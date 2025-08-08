Presentación del primer capítulo de «Uniendo nuestra herencia»: Una reflexión sobre el legado afrodescendiente en Argentina

Afrotransmedia, en colaboración con el músico y productor afroargentino Emanuel Ntaka y el director Pablo Varela, presentan el primer capítulo de su serie documental Uniendo Nuestra Herencia. Este proyecto busca ofrecer una mirada crítica y artística sobre el patrimonio material e inmaterial de las comunidades afrodescendientes en Argentina, poniendo en primer plano el legado de la trata transatlántica de personas esclavizadas y su impacto en la humanidad.

El capítulo inaugural de la serie marcará el comienzo de un proceso de reflexión colectiva sobre la memoria histórica de las comunidades afro en el país y su relevancia en el presente. La jornada contará con una serie de actividades que combinan la proyección, el arte y el intercambio cultural.

El eventose proyectará el primer capítulo de la serie documental, seguido de un espacio de intercambio con los/as participantes presentes. Además, habrá una intervención artística a cargo del músico y productor Emanuel Ntaka y el artista Ansou Condé, quienes aportarán su visión y talento para enriquecer la jornada con una experiencia cultural única.

Fecha: Sábado 9 de agosto, 17 h

Ubicación: Sarmiento 141, CABA – Sala Bemberg (Aula 614), Palacio Libertad (ex CCK)

Este evento es una oportunidad única para acercarse a las raíces de la comunidad afroargentina, entender mejor su historia y reflexionar sobre su presente.

No faltes a este evento que promete visibilizar y honrar la riqueza cultural y la historia de la diáspora africana en Argentina.

