5 momentos en que el feminismo negro cambió el rumbo de las luchas sociales

A menudo se dice que el feminismo es un solo bloque, pero la verdad es otra. El feminismo negro ha sido clave para mover las cosas y ha servido para cambiar las luchas sociales a nivel mundial. Desde el principio, las voces negras han señalado lo que el feminismo más conocido callaba, han denunciado el racismo en la sociedad y han creado alianzas desde los márgenes que hoy son el centro del debate político.

Aquí repasamos 5 momentos en que el feminismo negro marcó un antes y un después en la lucha social:

1. Sojourner Truth y su discurso «¿Acaso no soy una mujer?» (1851)

En medio de una convención por los derechos de las mujeres en Ohio, esta activista afroamericana, que nació esclavizada, dio un discurso que desmontó la idea de que «mujer» significaba «blanca». Con mucha claridad, Truth puso sobre la mesa algo vital: el racismo y el sexismo van de la mano. Su intervención fue un empujón que hoy en día sigue conmoviendo.

2. La creación del Combahee River Collective (1974)

Este grupo de mujeres negras lesbianas en EE. UU. escribió uno de los manifiestos más importantes del feminismo interseccional, cuando aún no había nacido este concepto. Dijeron que «la liberación de las mujeres negras trae la liberación de todas las personas», sentando las bases de un activismo anticapitalista, antirracista y feminista. Su impacto sigue inspirando movimientos por todo el mundo.

3. Angela Davis : Unir racismo, clase y género

Desde los años 70, Davis ha sido una figura fundamental del pensamiento crítico feminista negro. Sus ideas y su trabajo conectaron la opresión del patriarcado con el sistema de prisiones, el capitalismo y la supremacía blanca. Libros como Mujeres, raza y clase son esenciales para entender cómo luchar sin dejar a nadie atrás.

4. Marcha de las Mujeres Negras en Brasil (2015)

Más de 50.000 mujeres negras salieron a marchar en Brasilia contra el racismo, la violencia y para que se valoraran sus vidas. Esta fue la movilización más grande de mujeres negras en América Latina y un momento histórico al poner en el centro la lucha de las voces que el feminismo blanco y el racismo del Estado habían silenciado.

#SayHerName: Dando cara a la violencia racial contra mujeres negras (2014 – hoy)

Este movimiento, que surgió en EE. UU., busca mostrar a las mujeres negras asesinadas por la policía, muchas veces ignoradas en los discursos sobre justicia racial. Casos como los de Breonna Taylor o Sandra Bland demostraron que el racismo policial también afecta a las mujeres. #SayHerName unió feminismo y antirracismo con fuerza en todo el mundo.

Cada uno de estos momentos es una oportunidad para escuchar y aprender. El feminismo negro no pide permiso, propone caminos nuevos, desafía lo establecido y nos dice que no hay libertad real si no es para todas.

