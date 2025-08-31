Ciencia ficción, fantasía y fascismo

Tras jurar el cargo, el actual presidente de Estados Unidos habló ante un público de multimillonarios y directores ejecutivos de empresas tecnológicas sobre numerosos planes para su segundo mandato. Entre ellos, un proyecto que recuerda a una novela de ciencia ficción o una epopeya fantástica: expandir el expansionismo estadounidense más allá de la Tierra y adentrándose en el espacio .

El oligarca en jefe se situó bajo la rotonda del Capitolio y gritó a la multitud: «Estados Unidos volverá a considerarse una nación en crecimiento, una que aumenta su riqueza, expande su territorio, construye sus ciudades, eleva sus expectativas y lleva su bandera hacia nuevos y hermosos horizontes. Y perseguiremos nuestro destino manifiesto hasta las estrellas».

Este objetivo encapsula a la perfección el espíritu del colonialismo, el imperialismo y la codicia capitalista occidentales: conquista y expansión, literalmente, hasta alcanzar proporciones sobrenaturales. Sin embargo, no es algo sin precedentes. Las ideas grandilocuentes que evocan la ciencia ficción y la fantasía se han entrelazado desde hace tiempo con el fascismo.

Bajo las estrellas

El término «Destino Manifiesto» fue acuñado por el editor de periódico y columnista John O’Sullivan en 1845. En un ensayo que abogaba por la incorporación de Texas al territorio estadounidense, O’Sullivan articuló una creencia que ya era ampliamente aceptada.

Otras naciones se han involucrado… con un espíritu de injerencia hostil contra nosotros, con el objetivo declarado de frustrar nuestra política y obstaculizar nuestro poder, limitar nuestra grandeza y frenar el cumplimiento de nuestro destino manifiesto de extendernos por todo el continente que nos ha asignado la Providencia.

En la imaginación de la supremacista blanca, los blancos son divinamente ordenados y, por lo tanto, dotados por el «creador» con el derecho a colonizar todo el continente. Al igual que la doctrina criptofascista que antaño justificó la esclavización y tortura de los africanos robados, la ideología del Destino Manifiesto se arraiga en la fantasía y fomenta la extirpación violenta y la destrucción de los pueblos, familias, lenguas y culturas indígenas.

Desde su segunda investidura, el presidente en funciones ha firmado una serie de órdenes ejecutivas, una de las cuales busca eliminar la ciudadanía por nacimiento en todo el país. En el momento de escribir este artículo, la directiva ha sido bloqueada temporalmente por un juez federal, pero la amenaza persiste. Desmantelar la ciudadanía por nacimiento haría a una multitud de residentes no blancos, incluso a los nativos de este país, significativamente más vulnerables a la amenaza de deportación. La ciudadanía por nacimiento de los pueblos indígenas también ha sido cuestionada por la actual administración , e incluso miembros de la Nación Navajo han sido detenidos por el ICE en el contexto de la creciente agresión.

Las ambiciones de esta administración están centradas en completar la intención original del Destino Manifiesto, acercándose cada vez más a la creación del etnoestado blanco que los fascistas han anhelado durante tanto tiempo. Es más, pretenden expandirse a mundos más allá del nuestro.

Pero cuando se trata de la supremacía blanca y el fascismo, no hay nada nuevo bajo las estrellas.

El presidente Andrew Jackson firmó la Ley de Traslado de los Indios en 1830. Durante su segundo discurso sobre el Estado de la Unión, Jackson reiteró su firme convicción en esta legislación, pues consideraba justo y necesario el genocidio progresivo de las tribus indígenas. De hecho, al igual que la mayoría de los euroamericanos de la época, Jackson no los reconocía en absoluto como indígenas. Declaró : «En los monumentos y fortificaciones de un pueblo desconocido, contemplamos los monumentos conmemorativos de una raza antaño poderosa, exterminada para dar cabida a las tribus salvajes existentes».

A estos «desconocidos» se les consideraba los Constructores de Montículos, una raza perdida de nativos blancos supuestamente exterminados por los «indios». Recibieron su nombre de los miles de «montículos» encontrados por los colonos en Norteamérica, que creían que albergaban los restos de la mítica raza extinta. Como explica un artículo de ThoughtCo :

Desde la época colonial hasta el siglo XX, se aceptó ampliamente que ciertas estructuras de tierra y cementerios demostraban la existencia de pueblos «blancos» o indoeuropeos que se asentaron en América del Norte solo para ser exterminados.

Al igual que el mito moderno de que antiguos extraterrestres construyeron las pirámides de Egipto o que las líneas de Nazca en Perú son los restos de lugares de aterrizaje de naves extraterrestres, los «eruditos» blancos suelen crear sus propias leyendas de ciencia ficción y fantasía en torno a maravillas arquitectónicas que les permiten atribuir la obra a seres que no son «salvajes». Las estructuras prehistóricas de montículos en Norteamérica eran demasiado avanzadas para que personas no blancas e incivilizadas las construyeran. Por lo tanto, debió haber sido una «raza otrora poderosa» ahora extinta. Las proezas matemáticas y de ingeniería de las pirámides egipcias son demasiado impresionantes para haber sido realizadas por africanos, al igual que las enormes formas y figuras geométricas que se extienden por el desierto de Nazca en Perú.

Debieron ser extraterrestres

Estas teorías conspirativas son inseparables de la presencia de la supremacía blanca en las historias reales de ciencia ficción y fantasía. La aclamada novela de Norman Spinrad de 1972, El sueño de hierro , ofrece una historia alternativa metaficcional de Adolf Hitler. En la versión de Spinrad, el joven Hitler emigra a Estados Unidos en 1919 y se convierte en un exitoso escritor e ilustrador, utilizando la ciencia ficción y la fantasía como vehículos para relatos profascistas apenas velados. La novela sirve como una flagrante crítica a la prevalencia del racismo y la ideología fascista en las obras de ciencia ficción y fantasía.

Esta historia se revela en cómo las razas, especies y autómatas no humanos se presentan a menudo como sustitutos de la población negra y de otras personas no blancas en la ciencia ficción y la fantasía. Se observa en la indignada ira y petulancia blanca que surge ante la idea de sirenas , elfos y enanos negros , soldados de asalto y cazadores de Jedi negros, superhéroes negros —especialmente aquellos que se supone representan a Estados Unidos— e incluso intereses amorosos negros en franquicias populares. Para muchos espectadores blancos, estas narrativas les pertenecen, y solo a ellos.

Considerando la importancia que las narrativas de ciencia ficción y fantasía tienen para la mitología supremacista blanca, y viceversa, es indudable que el público blanco —en una sociedad que celebra el robo mediante la colonización— querría apropiarse por completo de estos géneros. Esto, en mi opinión, ilustra que la supremacía blanca es en sí misma una fantasía de ciencia ficción.

Las historias de ciencia ficción y fantasía no se limitan a la pantalla ni a las páginas de novelas y cómics. También se crean en la mente del opresor como una característica y función de la supremacía blanca y el fascismo. En estas conjuraciones, ya sean nostalgias de un pasado idealizado o visiones «proféticas» del futuro, el deseo insaciable de poder es esencial para la creación de fantasía blanca.

Desde las profundidades

Al final de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler y un grupo de sus seguidores escaparon al juicio descendiendo al interior de la Tierra a través de un paso secreto en el Polo Sur, donde permanecieron ocultos durante más de medio siglo.

Al menos eso es lo que creen algunos fascistas modernos y teóricos de la conspiración de la Tierra Hueca : que el Cuarto Reich algún día resurgirá de las profundidades. Es una teoría alimentada por la sabiduría ocultista que varios de los principales asesores de Hitler aceptaron como cierta, y es posible que incluso el propio Hitler fuera creyente. Según la leyenda, la Tierra no solo es hueca, sino que también alberga una antigua raza superior descendiente de extraterrestres que usan fuerza sobrenatural para sostener su imperio subterráneo. Hace muchas generaciones, los seres superiores que emergieron de las profundidades para buscar una vida en la superficie finalmente engendraron la «raza aria».

La teoría evoca una fantasía épica de ciencia ficción —con extraterrestres ancestrales, viajes espaciales, magia y misticismo— porque está literalmente inspirada en una novela de ciencia ficción. No fue el clásico de Julio Verne de 1864, Viaje al centro de la Tierra , como cabría esperar, sino un texto titulado Vril: El poder de la raza venidera, del ocultista Edward Bulwer-Lytton, lo que inspiró el fantástico mito nazi de la «creación». Publicada en 1871, la saga narra una raza de superseres mágicos que viven en el centro de la Tierra, preparándose para conquistar algún día la superficie. No es difícil rastrear la conexión entre Vril y el nazismo en las décadas posteriores a su publicación. Un escritor explica :

El mito del Vril fue rápidamente adoptado por los mismos místicos victorianos que lo inspiraron, y luego pasó a manos de sectas nativistas alemanas. Una de ellas, la Sociedad Thule , apoyó a Hitler y a los nazis. Tras la guerra, escritores tanto pro-Hitler como anti-Hitler teorizaron que, a pesar de la impaciencia del Führer con los ocultistas, algo llamado la Sociedad Vril había orquestado su ascenso… Algunos negacionistas influyentes del Holocausto celebraron la llegada del Cuarto Reich, mientras que escritores estadounidenses más recientes han incorporado la teoría a la corriente principal del pensamiento conspirativo de derechas, pro-Nuevo Orden Mundial. En resumen: los nazis y/o los extraterrestres ya están aquí.

Teorías conspirativas sectarias de este tipo se pueden encontrar en otras partes del mundo moderno, incluso en una taza caliente de Sleepytime Tea. El fundador de Celestial Seasonings, la empresa matriz de este popular té, es un ferviente creyente del libro de Urantia e infunde sus enseñanzas en la cultura de toda la empresa. El Libro de Urantia , que se dice apareció mágicamente en la Tierra a principios del siglo XX, afirma ser «una revelación trascendental escrita únicamente por seres celestiales », que poseyeron el cuerpo de un hombre anónimo para plasmar sus palabras. El texto aborda el control mental; ofrece una historia alternativa de Adán, Eva, Jesús y otros personajes bíblicos —quienes, por supuesto, son extraterrestres— y anuncia un «orden de superioridad racial» de piel clara que «purificará» Urantia (la Tierra) eliminando las «razas inferiores».

Al igual que con el mito de los Constructores de Montículos y los antiguos arquitectos alienígenas, los defensores del mito de la supremacía blanca inventan historias fantásticas para explicar su supuesta superioridad y la aparente necesidad de la violencia fascista. En estas narrativas, ellos mismos se convierten en héroes que albergan un valioso conocimiento secreto que prueba que los blancos, supuestamente descendientes de seres alienígenas altamente avanzados, son los humanos originales y los salvadores del planeta: los verdaderos pueblos indígenas. Evidentes gobernantes del pasado y legítimos gobernantes del futuro.

Retroceder en el tiempo

La nostalgia es una forma conveniente de viajar en el tiempo. Una especie de agonía que implora el regreso a «algo mejor». La ideología neofascista se basa en el concepto de prosperidad blanca, ubicado en algún lugar del pasado, pero es la promesa de restaurar de alguna manera esta prosperidad lo que alimenta su violencia. Esta promesa resuena claramente en el grito de guerra «Make America Great Again« ; resuena en el mantra confederado moderno de «El Sur resurgirá » . Incluso la reverencia pseudorreligiosa de principios del siglo XIX por los ficticios Constructores de Montículos era una forma de añoranza nostálgica.

En El futuro de la nostalgia, la teórica cultural Svetlana Boym define la nostalgia como «un sentimiento de pérdida y desplazamiento» que también es «un romance con la propia fantasía». Para Boym, la nostalgia se encuentra en un nebuloso «tiempo fuera del tiempo», alojada en algún lugar «entre la memoria personal y la colectiva». Pero la memoria colectiva puede ser manipulada mediante la educación restrictiva, la censura de la información y la promoción de narrativas revisionistas, como negar el Holocausto, quemar una biblioteca de estudios sobre sexualidad, prohibir libros indeseables o diezmar un Programa de Conmemoración de la Esclavitud .

En lugar de estar informada por verdades históricas, la memoria colectiva bajo el fascismo se forma mediante el pensamiento mágico y la amnesia cultural. «Que América vuelva a ser grande» y «El Sur resurgirá» son, en esencia, conjuros lanzados con la esperanza de restauración y olvido.

Como explica Boym, «La nostalgia restauradora no se considera a sí misma como nostalgia, sino como verdad y tradición». Por su propia naturaleza, la nostalgia restauradora es inmune a la razón e intenta esclarecer el pasado. En cambio, funciona mediante la lógica interna y la evidencia artificial de una grandeza pasada que, de alguna manera, se perdió.

Este deseo nostálgico de «restaurar» la sociedad a una «época más simple» idealizada prospera gracias a la prevalencia de las historias de fantasía medieval en la cultura popular moderna. Las fantasías medievales sintetizan sucesos sobrenaturales, criaturas mágicas, artes místicas y folclore europeo, situándolos en el contexto de las monarquías, los señores feudales y las brutales guerras arcaicas. Con estos elementos, los mundos medievales de caballería, hechicería y dragones se convierten en espacios propicios para que los supremacistas blancos proyecten sus fantasías de poder blanco.

Una creencia errónea común sobre el período medieval europeo impulsa esta particular corriente de fantasía blanca. Para la comprensión cultural de esta época es fundamental la idea de que la Europa medieval era un «lugar puro, blanco y cristiano, organizado íntegramente en torno a la resistencia militar contra fuerzas externas, no blancas y no cristianas». Esta es la visión del medievalismo que veneran los supremacistas blancos, y la razón por la que modelan su iconografía fascista a partir de los Caballeros Templarios y el Sacro Imperio Romano Germánico.

Sin embargo, su fantasía del pasado es una representación falsa de la verdadera composición racial de la región durante esta época. El profesor de literatura medieval Cord J. Whitaker identifica los tratamientos populares modernos de la Edad Media, tanto en las artes visuales como en las literarias, que ignoraban o eliminaban intencionalmente a las personas no blancas, como los culpables de la idea errónea, ampliamente difundida, de la homogeneidad racial medieval .

Muchos de esos textos del siglo XIX estaban estrechamente vinculados con las formas modernas de colonialismo e imperialismo británico y europeo… Están estrechamente vinculados con la naturalización de la idea de que Europa es una patria ancestral para los europeos, que tenía una herencia homogéneamente europea y que debía tener poder sobre el resto del mundo.

Pero, de nuevo, la nostalgia restauradora no se preocupa por la precisión histórica. Desde las historias ficticias de los nazis de Urantia y la Tierra Hueca hasta los Magos Imperiales y los Grandes Dragones del KKK —una camarilla sumida en rituales, ritos y conjuros, cuyos miembros son conocidos como Caballeros—, el lenguaje, el simbolismo y los tropos de la fantasía y la nostalgia abundan en los círculos fascistas. Mientras anhelan un futuro de pureza racial, miran constantemente hacia atrás en busca de una utopía que jamás encontrarán.

A través del universo

Si bien el imaginario perverso puede utilizarse como arma para promover y sostener la supremacía blanca, la imaginación también puede utilizarse para resistirla.

En 1977, un veterano negro de Vietnam llamado Cory Moore entró casualmente en una comisaría e inmediatamente disparó tres tiros de advertencia. Posteriormente, mantuvo al capitán de policía como rehén en su propia oficina durante más de 40 horas. Durante ese tiempo, presentó sus demandas. Moore quería que el presidente Jimmy Carter se disculpara con todos los estadounidenses negros en televisión nacional y abordara adecuadamente las «fechorías de los blancos contra los negros desde 1619».

También quería que todos los blancos quemaran su dinero y abandonaran la Tierra en siete días.

Este éxodo masivo concebido por Moore es una auténtica fantasía de ciencia ficción para la posteridad; muy diferente de las historias que la gente blanca se ha contado sobre sí misma durante siglos. En lugar de ser los conquistadores o los legítimos herederos de la Tierra, los blancos en la ensoñación de Moore están arruinados y exiliados del planeta para que todos los demás puedan prosperar.

Moore, por supuesto, fue considerado demente, arrestado y condenado por secuestro. En la imaginación blanca, su audacia era inconcebible, sus exigencias absurdas y su seguridad inquietante. Sin embargo, para ofrecer una perspectiva diferente, considero la aventura de Moore, aunque desalentadora, justa y factible en el contexto de su realidad.

En la introducción de » Black to the Future «, una colección de entrevistas con escritores negros de cultura y ciencia ficción, Mark Dery teorizó que los negros descendientes de esclavos «viven en una pesadilla de ciencia ficción». Durante su entrevista posterior, el reconocido crítico cultural negro Greg Tate también observó sucintamente que «Ser negro en Estados Unidos es una experiencia de ciencia ficción». De hecho, nuestros antepasados ​​fueron secuestrados, esclavizados y sometidos a experimentos por invasores alienígenas de piel pálida, quienes los consideraron una especie completamente diferente y finalmente los obligaron a vivir el resto de sus vidas en un mundo nuevo y extraño. Es decir, Moore ya vivía en una pesadilla de ciencia ficción cuando entró en esa comisaría con un arma cargada y la aspiración de desterrar a todos los blancos al espacio exterior.

Además, la protesta de Moore se produjo menos de una década después del alunizaje del Apolo 11 en 1969. La carrera espacial había dominado los medios estadounidenses y alimentado la rivalidad con la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Mientras gran parte del país celebraba y se maravillaba con el logro, otros ofrecían críticas desde una perspectiva marginada, como » Whitey on the Moon » del poeta de jazz y bluesólogo Gil Scott-Heron.

«No puedo pagar las facturas del médico, pero el blanco está en la luna. Dentro de diez años seguiré pagandomientras el blanco esté en la luna».

En general, la presencia de blancos en el espacio no era algo tan fuera de lo posible en la conciencia social de 1977. De hecho, era más plausible que la idea de que el presidente de Estados Unidos se disculpara por siglos de violencia sistemática contra los negros, especialmente en la televisión nacional.

A menudo me pregunto qué pensaría Cory Moore de los intentos de los blancos de abandonar el planeta ahora. Voluntariamente, nada menos. Mientras un acaparador de riqueza alimenta la obsesión de crear la » superioridad estadounidense en el espacio«, otro compite con otros acaparadores de riqueza para industrializar, privatizar y colonizar el espacio. Sin duda, están aspirando a las estrellas.

Dados los diversos mitos sobre los orígenes extraterrestres de la raza blanca, se podría concebir esto como su intento de regresar a casa. Incluso se podría fantasear con todos los oligarcas y fascistas lanzándose al más allá y a través del universo, uno por uno, y con la administración de la tierra volviendo a manos de los pueblos indígenas de la Tierra. Podríamos imaginarlo.

Cuando le preguntaron a Moore por qué había tomado una medida tan drástica, respondió : «Para liberar a mi pueblo». Las exigencias de Moore —su crítica a la apatía blanca, su resistencia imaginativa— aún resuenan. Comprendió que, para que las personas negras tuvieran un mundo donde pudiéramos ser libres, tendría que ser un mundo sin supremacía blanca. Para él, y en realidad, eso significaba que todo el planeta tendría que liberarse de la propia blancura. Eso significaba escribir una fantasía de ciencia ficción propia para combatir la lógica, la cultura y la violencia de la supremacía blanca que crearon su pesadilla de ciencia ficción.

Una y otra vez, historias indistinguibles de las narrativas de ciencia ficción y fantasía se utilizan para justificar iniciativas fascistas y defender la comprensión supremacista blanca de la raza, la historia, la indigenidad, la colonización y el mundo en general. Pero también hemos escrito nuestras propias historias, alterando sus fantasías:

Cuando los esclavos se alzaron y asesinaron a sus secuestradores alienígenas, como hicieron durante la insurrección de Nat Turner . O cuando la gente negra escapó de las plantaciones para construir comunidades libres y autónomas y planear una rebelión en el Gran Pantano Dismal, o recorrió el Ferrocarril Subterráneo bajo la atenta mirada de Harriet Tubman . Cuando Octavia Butler destiló su conocimiento del pasado en sus Parábolas para advertirnos y prepararnos para un futuro que se avecina. Cuando Cory Moore presentó su orden de desalojo. Cada uno de estos ejemplos fue una resistencia imaginativa en acción.

Para lograr un mundo mejor, primero hay que imaginarlo

En realidad, Moore simplemente preguntó: Si los blancos podían usar sus diversas ficciones para crear nuestras condiciones materiales, nuestros horrores de la vida real, ¿por qué no podía él hacer lo mismo? ¿Por qué no podía imaginar enviar a los blancos (de vuelta) a las estrellas y escribir su viaje cósmico a la existencia? ¿Por qué no podía escribir una ficción y que esta también se hiciera realidad? La mitología de la supremacía blanca ha existido durante milenios, y Cory Moore simplemente sintió que ya era hora de escribir una historia diferente.

*Texto publicado originalmente en la revista Scalawag, y republicado en Afroféminasnpor un acuerdo de colaboración.

Sherronda J. Brown Es una friki gótica sureña. Como creadora versátil, aplica su talento en múltiples ámbitos como ensayista, editora, narradora, consultora creativa y artista. Actualmente es editora jefe de la revista Scalawag y autora de «Rechazando la sexualidad obligatoria: Una perspectiva asexual negra sobre nuestra cultura obsesionada con el sexo». Además de la teoría queer y la política (a)sexual, sus escritos se centran a menudo en la crítica cultural y el análisis de medios, especialmente el terror. Sherronda se esfuerza por liderar nuestro equipo editorial con empatía y pasión para inspirar resistencia imaginativa, creatividad radical y experiencias catárticas.

