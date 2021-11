La vida a bordo de un barco esclavista

El colonialismo ha sido definido por los activistas académicos como el proceso en el que un grupo de personas es dominado o subyugado por otro grupo de personas. Esto ocurre más comúnmente entre dos grupos étnicos o tribus, pero también puede ocurrir entre diferentes géneros o sexualidad. El colonialismo a menudo implica el borrado o la negación de la experiencia, lo que refuerza el poder que tienen los grupos gobernantes. El campo de la medicina no es inmune a esto a pesar de que avanza hacia un campo cada vez más diverso desde el punto de vista racial, étnico, socioeconómico y de género. En algún momento durante la carrera médica de una, y puede ser muy diferente para cada persona, algunas de nosotras comenzamos a darnos cuenta de que algo aquí no está del todo bien. No sabemos por qué, pero nos preguntamos por qué algunas de nosotroas nos metemos en problemas con más frecuencia que otros en la escuela de medicina y la residencia, por qué algunas de nosotras ascienden y otras no, y algunas empezamos a preguntarnos por qué tantas de nuestras mujeres negras mueren en las salas de trabajo de parto y otras temen venir al hospital. Nos preguntamos por qué nuestros pacientes no confían en nosotras a pesar de ser personas normales. Nos preguntamos sobre el alcoholismo desenfrenado en varias comunidades indígenas, así como sobre la depresión y la ansiedad entre los jóvenes LGBTQ. No hay nada biológico en ninguna de estas diferencias y, sin embargo, notamos que existen de forma inherente.