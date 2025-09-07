3. Love & Basketball (2000) – Dirigida por Gina Prince-Bythewood (EE. UU.)

Monica y Quincy sueñan con ser estrellas del baloncesto, pero también lidian con el amor, la competencia y la madurez.

Una historia de amor que también es una historia sobre la ambición, el deporte y la posibilidad de ser una mujer negra sin pedir permiso. Monica no encaja en los moldes tradicionales, y por eso su historia es tan valiosa: nos permite vernos fuertes, sensibles y auténticas, todo a la vez.