Las mujeres negras llevamos generaciones contando nuestras historias como podemos, con canciones, palabras susurradas en la cocina, rituales que sobreviven en lo cotidiano y, más recientemente, a través del cine. Durante mucho tiempo fuimos invisibles en la gran pantalla o, peor aún, retratadas desde miradas blancas, coloniales y racistas. Pero también hemos resistido, imaginado y creado. Las diez películas que compartimos aquí son mucho más que obras cinematográficas. Son testimonio, memoria, crítica social, belleza y fuerza. Hablan de nosotras, de nuestras abuelas, de nuestras hijas, de nuestras luchas cotidianas. Algunas duelen, otras abrazan. Todas nos interpelan y nos muestran que siempre estuvimos aquí.
1. Within Our Gates (1920) – Dirigida por Oscar Micheaux (EE. UU.)
Una joven, Sylvia Landry, viaja al sur de EE. UU. para recaudar fondos para una escuela negra, enfrentándose a prejuicios, peligros y su propio pasado.
Esta película pionera fue una respuesta directa a los retratos racistas del cine de la época. Ofrece una imagen digna y valiente de las personas negras, en especial de las mujeres, mostrando su lucha, inteligencia y compromiso con la educación. En un tiempo donde nuestra humanidad era negada sistemáticamente, Within Our Gates se atrevió a decir la verdad.
2. Daughters of the Dust (1991) – Dirigida por Julie Dash (EE. UU.)
Una familia Gullah en Carolina del Sur debate si abandonar su cultura y migrar al continente en 1902.
Es la primera película dirigida por una mujer negra en lograr distribución comercial en EE. UU. y un poema visual a la herencia, la espiritualidad y la sabiduría matriarcal. Las mujeres son el centro de la trama. Decididas, profundas, conectadas con su linaje. Un viaje sensorial que nos recuerda quiénes fuimos y quiénes seguimos siendo.
3. Love & Basketball (2000) – Dirigida por Gina Prince-Bythewood (EE. UU.)
Monica y Quincy sueñan con ser estrellas del baloncesto, pero también lidian con el amor, la competencia y la madurez.
Una historia de amor que también es una historia sobre la ambición, el deporte y la posibilidad de ser una mujer negra sin pedir permiso. Monica no encaja en los moldes tradicionales, y por eso su historia es tan valiosa: nos permite vernos fuertes, sensibles y auténticas, todo a la vez.
4. Black Girl (La Noire de…) (1966) – Dirigida por Ousmane Sembène (Senegal/Francia)
Diouana, una joven senegalesa, es contratada como niñera por una familia francesa. Al llegar a Francia, se convierte en sirvienta, aislada y maltratada.
Es una denuncia potente del colonialismo y el racismo cotidiano. Diouana representa a miles de mujeres negras que migran buscando futuro y se encuentran con la deshumanización. Su silencio habla más que mil palabras, y su historia duele porque sigue vigente.
5. I Am Not a Witch (2017) – Dirigida por Rungano Nyoni (Zambia/Reino Unido)
Shula, una niña acusada de brujería, es enviada a un campo de mujeres «brujas» en Zambia.
Con una estética entre el realismo y el cuento de hadas, esta película denuncia cómo las sociedades siguen controlando y castigando a las mujeres que no se ajustan a lo que se espera de ellas. Shula simboliza la inocencia atrapada en redes de abuso, pero también el deseo inquebrantable de libertad.
6. Executive Order (Medida Provisória) (2020) – Dirigida por Lázaro Ramos (Brasil)
En un Brasil distópico, el gobierno ordena la deportación de todos los ciudadanos negros a África.
La historia resuena dolorosamente con realidades actuales. A través del personaje de Capitu, una médica embarazada, vemos el impacto brutal del racismo institucional y la violencia estatal sobre las mujeres negras. Una distopía que se parece demasiado al presente.
7. De Cierta Manera (One Way or Another) (1974) – Dirigida por Sara Gómez (Cuba)
Yolanda, una maestra negra, se enamora de Mario, un obrero. Su relación expone las tensiones entre raza, clase y género en la Cuba posrevolucionaria.
Sara Gómez, primera directora afrocubana, pone el dedo en la llaga: incluso en los contextos «progresistas», las mujeres negras siguen luchando por su voz. Yolanda es una mujer negra que cuestiona, se enfrenta y propone, en un contexto que no siempre la quiere escuchar.
8. Igualada (2024) – Dirigida por Juan Mejía Botero (Colombia/México/EE. UU.)
Documental sobre la campaña presidencial de Francia Márquez, mujer negra, rural, activista colombiana.
Un retrato íntimo y poderoso de una mujer que se atrevió a reclamar el derecho a decidir sobre su país. Francia encarna lo que muchas sentimos, rabia, amor, coraje y la certeza de que merecemos estar en todos los espacios. Esta historia es nuestra historia también.
9. Sugar Cane Alley (Rue Cases Nègres) (1983) – Dirigida por Euzhan Palcy (Francia/Martinica)
En la Martinica colonial, Ma’Tine trabaja en los campos para que su nieto José pueda estudiar.
Un homenaje a las mujeres que han sostenido generaciones enteras con sus manos, su amor y su sacrificio. Palcy retrata con una ternura brutal la fuerza de las mujeres negras caribeñas, y nos recuerda que muchas veces nuestras abuelas fueron las primeras feministas sin saberlo.
10. Belle (2013) – Dirigida por Amma Asante (Reino Unido)
Dido Elizabeth Belle, hija birracial de una mujer africana esclavizada y un aristócrata inglés, crece en la alta sociedad del siglo XVIII.
Una historia casi desconocida que desafía el mito de que las mujeres negras no formamos parte de la historia «grande». Belle lucha por su identidad en un mundo que no sabe dónde colocarla, pero que no puede ignorarla. Es una joya que abre grietas en los relatos oficiales.
Ver estas películas es una experiencia estética irrepetible. También puedes verlo como un acto de reconocimiento, de afirmación y, en muchos casos, de reparación. Cada una nos ofrece un espejo, una pregunta, un abrazo o un grito.
Redacción Afroféminas
Descubre más desde Afroféminas
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.