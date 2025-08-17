Universalismos y particularidades: Aristóteles desde una mirada afrofeminista

En la Poética, Aristóteles defendía que la misión del poeta no era copiar a las personas concretas, sino imitar las acciones universales de los seres humanos. Lo universal, decía, es lo que podría ocurrirle a cualquiera que sea humano. Y ahí radicaba la fuerza del arte: no en la moralina, sino en la emoción. El espectador se reconocía en las pasiones representadas —el miedo, la compasión, la obstinación—, y esa experiencia compartida resultaba transformadora.

Pero ¿quién cabía en ese “universal”? El ciudadano libre de la polis griega, varón y blanco, era el modelo implícito. El peligro de esa mirada es que lo que se presenta como humano en general, en realidad es humano solo para unos pocos.

Hoy, desde una perspectiva afrofeminista, sabemos que lo particular importa. La experiencia de una mujer negra migrante, de una niña afrodescendiente en la escuela o de una madre que busca dignidad en su trabajo no es un accidente periférico de lo humano: es parte esencial de lo humano. Cuando esas historias se silencian en nombre de un universal abstracto, lo que se perpetúa no es lo común, sino la exclusión.

La lección que podemos tomar de Aristóteles no es desechar su idea de lo universal, sino ampliarla. Lo universal no está en que todas las personas reaccionemos igual, sino en que toda acción humana tiene motivaciones, emociones y consecuencias. Lo particular, lejos de restar, enriquece y ensancha esa noción de humanidad.

Desde nuestras voces, desde nuestras diferencias, mostramos que lo universal no es propiedad de Occidente ni de la antigüedad clásica: es un tejido plural que se construye cada vez que alguien se emociona al reconocerse en otra historia.

¿Y por qué este texto? Porque las mujeres negras también leemos a Aristóteles.

Antoinette Torres Soler Directora y Fundadora de Afroféminas

Lic. Filosofía. Máster en Comunicación de Empresa y Publicidad.

Cubana y española



