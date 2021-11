La naturaleza colonialista de la educación médica

El colonialismo ha sido definido por los activistas académicos como el proceso en el que un grupo de personas es dominado o subyugado por otro grupo de personas. Esto ocurre más comúnmente entre dos grupos étnicos o tribus, pero también puede ocurrir entre diferentes géneros o sexualidad. El colonialismo a menudo implica el borrado o la negación de la experiencia, lo que refuerza el poder que tienen los grupos gobernantes. El campo de la medicina no es inmune a esto a pesar de que avanza hacia un campo cada vez más diverso desde el punto de vista racial, étnico, socioeconómico y de género. En algún momento durante la carrera médica de una, y puede ser muy diferente para cada persona, algunas de nosotras comenzamos a darnos cuenta de que algo aquí no está del todo bien. No sabemos por qué, pero nos preguntamos por qué algunas de nosotroas nos metemos en problemas con más frecuencia que otros en la escuela de medicina y la residencia, por qué algunas de nosotras ascienden y otras no, y algunas empezamos a preguntarnos por qué tantas de nuestras mujeres negras mueren en las salas de trabajo de parto y otras temen venir al hospital. Nos preguntamos por qué nuestros pacientes no confían en nosotras a pesar de ser personas normales. Nos preguntamos sobre el alcoholismo desenfrenado en varias comunidades indígenas, así como sobre la depresión y la ansiedad entre los jóvenes LGBTQ. No hay nada biológico en ninguna de estas diferencias y, sin embargo, notamos que existen de forma inherente.

JACINTO EMPINADO / STAT

Pero no son solo las disparidades las que me han molestado, me eran familiares incluso antes de comenzar mi viaje en la medicina. Fue más cómo nos topamos con estas carreras y cómo interactuamos con el mundo. Es la base misma de cómo se nos enseña lo que comenzó a molestarme. A menudo no pude expresar una palabra sobre la incomodidad, pero es inherentemente un sistema colonizador . Un sistema en el que quitamos la autonomía a nuestros pacientes, tratamos sus cuerpos como campos de juego para nuestro intelecto y hacemos que las personas se sientan culpables cuando eligen no hacer lo que creemos que es mejor para ellos.

Esto se volvió obvio para mí cuando estaba ayudando a realizar una histeroscopia en un paciente para diagnosticar la infertilidad. Una mujer china estaba acostada frente a mí y me preguntó antes de comenzar el procedimiento si sería doloroso. Habiendo participado en cientos de histeroscopias en este momento, le dije que probablemente sería muy similar a los calambres con la menstruación. Sin embargo, a medida que continuamos con el procedimiento en varias partes, ella comenzó a llorar. Llegamos a un punto de parada y me incliné y le pregunté si necesitaba un descanso. Ella sollozó y dijo que sí. Sin embargo, mi asistente continuó con el procedimiento, examinando su anatomía mientras sollozaba de dolor y me apretaba la mano.

No era la primera vez que alguien lloraba sobre mí y sentí una cercanía inmerecida hacia un paciente. Tampoco era la primera vez que escuché a un paciente pedir un descanso entre las partes de un procedimiento electivo que no ocurrió y causó estrés y dolor indebidos. No era la primera vez que me preguntaba en qué se diferenciaba esto de agredir a alguien. Sin embargo, fue la primera vez que pensé en las identidades colectivas de una persona y en cómo mi participación se manifestaba colonizando el cuerpo de otra persona. Como una joven mujer negra que experimentó la pobreza, era poco común para mí ejercer mucho poder y privilegios. Nunca me consideré parte de un sistema en el que no solo victimizo a las personas, sino que lo hago para mi propio beneficio y educación personal. En el que exploré sus cuerpos no por tratarlos a ellos ni a nadie más, sino por el puro conocimiento de saber cómo eran estas cosas. Esto es similar al experimento de la sífilis de Tuskegee, el experimento de sífilis guatemalteco y los experimentos de administración de radiación en personas que viven en el suroeste de los Estados Unidos. Es similar a los ensayos de vacunas en países subdesarrollados. Esta información que recopilamos no es desconocida, es voyeurista y dañino. Me alejé de esta situación preguntándome qué había pasado y qué significaba esto realmente para mí. Sabía que nunca nos demandaría, creía que el dolor era parte de la experiencia. De hecho, incluso se disculpó conmigo después porque sintió que había sido “demasiado dramática” y que era “sólo un dolor físico”. Sin embargo, me preguntaba acerca de esa subyugación. ¿Cuántas otras veces alguna de nosotras había subyugado y dominado a los pacientes simplemente por nuestro aprendizaje? ¿Cuántas veces habíamos perdido el tiempo de alguien en una cita médica solo por nuestro aprendizaje? ¿Cuánta anestesia adicional se tuvo que administrar para que tuviéramos tiempo adicional para cerrar la piel del paciente? ¿Cuántos materiales se desperdiciaron que dejamos caer al suelo y facturamos al seguro del paciente? Pasé mucho tiempo preguntándome qué había hecho hasta ahora a otras personas y cuánto de eso era daño irreversible. ¿Cuánto más tiempo y recursos se gastarían? ¿Y cuando terminaría?

Tenía muchas ganas de terminar este artículo con métodos sobre cómo combatir el colonialismo en la medicina. De hecho, comencé este artículo con el deseo de escribir específicamente sobre las formas en que podríamos hablar sobre este problema y prevenirlo. Pero dado que la naturaleza supremacista blanca de la medicina es bien conocida y el adoctrinamiento, que es inherente a la formación médica, no estoy seguro de poder escapar de él. Me temo que las cosas voyeristas que reconozco ahora se convertirán en una segunda naturaleza para mí y mi instinto de resistir y proteger a los pacientes se marchitará. Me quedo despierta por la noche pensando que la médica en el que me convierta puede ser irreconocible para la activista que soy hoy.

Publicado originalmente el blog de BLACK FEMINIST COLLECTIVE con quien Afroféminas mantiene un intercambio de saber feminista negro

Micaela Stevenson es estudiante de medicina de cuarto año en la Universidad de Michigan. Ella planea convertirse en ginecóloga obstetra y subespecializada en endocrinología reproductiva e infertilidad.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...