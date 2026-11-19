En una Flandes independiente en un futuro cercano, Muna y Jamal lo arriesgan todo para entrar en The Best Immigrant, un reality despiadado en el que los concursantes compiten entre sí para ganar un permiso de residencia. Luchan por no ser eliminados y por demostrar que son los mejores flamencos. Serie belga de cinco episodios de unos 45 minutos, estrenada en la plataforma Streamz en diciembre de 2025, mezcla drama político y sátira social para preguntar por la identidad, la pertenencia y el precio que se paga por quedarse. Sus creadores creían que hacían ciencia ficción; al rodarla, parecía una crónica de actualidad. Disponible los dos primeros episosios hasta el 22 de Noviembre.

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