Las madres negras tienen más probabilidades que otras de recibir cesáreas innecesarias

Un estudio reciente muestra que las madres negras tienen más probabilidades de someterse a cesáreas innecesarias que las de otros grupos raciales.

El estudio, publicado en agosto de 2024, recopiló información de casi un millón de nacimientos en 68 hospitales de Nueva Jersey y descubrió que las madres negras tenían un 25 % más de probabilidades de dar a luz por cesárea que las madres blancas. Básicamente, los médicos están más dispuestos a realizar cesáreas innecesarias a madres negras cuando existe la capacidad para hacerlo.

Esto pone de relieve la importancia de la discreción del médico y revela que muchos pueden establecer un umbral más bajo para realizar cesáreas no programadas a madres negras. A pesar de las estadísticas limitadas, el estudio sugiere de manera interesante que los médicos negros tienen menos probabilidades que los médicos blancos de realizar cesáreas adicionales a madres negras.

El estudio controló algunos de los factores que podrían hacer que una mujer tuviera más probabilidades de tener un parto por cesárea, incluidos los factores de riesgo médicos, las características sociodemográficas, el hospital y el médico o el grupo de práctica médica. En igualdad de condiciones, las mujeres negras seguían teniendo una tasa más alta de cesáreas.

El sesgo médico es la base de estos resultados

La Dra. Jasmine Johnson dice que, en ausencia de estos factores de riesgo médicos, solo nos queda atribuir esta inequidad en el parto por cesárea al sesgo y al racismo médico .

“Por ejemplo, un equipo médico puede tener la creencia errónea de que las mujeres negras tienen menos probabilidades de tener partos vaginales exitosos (definitivamente, esto no se basa en ningún hecho médico) y, por lo tanto, el sesgo implícito o explícito del equipo puede llevarlos a tener menos probabilidades de darles a las pacientes negras más tiempo para progresar en el trabajo de parto en comparación con sus contrapartes blancas”, explica.

La Dra. Irogue Igbinosa coincide y reconoce que las causas de las disparidades raciales en las cesáreas y la atención materna son complejas y multifactoriales. “La raza es un fenómeno y una construcción social (no está definida biológicamente) y, a menudo, las disparidades raciales en los resultados del embarazo reflejan racismo en lugar de raza”.

La Dra. Igbinosa continúa explicando que la cantidad desproporcionada de cesáreas entre las madres negras podría ser el resultado de un sesgo implícito y/o explícito, y que múltiples estudio s han subrayado que las madres negras a menudo sentían que sus preocupaciones habían sido ignoradas o desestimadas durante el parto.

“En este nuevo estudio, los autores observaron que no se enumeraron los motivos de la cesárea y no pudieron descartar la presencia de ‘factores no mensurables’, como interacciones interpersonales, sesgo y discriminación», agrega el Dr. Igbinosa.

El riesgo para las madres negras

La Dra. Igbinosa considera el hecho de que la calculadora de parto vaginal después de cesárea anteriormente hacía que las mujeres negras fueran menos elegibles para una prueba de parto vaginal después de una cesárea .

“Por lo tanto, una madre que recibió una cesárea innecesaria puede haber tenido más probabilidades de tener que volver a tener una cesárea en futuros embarazos”, concluye. “En 2021, la calculadora de VBAC del Colegio Estadounidense de Obstetricia y Ginecología se modificó para eliminar el sesgo racial”.

La Dra Johnson señala que, una vez que una mujer tiene un parto por cesárea, los partos futuros se complican, ya sea vaginales o por cesárea. Y con cada cesárea posterior, existe un mayor riesgo de complicaciones del embarazo potencialmente mortales, como la placenta accreta.

También explica que si bien las cesáreas pueden ser una forma segura de dar a luz cuando es necesario, es una cirugía abdominal importante con riesgos como mayor sangrado en comparación con un parto vaginal, riesgo de infecciones de la herida y mayor dolor en comparación con un parto vaginal.

Un estudio de 2019 del Canadian Medical Association Journal descubrió que quienes tuvieron cesáreas tenían más probabilidades de tener complicaciones que quienes dieron a luz por vía vaginal y de sufrir problemas de salud materna potencialmente mortales.

Las cesáreas no solo son un riesgo para las mujeres que dan a luz, sino que también representan un riesgo potencial para sus hijos. Un estudio de 2018 determinó que los niños nacidos por cesárea tenían un mayor riesgo de padecer asma hasta los 12 años y obesidad hasta los 5 años.

¿Qué se puede hacer?

La Dra. Johnson dice que estudios como estos son muy importantes porque permiten a la comunidad médica evaluar sus propios sesgos personales y asegurarse de que existan sistemas para promover la equidad, como el seguimiento de las tasas de partos por cesárea en los hospitales y la desagregación de los datos por raza y etnia para que se puedan identificar y corregir tendencias como esta.

“Para las madres negras, no creo que nos corresponda arreglar el sistema, pero nunca está de más equiparse con estrategias para defender una atención equitativa durante la atención prenatal y el parto”, aconseja.

La Dra. Igbinosa recomienda:

Crea un plan de parto. Trabajar con tu obstetra, matrona o proveedor de atención prenatal para elaborar un plan antes del parto te permitirá hacer preguntas sobre las diferentes opciones hipotéticas en el trabajo de parto. Hay varias plantillas y aplicaciones disponibles en línea; y es posible que el consultorio de tu proveedor de atención médica también tenga ejemplos.

Trabajar con tu obstetra, matrona o proveedor de atención prenatal para elaborar un plan antes del parto te permitirá hacer preguntas sobre las diferentes opciones hipotéticas en el trabajo de parto. Hay varias plantillas y aplicaciones disponibles en línea; y es posible que el consultorio de tu proveedor de atención médica también tenga ejemplos. Considere la posibilidad de recibir apoyo durante el parto o de una doula. Las investigaciones sugieren que el apoyo durante el parto es útil para muchas madres. Investigue las opciones disponibles a través de organizaciones comunitarias, hospitales y clínicas prenatales o de parto cerca de su zona. Algunas compañías de seguros ofrecen servicios de doulas como un beneficio parcialmente cubierto, y las organizaciones sin fines de lucro ofrecen servicios de doulas sin costo o a bajo costo para aquellas que cumplen con los criterios de elegibilidad.

Las investigaciones sugieren que el apoyo durante el parto es útil para muchas madres. Investigue las opciones disponibles a través de organizaciones comunitarias, hospitales y clínicas prenatales o de parto cerca de su zona. Algunas compañías de seguros ofrecen servicios de doulas como un beneficio parcialmente cubierto, y las organizaciones sin fines de lucro ofrecen servicios de doulas sin costo o a bajo costo para aquellas que cumplen con los criterios de elegibilidad. Haga preguntas durante todo el proceso. Algunas mujeres pueden necesitar una cesárea, en especial si hay un problema urgente que afecta a la embarazada o al bebé. Está bien hacerle preguntas a su equipo de atención médica sobre su atención y para comprender (o entender) cualquier decisión o procedimiento.

Algunas mujeres pueden necesitar una cesárea, en especial si hay un problema urgente que afecta a la embarazada o al bebé. Está bien hacerle preguntas a su equipo de atención médica sobre su atención y para comprender (o entender) cualquier decisión o procedimiento. Conozca los signos de alerta materna urgentes. Familiarícese con las campañas nacionales, y las iniciativas de defensa locales de organizaciones comunitarias. Estos recursos educan a los padres sobre los síntomas de los signos de alerta materna urgentes.

Familiarícese con las campañas nacionales, y las iniciativas de defensa locales de organizaciones comunitarias. Estos recursos educan a los padres sobre los síntomas de los signos de alerta materna urgentes. Cuente su historia. Considere la posibilidad de sumar su voz para brindar aportes sobre el futuro de la atención de maternidad ante los consejos asesores comunitarios de su hospital local, los comités de investigación y las organizaciones sin fines de lucro.

La Dra. Igbinosa observa que cada vez se reconoce más que se puede hacer más para reducir las tasas de cesáreas entre las personas de raza negra. Explica que, en la actualidad, existen iniciativas de calidad a nivel local, estatal y nacional que trabajan para reducir no solo la tasa de cesáreas, sino también las disparidades evidentes.

“Para abordar específicamente las disparidades raciales, primero hay que ser consciente de que el problema existe”, afirma. “Es aún más importante asociarse con las comunidades más afectadas para lograr experiencias de parto más seguras”.

