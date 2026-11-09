Hoy lunes 9 de noviembre, de 14:00 a 15:30 h (hora peninsular), tenemos una cita online y gratuita que no queremos que te pierdas. Caio Tendolini, economista y activista brasileño, nos contará cómo se movilizó Brasil entre las dos vueltas de sus elecciones presidenciales y qué podemos aprender de aquello aquí, antes de las generales del 29N.

El 4 de octubre Lula quedó segundo en la primera vuelta, y muchos analistas daban por ganador a su rival. El 25 de octubre ganó. Según las organizadoras del webinar, entre una fecha y otra casi tres millones de personas más fueron a votar. Caio nos contará qué hicieron, qué funcionó, qué no funcionó y qué podemos copiar en España en las semanas que quedan.

Caio sabe de lo que habla. En los últimos veinte años ha cofundado y liderado organizaciones y movimientos en Brasil y América Latina, y ha dirigido campañas electorales y de impacto. Hoy lidera Perceota, una consultoría internacional de estrategia política y electoral.

Es una charla de método. Nadie te va a decir a quién votar. Al final habrá un espacio para pensar juntas qué podemos hacer cada una de cara al 29N.

En Afroféminas lo tenemos claro. Votar no es elegir lo ideal. Es defender un marco democrático en el que nuestras luchas sigan siendo posibles. Por eso llevamos semanas con Corre la Voz, y por eso te invitamos a este encuentro. Si no puedes votar, seguro que conoces a gente que sí, y tu palabra también cuenta para que esa gente vaya a las urnas.

En la inscripción puedes marcar lo que te gustaría hacer antes del 29N. Puedes hablar con tu gente para que vaya a votar, mover tu cuenta o tu comunidad en redes, hacer puerta a puerta con formación de personas expertas de Francia y Estados Unidos, sumar a tu colectivo, o simplemente venir a escuchar. Marcar algo no te compromete a nada.

El webinar forma parte de la campaña de movilización para el 29N de La29 , que también organiza acciones puerta a puerta, activismo digital y otros encuentros. Es para personas de 17 años o más.

Apúntate aquí y trae a tu gente 👉 https://tally.so/r/dbNWvd?origen=whatsapp

Nos vemos a las dos.

#CorreLaVoz

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