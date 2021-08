Esas fotos inocentes…

No me gusta. Sé que tu intención no es mala, es más, tú no pretendes eso, pero, lo lamento, a mí no me gusta. Siento que hay una instrumentalización de las niñas, de los niños negros para ser exactos.

Tú pones tu foto rodeada de esos niños que son tan menores como los menores europeos pero cuyos padres y madres no firman cesión de derechos de imagen y adornas tu perfil de facebook de solidaridad y aventura. Puede que tengas una historia con ellos, que hayas vivido junto a ellos, que sean parientes de tus amigos o de tus vecinos. O puede que no. En mi caso, podrían ser todo lo anterior pero también mis primos, mis sobrinos o mis hijos. Quizá, sólo te los encontraste en mitad de tus vacaciones o del periodo en el que residiste en aquel país. A lo mejor no conoces sus nombres ni sus historias. Sin embargo les viste bonitos, pequeños y fotografiables, así que no te lo planteaste, raudo, veloz… : ¡Clas!. ¡Ya la tienes! Ahora sólo te queda ponerla en tu álbum. Habrá personas que, al verlas, pensarán que eres intrépido y bueno. Seguramente, tú no la hayas puesto por eso sino como forma de mostrar un recuerdo, pero muchos (no todos, muchos) asumenque el que sale con niños negros es bueno y que para ir a los países en los que viven esos niños, hay que ser intrépido. Porque saben que esos niños son desfavorecidos. Porque tienen claro que estás allí ayudándolos. Sí, la cursiva tiene su sentido… Algunas ONGs (insisto en lo de “algunas”), con su sobreexplotación del menor negro para provocar pena y conseguir fondos, han contribuido a moldear la mente del observador medio a base de pilas de imágenes. Les hemos visto pasando hambre, con moscas, con mocos, pobres, sucios, enfermos, derrotados… En tu foto sonríen pero, en general, nadie duda de que están mal. ¿Te digo por qué? Porque rara vez nos han dado la posibilidad de ver que ellos también pueden estar bien. Que nacen, crecen, juegan, crean… vamos, como el resto de niñxs. Eso no sale en la tele casi nunca. Ni en los periódicos. Ni en los carteles o folletos informativos de ese tipo de ONGs.

Cabe la posibilidad de que, quien nos lea, piense que exageramos. No lo hacemos. Entendemos que tú no tienes la culpa de que el mundo sea como es o de que los humanos opinemos como opinamos. Tú no creaste esas ONGs de visión paternalista, ni las huchas del Domund forradas de pobreza negra. Pero con tus actos, podrías perpetuar esa horrenda iconografía del superhéroe europeo en tierras africanas que rescata a víctimas de la miseria. Si sigues pensando que exageramos, te pido que, por un momento, bucees en tu memoria para recordar si has visto fotos que muestren lo contrario: adultos negros rodeados de niños blancos. ¿Sí? ¿No? ¿Muchas veces? Y, de ser así, ¿qué te evoca?*Pues eso… *En Afroféminas tenemos una opinión y, aunque la tuya sea completamente distinta a la nuestra, queremos escucharla. De la sana confrontación, de escucharnos, aprendemos todos.

