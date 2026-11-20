Verso Libros acaba de publicar en castellano una novela gráfica sobre la Revolución haitiana, ilustrada por Nic Watts y Sakina Karimjee. Proviene de un texto de 1934 del escritor trinitense C. L. R. James, que escribió como obra de teatro. Ese guion se representó dos noches en Londres, desapareció después y estuvo perdido casi setenta años. Lo que nos llega con este trabajo es lo que quedó de aquello, pasado por el lápiz de dos ilustradores noventa años más tarde.

Es importante saber quién era James antes de entrar en el libro, porque en castellano se le lee poco y el nombre no dice gran cosa por aquí. Nació en Trinidad en 1901, cuando la isla era todavía una colonia británica, y se marchó a Inglaterra en 1932 con treinta y un años, sin título, sin dinero y sin nada parecido a una posición académica. Lo que hizo desde entonces fue escribir. Escribió una novela. Escribió sobre Melville. Escribió un libro sobre cricket que todavía se cita como un clásico, porque para él el deporte del imperio era también un asunto político. Escribió una historia de las revueltas panafricanas y, más adelante, un libro sobre Kwame Nkrumah y la revolución de Ghana. Sus textos alimentaron los movimientos de independencia africanos que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial, y esa es probablemente la parte de su trabajo que más huella dejó.

De todo aquello, lo que quedó en las bibliotecas fue un libro de 1938 titulado Los jacobinos negros. En él James contó lo que había ocurrido en Saint-Domingue entre 1791 y 1804, es decir la Revolución haitiana. No quería añadir un capítulo pintoresco a la historia de las colonias. Quería demostrar que aquello había sido una revolución de primer orden, comparable a la francesa y a la rusa, protagonizada por personas a las que la historiografía europea ni siquiera concedía la condición de sujetos. En 1963 le añadió un apéndice titulado «De Toussaint L’Ouverture a Fidel Castro», porque veía una línea continua entre aquella isla y todo el Caribe posterior. Un año después de publicar el libro, en una revista pequeña, James dejó escrito que las personas negras se habían rebelado en todas partes salvo en las páginas de los historiadores capitalistas.

Lo que casi nadie sabe es que James contó esa historia en un escenario antes de escribirla. La obra de teatro de 1934 se estrenó en Londres en marzo de 1936 con Paul Robeson, el cantante y actor afroestadounidense, en el papel de Toussaint Louverture. Fue la primera vez que actores negros pisaron un escenario británico en una obra escrita por un dramaturgo negro, y duró dos funciones. En una de ellas faltó un actor y el propio James tuvo que subir a cubrir el hueco, de modo que autor y protagonista compartieron tablas por una noche. Después de aquello el guion se perdió, y estuvo desaparecido hasta que alguien encontró una copia en borrador entre los archivos de James y Christian Høgsbjerg preparó la edición crítica que lo devolvió al mundo. En 1967, ya mayor, James reescribió la obra por completo con ayuda de Dexter Lyndersay y la rebautizó. Esa segunda versión se estrenó en Ibadán, en Nigeria, y llegó a Londres en 1986 de la mano de la compañía Talawa. La que han adaptado Watts y Karimjee es la primera, la de 1934, la que se perdió.

Karimjee ha explicado que lo que les movió a dibujarla fue que esto sigue siendo una historia secreta, que fuera de ciertos sectores de la izquierda hay muchísima gente que no ha oído hablar nunca de Toussaint Louverture. En otras palabras, durante siglos lo de Haití se ha contado como una nota al margen de la Revolución Francesa. Se ha silenciado una historia que no dejaba bien a las potencias coloniales. En 1789, el Santo Domingo francés era la colonia más rica del mundo, con treinta mil blancos, treinta mil mestizos y medio millón de personas esclavizadas. En 1791 ese medio millón se levantó. Pelearon doce años contra los franceses, contra los españoles y contra los ingleses, y ganaron. De ahí salió Haití, la primera república negra independiente fuera de África y la única revolución de personas esclavizadas que ha triunfado en toda la historia conocida.

El libro abre con un fragmento del texto del programa de mano de aquel estreno de 1936, impreso junto a un retrato de James. La Revolución Francesa, explica el programa, fue el punto de partida de una batalla sangrienta entre blancos y mestizos, porque los segundos podían poseer tierras y esclavos y se les negaban los derechos políticos y la igualdad social. Y añade que no fue hasta después de ver a sus amos torturarse y asesinarse entre ellos durante dos años cuando las personas esclavizadas comenzaron su revolución. Ahí está la tesis completa en dos líneas. La guerra de los de arriba por repartirse el privilegio abrió una grieta. Medio millón de personas se metieron por ella y no volvieron a salir.

La energía se palpa en cada página. Lo primero que sorprende es que no parezca teatro. Una obra escrita para las tablas suele dejar en la adaptación un rastro de escenario, de personajes plantados hablando de frente, y aquí ese rastro no aparece por ningún lado. El blanco y negro va a lo suyo, que es el espíritu de la revuelta, y lo sostiene página tras página sin que decaiga la energía. Los rostros están tan diferenciados entre sí que el cuadro de personajes del principio acaba sobrando. Hay caricatura y hay saña cuando toca.. Y hay un recurso que recorre el volumen entero y que a mí me parece fantástico. A los personajes blancos los dibujan casi siempre con sudor en la frente y con mosquitos revoloteando alrededor. Están fuera de sitio, el trópico los rechaza.

Hay que pensar en el momento histórico en el que James se sentó a escribir esta obra. Era 1934. La Italia fascista estaba a punto de invadir Etiopía, el último Estado africano que quedaba independiente, y los marines estadounidenses llevaban desde 1915 ocupando Haití, de donde no se marcharían hasta ese mismo año. Un trinitense de treinta y tres años instalado en Londres decidió entonces ponerse a escribir sobre la única vez que los negros habían ganado, justo en el momento en que todo apuntaba en dirección contraria.

En el guion hablan Toussaint, Dessalines, Christophe, los generales franceses, los comisarios enviados desde París. Las masas no tienen una sola línea de diálogo en todo el libro. Están calladas de principio a fin. Y están en casi todas las viñetas, llenando el fondo, ocupando el margen, sosteniendo el encuadre con los cuerpos. Acaban funcionando como un personaje más sin que nadie les haya escrito una palabra. El propio James lo dejó escrito en su libro de historia. Toussaint no hizo la revolución. Fue la revolución la que hizo a Toussaint. Una obra de teatro de protagonista empuja en dirección contraria por pura mecánica del género, porque el teatro necesita bocas que hablen y Toussaint es quien tiene el papel. Aquí el dibujo tira del otro lado y corrige al guion desde abajo, viñeta a viñeta.

Con eso en la cabeza, el cuadro de personajes que aparece al inicio se ve de otra manera. Es una galería de rostros a lápiz con una línea debajo de cada uno explicando quién es quién. Los hombres aparecen como líder y esclavo rebelde, oficial del ejército francés, presidente de la asamblea colonial de Santo Domingo, comisario y miembro del gobierno, general del ejército español, cónsul americano, sacerdote francés, sirviente negro libre. Tienen cargo, tienen oficio y tienen bando. Se les reconoce por lo que hacen.

Las mujeres de ese cuadro son cinco. Thelma, esclava africana. Marie-Jean, esclava mulata (palabra de origen racista, hay que anotarlo en el debe de la obra). Suzanne Louverture, esposa de Toussaint. Pauline Leclerc, esposa del general Leclerc y hermana de Bonaparte. Kikite, una compañera mestiza de Pauline Leclerc. Dos están definidas por su condición de esclavizadas y tres por la persona de quien dependen, una de ellas por depender de otra mujer que a su vez está definida por su marido y su hermano. Ninguna de las cinco aparece identificada por algo que haga. Es el reparto de una obra escrita en 1934 y se le nota la fecha en cada línea.

Y entonces miras la portada. Hay una mujer negra de pie en primer plano, con el pelo cubierto y un fusil con bayoneta en la mano. A su lado, a la misma altura exacta y ocupando el mismo espacio, un hombre con un fusil a la espalda. Los dos miran de frente a quien sostiene el libro. Entre ellos hay una criatura pequeña, y detrás más niños y más gente trabajando en el cañaveral. Nadie en esa imagen está colocado detrás de nadie. Esa mujer, la primera que ve cualquiera que coja el libro de una sección de novedades, no cabe en ninguna de las cinco fichas de ese cuadro.

El lápiz hace con ella exactamente lo mismo que hace con las masas. Le devuelve el sitio que el texto le escatima. Ese pulso entre un guion de los años treinta que tira hacia el hombre providencial y dos ilustradores de ahora que empujan en sentido contrario, página tras página, es lo que convierte este libro en algo más interesante que una adaptación. La obra de teatro dice una cosa. El dibujo dice otra. Las dos están cosidas en el mismo volumen y la costura se ve.

A esta historia se llega antes por las imágenes que por los libros, y eso tiene su propia genealogía. En 1936, el mismo año en que la obra de James se estrenaba en Londres, un joven pintor afroestadounidense llamado Jacob Lawrence vio en Nueva York una obra de teatro sobre Toussaint, se metió en la Biblioteca Pública a investigar y salió de allí con cuarenta y un cuadros sobre la Revolución haitiana que terminó en 1938, el mismo año del libro de James. Medio siglo después, Lubaina Himid pintó quince escenas de la vida de Toussaint. Kimathi Donkor tiene una serie entera sobre Haití en 1804. Esta historia nos ha llegado por los pinceles porque por los programas de estudios no llegaba. De las revoluciones atlánticas nos enseñaron dos, la francesa y la estadounidense, y la que hicieron medio millón de personas negras en una isla del Caribe no estaba en el temario de nadie.

Kimathi Donkor Lubaina Himid Jacob Lawrence Kimathi Donkor Jacob Lawrence

Por eso un cómic de doscientas setenta y seis páginas que se lee en una tarde y que entra por los ojos no es un producto menor. Es la puerta ancha, la que cruza gente que jamás abriría un volumen de cuatrocientas páginas con notas al pie. James cerró su libro de historia contando cómo medio millón de personas esclavizadas se convirtieron en un pueblo capaz de derrotar a los ejércitos más poderosos de Europa, y llamó a aquello una de las grandes epopeyas de la lucha revolucionaria. Casi noventa años después, esa epopeya también es un cómic. Empieza por la portada, que es donde está la mujer, y cuando llegues al cuadro de personajes, cuenta.

Tania Castro Historiadora Santander (España) Más textos de Tania

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