El origen del «Mes de la Historia Negra»

Ayer, sábado, comenzó el Mes de la Historia Negra en Estados Unidos y Canadá, un momento para honrar a la comunidad negra y su experiencia. Aunque las celebraciones de la Historia Negra se han llevado a cabo durante décadas, es posible que no sepas cómo comenzó esta conmemoración que dura un mes.

Todo comenzó con un académico llamado Carter G. Woodson , quien fundó la Asociación para el Estudio de la Vida y la Historia Afroamericana (ASALH) en 1915 para investigar, preservar y difundir el conocimiento sobre la vida negra.

Greg Carr, profesor asociado del Departamento de Estudios Afroamericanos de la Universidad Howard en Washington, DC, nos cuenta que Woodson fundó la organización mientras era estudiante de posgrado.

En febrero de 1926, Woodson inició la Semana de la Historia Negra y, después de que los estudiantes y el personal universitario presionaran para extender la celebración, esta se convirtió en el Mes de la Historia Negra como se lo reconoce actualmente en los Estados Unidos.

Retrato del historiador y educador estadounidense Carter Godwin Woodson en la década de 1910. Archivo Hulton/Getty Images

¿Qué llevó al inicio del Mes de la Historia Negra y por qué febrero?

Nacido en Virginia, Woodson fue el segundo afroestadounidense en recibir un doctorado de Harvard y el primero en obtenerlo siendo hijo de padres esclavizados, según Carr.

Woodson fue nombrado miembro honorario de la fraternidad Omega Psi Phi el 10 de febrero de 1917 y, en 1924, los miembros de la fraternidad, llamada Ques, lanzaron la Semana de la Historia y la Literatura Negra, según Carr.

“El Dr. Woodson aprovechó su pertenencia a Omega Psi Phi y su determinación de vincular el estudio de nuestra historia con las comunidades”, dijo Carr. “Reclutó a los Omegas para que lo ayudaran a establecer lo que él llamó la Semana de la Historia Negra, que surgió un par de años después”.

Eligió la segunda semana de febrero para la Semana de la Historia Negra debido a su vínculo con el cumpleaños de Abraham Lincoln el 12 de febrero y el cumpleaños de Frederick Douglass o el Douglass day , que es el 14 de febrero.

Estudiantes de universidades para blancos y negros exigieron la extensión de la Semana de la Historia Negra

Según la NAACP, Woodson es considerado el “padre de la historia negra”. Murió de un ataque cardíaco en 1950, pero incluso después de su muerte, los miembros de la comunidad exigieron que se continuara con la celebración que él creó. El Mes de la Historia Negra realmente despegó en la década de 1960 durante el movimiento Black Power.

Los estudiantes de campus universitarios como la Universidad Howard, la Universidad Tuskegee en Alabama y la Universidad Estatal de Kent en Ohio presionaron por un plan de estudios más inclusivo, completo con la historia y la cultura afroamericana y negra global.

“En las HBCU como Howard y Tuskegee, querían que toda la universidad se reorientara en torno a los conceptos de la historia y la cultura negras”, dijo Carr. “En los campus universitarios blancos como Kent State, los estudiantes y algunos administradores de la facultad presionaron para que la celebración de (la Semana de la Historia Negra) no solo se elevara, sino que se extendiera”.

En el campus de la Universidad Estatal de Kent, una organización liderada por estudiantes llamada Black United Students (BUS) presionó para extender todo el mes de febrero para celebrar la historia negra.

Según la Universidad Estatal de Kent, la primera celebración del Mes de la Historia Negra tuvo lugar en la universidad en 1970. La escuela finalmente se hizo conocida como la cuna del Mes de la Historia Negra .

Según los Archivos Nacionales, el presidente Gerald R. Ford reconoció el Mes de la Historia Negra el 10 de febrero de 1976. Una década después, el presidente Ronald Reagan emitió la Proclamación 5443, reconociendo el Mes Nacional de la Historia Negra (Afroamericana) en 1986.

‘La historia me tuvo pegada al asiento’

Queriendo garantizar la historia completa de la historia afroamericana, Woodson reunió a académicos de todas las disciplinas cuando creó ASALH, incluidos historiadores, sociólogos, politólogos y especialistas en humanidades, según Cassandra Newby-Alexander, fundadora del Centro Joseph Jenkins Roberts para Estudios de la Diáspora Africana en la Universidad Estatal de Norfolk en Virginia.

“Los libros de texto hacían referencia a la esclavitud y a las personas esclavizadas como si fueran sirvientes y miembros de la familia, destacando historias míticas sobre los vínculos que existían entre los negros y los blancos”, dijo. “Quería contrarrestar toda esa mitología para poder contar y comunicar a los jóvenes la historia de lo que realmente sucedió”.

Además de proponer la Semana de la Historia Negra, Woodson también desarrolló materiales curriculares en la década de 1930 de la Universidad Howard. Su organización enviaba kits a los maestros para celebrar. Los kits incluían imágenes, lecciones para maestros, obras de teatro para presentaciones históricas y carteles con fechas y personas notables.

Una estudiante, Claudette Colvin , estaba inscrita en clases de historia en su escuela secundaria, lo que más tarde la inspiró a tomar una decisión que cambió su vida..

El 2 de marzo de 1955, Colvin tenía apenas 15 años y estaba inscrita en la escuela secundaria Booker T. Washington en Montgomery. Iba en un autobús cuando subieron algunos pasajeros blancos. Por ley, ella tenía que sentarse en la parte trasera del autobús, mientras que los blancos se sentaban en la parte delantera.

Las dos divisiones raciales estaban separadas por una sección llamada “tierra de nadie” en la que se sentaron Colvin y otros tres pasajeros negros. El conductor blanco del autobús les dijo a los pasajeros negros que se levantaran para que los blancos que acababan de subir pudieran sentarse. Aunque tres pasajeros se movieron hacia la parte trasera del autobús, Colvin permaneció en su asiento.

“Sentí como si Harriet Tubman me estuviera empujando hacia abajo con un hombro y Sojourner Truth con el otro”, relató la propia Colvin. “Así que, por lo tanto, la historia me tenía pegada al asiento. Esa fue la razón por la que no podía moverme”.

Claudette Colvin

Finalmente, Colvin fue llevada a prisión y acusada de alteración del orden público, agresión y violación de las leyes de segregación. Los activistas protestaron, pero fue declarada culpable en su primer juicio.

En la apelación, el juez desestimó los cargos de segregación y alteración del orden público, y dejó el cargo de agresión en su expediente. Fue sentenciada a libertad condicional indefinida hasta 2021, casi 67 años después de su arresto en 1955, cuando un juez del Tribunal de Menores de Montgomery borró su expediente.

“No deberíamos enfatizar la historia de los negros, sino al negro en la historia”

“The Negro History Bulletin” era un boletín publicado por la organización de Woodson, ASALH. En marzo de 1950, Woodson publicó póstumamente un artículo que describía cómo los miembros de la comunidad podían celebrar la Semana de la Historia Negra, contó Carr.

En su artículo , Woodson escribió que muchas veces los oradores invitados a conectarse con los estudiantes durante la Semana de la Historia Negra tienen “una discusión tradicional sobre el problema racial y cómo se ha resuelto o se puede resolver”, pero eso no es todo lo que hay que discutir, escribió.

Woodson veía la Semana de la Historia Negra como una oportunidad para que la gente compartiera lo que había aprendido durante los otros 11 meses del año, dijo Carr.

Newby-Alexander afirma que en algunos casos, la Semana de la Historia Negra marcó el inicio de discusiones sobre cómo las comunidades la celebraban a lo largo del año.

“Si hubiera un director que realmente estuviera involucrado en esto, habría todo tipo de imágenes y cosas sucediendo cada semana o cada mes que resaltaran a los héroes negros, que tuvieran lecciones que hablaran sobre ellos, eventos en la historia estadounidense que fueran inclusivos para los negros”, dijo. “Esto era inaudito en la mayoría de los sistemas escolares que no eran negros”.

En un texto anterior, de 1943 , el propio Woodson escribió que “lo que necesitamos no es una historia de razas o naciones seleccionadas, sino la historia del mundo libre de prejuicios nacionales, odio racial y religiosos”.

“Deberíamos enfatizar no la historia de los negros, sino al negro en la historia”, escribió.

Fuente USA Today

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado