Fugaz perspectiva del proceso de deconstrucción. ¿Qué más añadirías tú?

Elegir sumergirnos en el proceso de deconstrucción no es tarea fácil. Hoy decido compartir algunas de las emociones que se sienten estando en él. Para empezar, hay que comprender que el hecho de nacer negrx no va de la mano con nacer concienciado ni deconstruido.

Así pues, el proceso de deconstrucción es lento y progresivo durante el cual te planteas como reorganizar el pensamiento occidental a través de tu posición social como negrx. Poco a poco descubres que definirte al cien por cien como negrx precisa desmontar los conceptos occidentales que te ha ido inculcando. Es un camino muy enriquecedor en el que día a día te sientes más plenx al redefinirte. Aprendes muchos puntos fuertes sobre ti mismx, pero también ves todos los errores que has estado cometiendo hasta ahora. En consecuencia, aprendes a perdonar y a perdonarte.

Sin embargo, también experimentas emociones negativas ya que no comprendes porque el mundo no ve lo mismo que tú. Ten en cuenta, que dentro de tu evolución natural de deconstrucción tendrás los conceptos sobre el racismo más claros y eso te permitirá detectarlo de manera más precoz, pero no siempre vas a poder actuar de la manera más idónea para evitarlo. Y todas esas situaciones desembocan en incomprensión y frustración.

Créeme… saber lidiar con todas esa variedad de emociones no es fácil. Establecer un nuevo orden al orden que siempre has creído correcto no es fácil. Pero es una pequeña lucha interna a la que te invito asistir. Sin duda alguna, no va a ser la misma persona que entra que la que sale.

Por todo ello, en esta lucha hermanx no busques culpables, sino que busca herramientas para romper con esa posición que te han impuesto, pero con la que no te sientes identificadx. Mi mayor consejo es que te armes de paciencia y constancia.

Pero, por favor, date tus momentos de tregua. Recuerda que son tan necesarios como estar a tope en la lucha. Muchas veces nos olvidamos de que el descanso y desconexión son imprescindibles para tomar perspectiva del asunto y retomar la lucha con mucha más fuerza.

El proceso de deconstrucción se lleva a cabo a lo largo de toda una vida y nunca se deja de aprender. También, expande (en la medida de lo posible) tus vínculos con otrxs hermanxs negrxs y/o afrodescendientes porque te ayudaremos en tu camino cuando sientas que no tienes fuerzas. Compartir tu historia es crear historia negra española y eso aportará al proceso de deconstrucción.

Noemi Crehuet Comas 28 años. Licenciada en filología española. Activista antirracista. Más textos de Noemi

