Lo que hicimos este verano en Afroféminas

Este verano no fue un tiempo de pausa, sino de creación, compromiso y trabajo constante. Desde Afroféminas nos hemos mantenido activas en distintos frentes, acompañando, formando y generando nuevos contenidos que siguen ampliando nuestro impacto.
Campañas y alianzas
Avanzamos en la campaña Cómplices, consolidando un trabajo pionero contra el racismo on line.
Trabajamos intensamente en la campaña con Lush, que verá la luz en diciembre, aportando formación y recursos de alto impacto para sensibilizar y transformar.
Formación y comunidad
Organizamos nuestro curso de verano, en el que se inscribieron muchas seguidoras. Una experiencia de gran éxito que nos anima a seguir adelante: ya estamos promoviendo el curso de otoño, con nuevas propuestas formativas en torno al afrofeminismo y la decolonialidad.
Creamos la sesión cultural “Una peli, una serie, un libro y un….”, que tuvo una gran acogida entre nuestro público, mostrando que el pensamiento decolonial también puede dialogar con la cultura cotidiana de manera accesible y cercana.
Atención y acompañamiento
Estuvimos cerca de varias víctimas de delitos de odio, ofreciendo escucha, orientación y apoyo en un contexto que sigue siendo urgente y necesario.
Compromiso social y transnacional
Dedicamos parte de nuestros ingresos a enviar alimentos y medicinas a Cuba, contribuyendo de manera directa y solidaria con quienes más lo necesitan.
Independencia y sostenibilidad
A diferencia de muchas organizaciones, Afroféminas no recibe subvenciones ni ayudas económicas significativas. Nuestro trabajo se sostiene gracias a nuestras propias iniciativas, colaboraciones y alianzas, lo que garantiza independencia y coherencia en todo lo que hacemos.
Todo esto demuestra que Afroféminas no se detiene. Somos un equipo que une rigor, creatividad y compromiso social, y estamos preparadas para seguir colaborando con instituciones, empresas y organizaciones que quieran construir una sociedad más justa y diversa.
Si tu organización quiere dar un paso real hacia la inclusión y el cambio, este es el momento de trabajar juntas.
Antoinette Torres Soler
Directora y Fundadora de Afroféminas
Lic. Filosofía. Máster en Comunicación de Empresa y Publicidad.
Cubana y española
Descubre más desde Afroféminas
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.