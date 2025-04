Los ataques de Trump al “Smithsonian Negro” son intento de ocultar la historia racista de los Estados Unidos

La orden de Donald Trump en la que acusa a la Institución Smithsonian de no reflejar correctamente la historia de Estados Unidos señala acertadamente que los Padres Fundadores del país declararon que “todos los hombres son creados iguales”.

Sin embargo, no menciona que los fundadores consagraron la esclavitud en la Constitución y declararon que las personas esclavizadas eran tres quintas partes de una persona para efectos del censo.

Defensores de los derechos civiles, historiadores y líderes políticos afroestadounidenses criticaron duramente a Trump recientemente por su orden titulada “Restablecer la verdad y la cordura en la historia estadounidense”. Argumentaron que su orden ejecutiva dirigida a la Institución Smithsonian es el movimiento más reciente de su gobierno para minimizar cómo la raza, el racismo y los propios afroestadounidenses han moldeado la historia de la nación.

“Parece que vamos en una dirección donde incluso se intenta negar que existió la institución de la esclavitud, o que ocurrieron las leyes de Jim Crow, la segregación y la violencia racial contra las comunidades negras, las familias negras, los individuos negros”, expresó la historiadora Clarissa Myrick-Harris, profesora en el Morehouse College, un campus históricamente negro en Atlanta.

La reciente orden ejecutiva menciona por su nombre al Museo Nacional de Historia y Cultura Afroestadounidense, y argumenta que el Smithsonian en su conjunto está participando en un “esfuerzo concertado y generalizado para reescribir la historia de nuestra nación”.

En lugar de celebrar un “legado incomparable de avance de la libertad, los derechos individuales y la felicidad humana”, la orden argumenta que una “ideología corrosiva… divisiva, centrada en la raza” ha “reconstruido” la nación “como inherentemente racista, sexista, opresiva, o por lo demás irremediablemente defectuosa”.

Faculta al vicepresidente JD Vance para revisar todas las propiedades, programas y presentaciones con el fin de prohibir programas que “degraden los valores estadounidenses compartidos” o “dividan a los estadounidenses en función de la raza”.

Trump también le ordenó al secretario del Interior, Doug Burgum, determinar si algún monumento desde enero de 2020 “ha sido retirado o cambiado para perpetuar una falsa reconstrucción de la historia estadounidense” o “minimizar inapropiadamente el valor de ciertos eventos o figuras históricas”. Desde hace tiempo Trump ha criticado el retiro de monumentos confederados, un movimiento que ganó impulso tras el asesinato del afroestadounidense George Floyd en mayo de 2020.

Los críticos argumentan que la orden es el movimiento más reciente del gobierno de Trump para suprimir el reconocimiento de las contribuciones de los afroestadounidenses a la nación, y para pasar por alto los obstáculos jurídicos, políticos, sociales y económicos que han enfrentado.

El enfoque de Trump es “un ataque literal al Estados Unidos negro en sí», declaró Ibram X. Kendi , historiador de raza y autor de libros de éxito mundial. Kendi argumentó que “el Smithsonian Negro, como se le llama afectuosamente, es de hecho uno de los latidos del corazón del Estados Unidos negro” y “también uno de los latidos del corazón” de la nación en general.

La demócrata Yvette Clarke, presidenta de la bancada negra del Congreso, planteó que Trump quiere distorsionar la narrativa nacional con fines racistas.

“No huimos de nuestra historia ni la borramos simplemente porque no nos gusta”, declaró en un comunicado. “Acogemos la historia de nuestro país: lo bueno, lo malo y lo feo”.

A Trump antes el gustaba el “Smithsonian Negro”

El museo afroestadounidense, una de las 21 entidades distintas del Smithsonian, fue inaugurado en el National Mall en 2016, el último año en que el presidente Barack Obama ocupó el cargo como el primer mandatario negro de la nación. El museo narra la esclavitud en la que la persona era propiedad del dueño, la segregación de Jim Crow y sus efectos que perduran, pero también destaca la resolución, los éxitos y las contribuciones de los afroestadounidenses individualmente y las instituciones negras a lo largo de la historia de Estados Unidos.

Ben Jealous, expresidente de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) y ahora director del Sierra Club, indicó que los museos que se centran en grupos minoritarios o marginados específicos —personas esclavizadas y sus descendientes, mujeres, indígenas estadounidenses— son necesarios porque las narrativas históricas de generaciones anteriores tergiversaron a esos individuos o los pasaron por alto por completo.

“Los intentos de contar la historia general del país siempre omiten demasiado… y el sitio al que hemos llegado al tener estos museos es para que podamos, entre todos, hacer un mejor trabajo al contar la historia completa de este país”, manifestó.

Y, de hecho, Trump hizo unas declaraciones en un tono más parecido a las de Jealous cuando visitó el museo afroestadounidense en 2017, al comienzo de su primer mandato, y declaró que era una joya nacional.

“Estoy profundamente orgulloso de que ahora tenemos un museo que honra a los millones de hombres y mujeres afroestadounidenses que construyeron nuestro patrimonio nacional, especialmente en lo que respecta a la fe, la cultura y el inquebrantable espíritu estadounidense”, manifestó Trump tras una visita en la que lo acompañaron el senador Tim Scott y el entonces secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ben Carson, ambos negros.

“Sé que el presidente Obama estuvo aquí para la inauguración del museo el otoño pasado”, continuó Trump. “Me siento honrado de ser el segundo presidente en funciones en visitar este gran museo”.

La guerra de Trump contra la “cultura woke” dispara contra la historia

Trump ganó su regreso a la Casa Blanca con un notable aumento en el apoyo de votantes no blancos, especialmente entre hombres jóvenes negros e hispanos.

Durante su campaña incrementó los ataques contra lo que llamó cultura “woke” y las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, no sólo en el gobierno sino también en el sector privado. También utilizó clichés racistas y sexistas para atacar a la nominada demócrata y vicepresidenta Kamala Harris , la primera mujer negra y persona con ascendencia del sur de Asia en ocupar un cargo a nivel nacional, y con regularidad la acusó a ella y a otros demócratas de “odiar a nuestro país”.

Desde su toma de posesión el 20 de enero, Trump ha prohibido las iniciativas de diversidad en todo el gobierno federal. El gobierno ha iniciado investigaciones a universidades —públicas y privadas— a las que acusa de discriminar a estudiantes blancos y asiáticos con programas de admisión conscientes de la raza, destinados a abordar las desigualdades históricas en el acceso para estudiantes negros.

En un momento dado, el Departamento de Defensa eliminó temporalmente videos de entrenamiento que reconocían a los aviadores de Tuskegee —los primeros aviadores afroestadounidenses en el ejército del país— y una biografía on líne del jugador de Béisbol Jackie Robinson. En febrero, Trump despidió al general de la Fuerza Aérea CQ Brown Jr., defensor de la diversidad racial en el ejército, de su puesto de jefe del Estado Mayor Conjunto. Tras el asesinato de Floyd, Brown había hablado públicamente sobre sus experiencias como hombre negro, y era el segundo general negro en encabezar el Estado Mayor.

El gobierno ha despedido a funcionarios encargados de promover la diversidad en todo el gobierno, ha reducido las celebraciones en algunas agencias del Mes de la Historia Negra , y ha puesto fin a subvenciones y contratos para proyectos que van desde plantar árboles en comunidades desfavorecidas hasta examinar las brechas de rendimiento en las escuelas estadounidenses.

Advertencias de un efecto de autocensura

Activistas por los derechos civiles e historiadores expresaron su preocupación de que se extienda un efecto de autocensura a lo largo de otras instituciones que estudian la historia negra.

Kendi señaló que muchos museos y centros educativos en todo el país —como el Museo de la Diáspora Africana de San Francisco; el Museo del Legado: de la esclavitud al encarcelamiento masivo en Montgomery, Alabama; y el Museo Internacional Afroestadounidense en Charleston, Carolina del Sur— existen con poco o ningún financiamiento federal o de otras fuentes gubernamentales. Algunos ya pasan apuros para mantener abiertas sus puertas.

“Para mí, eso es parte del plan, dejar sin recursos a estas instituciones que ya de por sí están carentes de ellos, de forma que las únicas instituciones que estén contando la historia de Estados Unidos en realidad sólo estén contando propaganda política”, señaló Kendi.

Bill Barow

Bill Barrow covers U.S. politics. He is based in Atlanta.

The Associated Press

