ser antirracista», Ogata no pretende quedarse en las buenas intenciones, todo lo contrario, Jumko ha escrito una guía que nos interpela, nos cuestiona y nos exige que nos levantemos de la silla y pasemos a la acción.

Jumko Ogata

No es casualidad que una mujer afrodescendiente y feminista asuma el desafío de hablarle a todo el mundo sobre el antirracismo. Su perspectiva es la de quien ha vivido la discriminación en su propia piel, pero también la de quien entiende las complejidades de la sociedad y la forma en que el racismo se entrelaza con otras formas de opresión. Esta visión múltiple es lo que hace que su obra sea tan potente.

El libro se estructura como una invitación a un viaje de autodescubrimiento y responsabilidad. Ogata comienza desmontando la idea de que el racismo es un problema de algunas personas malvadas. En cambio, lo muestra como lo que es: un sistema complejo, una estructura que nos atraviesa a todes, seamos o no conscientes de ello. Es una reflexión que va más allá de los insultos evidentes para examinar el racismo cotidiano, el que se esconde en los chistes, en las preguntas incómodas, en las miradas y en los silencios.

Ogata dedica una parte importante del libro a abordar el papel de las personas blancas en la lucha antirracista. Este punto es crucial. No se trata de generar culpa, sino de generar conciencia y un compromiso auténtico. Explica que el antirracismo no es una medalla que se gana por no ser racista: es un proceso de aprendizaje constante, de desaprender privilegios y de escuchar a quienes han sido sistemáticamente silenciados. Para las lectoras de Afroféminas, que provienen de diversas realidades, esta parte del libro es vital para construir alianzas sólidas y un feminismo verdaderamente interseccional.

El feminismo es un eje fundamental en la obra de Ogata. Ella muestra cómo el racismo y el machismo son dos caras de la misma moneda. No es posible ser feminista sin ser antirracista. El libro conecta de manera orgánica las luchas, mostrando cómo la opresión de las mujeres racializadas es un punto de encuentro entre estas dos estructuras de poder. Su visión se alinea perfectamente con la línea editorial de Afroféminas, donde la lucha por la igualdad de género no puede separarse de la lucha por la justicia racial.

Además de la teoría, el libro de Ogata ofrece herramientas prácticas. No se queda en la superficie de los conceptos, sino que los aterriza. Habla sobre cómo actuar en situaciones de racismo, cómo reconocer nuestros propios sesgos y cómo generar conversaciones difíciles pero necesarias con nuestro entorno. Este enfoque práctico convierte la obra en una lectura obligada para quienes desean pasar del pensamiento a la acción.

La propuesta de Jumko Ogata es pura coherencia. Nos pide que seamos honestas con nosotras mismas, que reconozcamos nuestra posición en el sistema y que asumamos la responsabilidad de desmantelarlo. Quiero ser antirracista nos muestra que el antirracismo es un camino que se recorre cada día, con humildad y valentía.

Redacción Afroféminas

