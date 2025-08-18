¿Qué significa no ser humano en el siglo XXI?

La mayoría de las denuncias por delitos de odio que presentan las organizaciones antirracistas son archivadas. La justicia española, que supuestamente debe protegernos a todas las personas por igual, parece mirar hacia otro lado cuando las víctimas somos negras, migrantes o racializadas. No es una percepción subjetiva, es una experiencia reiterada. Una y otra vez. Mientras tanto, sindicalistas, manifestantes y activistas que se enfrentan a los discursos de odio sí terminan en prisión. Es más fácil censurar a un cómico que hace un chiste contra la Iglesia que frenar a quienes señalan públicamente a personas migrantes, exponiéndolas a la violencia.

¿Dónde queda nuestra humanidad en ese panorama?

En su libro Afrofuturism, Ytasha Womack recoge una pregunta demoledora que atraviesa siglos de historia:

“¿Qué significa no ser humano? Como no humano, tu vida no tiene valor. Eres un ‘alienígena’, un ‘extranjero’, un ‘exótico’, un ‘salvaje’. Tu cuerpo no es tuyo, es apto para ser investigado. No tienes historia de valor. Eres incapaz de crear cultura.”

Esta cita, que analiza cómo la ciencia ficción y el afrofuturismo han traducido la experiencia negra en la figura del alienígena, describe también la sensación que muchas personas negras vivimos hoy en Europa. Nos tratan como si no perteneciéramos, como si no fuéramos del todo humanas. Como si tuviéramos que demostrar constantemente que merecemos protección, respeto y dignidad.

No podemos hablar de justicia si los jueces siguen archivando casos de odio racial. No podemos hablar de libertad si el coste de denunciar es quedar desprotegida. No podemos hablar de igualdad si nuestras voces se silencian mientras los discursos de odio crecen en los medios, en las redes y en las instituciones.

El afrofuturismo nos ofrece una vía para imaginar una realidad distinta. Una donde no tengamos que justificar nuestra existencia. Donde no seamos cuerpos sospechosos, sino protagonistas de nuestras propias narrativas. Pero para llegar allí, necesitamos enfrentar la verdad incómoda: todavía, en pleno siglo XXI, hay quienes nos ven como cuerpos que no importan.

Y esa deshumanización no es ficción.

Antoinette Torres Soler Directora y Fundadora de Afroféminas

Lic. Filosofía. Máster en Comunicación de Empresa y Publicidad.

Cubana y española



