Una semana antes de las elecciones generales, toca preguntarse de qué están hechos los derechos. De un vecindario de Glasgow que se plantó frente a una redada de inmigración. De las redes clandestinas que, antes de la despenalización de 1985, se jugaron la cárcel para que las mujeres abortaran de la forma más segura posible. Y de una Flandes distópica donde un permiso de residencia es el premio de un concurso. Este fin de semana, tres piezas sobre cómo se conquistan los derechos, a quién se le niegan y qué hace la gente corriente para defenderlos.
🎬 Viernes noche → Todos a Kenmure Street (2026) — Filmin
13 de mayo de 2021, primer día del Eid al-Fitr. El Ministerio del Interior británico lanza una redada al amanecer en Kenmure Street, en Pollokshields (Glasgow), para deportar a dos vecinos sijs. Lo que no estaba en el plan: cientos de personas del barrio acuden y rodean la furgoneta para impedir que se los lleven. Felipe Bustos Sierra, director de Nae Pasaran, reconstruye ese día con imágenes grabadas por la propia gente, escenas recreadas y material de archivo que lo enlaza con otras resistencias escocesas. Premio Especial del Jurado a la Resistencia Civil en Sundance 2026.
📖 Sábado con café → Un aborto, 8000 pesetas — Paula Boira Nacher (Libros del K.O., 2025)
Cada año, alrededor de 100.000 mujeres interrumpen su embarazo de forma voluntaria y legal en España. Durante las cuatro décadas de franquismo, el aborto fue ilegal y perseguido: cientos de miles de mujeres abortaron a escondidas, poniendo en riesgo su salud y, muchas veces, su vida. En los primeros años de la Transición, un grupo de mujeres y hombres creó redes clandestinas que, hasta la despenalización de 1985, realizaron más de 15.000 intervenciones, jugándose la cárcel. Paula Boira recoge esa historia de solidaridad con la voz de sus protagonistas y rescata las memorias no narradas de las mujeres que abortaron durante el franquismo.
📺 Domingo perezoso → The Best Immigrant (2025) — Filmin
En una Flandes independiente en un futuro cercano, Muna y Jamal lo arriesgan todo para entrar en The Best Immigrant, un reality despiadado en el que los concursantes compiten entre sí para ganar un permiso de residencia. Luchan por no ser eliminados y por demostrar que son los mejores flamencos. Serie belga de cinco episodios de unos 45 minutos, estrenada en la plataforma Streamz en diciembre de 2025, mezcla drama político y sátira social para preguntar por la identidad, la pertenencia y el precio que se paga por quedarse. Sus creadores creían que hacían ciencia ficción; al rodarla, parecía una crónica de actualidad. Disponible los dos primeros episosios hasta el 22 de Noviembre.
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Redacción Afroféminas
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