Keisha Lance Bottoms ganó el 3 de noviembre de 2026 las elecciones a la gobernación de Georgia, y la Associated Press dio la carrera por resuelta. Es la primera mujer negra elegida gobernadora del estado y la primera demócrata en ganar ese cargo desde 1998. Su rival fue el republicano Rick Jackson, un empresario multimillonario que puso más de 200 millones de dólares de su propia fortuna en la campaña.

Nació en Atlanta en 1970, hija del cantante de R&B Major Lance y de Sylvia Robinson. Su familia se remonta al menos cinco generaciones, hasta una plantación cercana a Crawfordville, y ella lo resume así, «soy georgiana de al menos quinta generación». Su padre estuvo preso por un cargo de drogas y su madre luchó para sostener la casa. Bottoms ha contado que aquello influyó en su decisión de estudiar derecho y servir al público.

Estudió en el instituto Frederick Douglass de Atlanta, se licenció en Florida A&M University y obtuvo su título de derecho en la Universidad Estatal de Georgia. Fue jueza de magistratura y en 2009 dio el salto a la política como concejala de Atlanta por el distrito 11, un cargo en el que la reeligieron en 2013.

En 2017 derrotó a Mary Norwood en la segunda vuelta y en enero de 2018 asumió como la 60.ª alcaldesa de Atlanta. Gobernó hasta 2022, porque en 2021 anunció que no buscaría un segundo mandato. Como alcaldesa no permitió que el servicio de inmigración y aduanas (ICE) usara la cárcel de la ciudad .

Después trabajó en la Casa Blanca durante la presidencia de Joe Biden. En mayo de 2026 ganó la primaria demócrata y llevó a la campaña propuestas como ampliar Medicaid, subir el salario mínimo a 15 dólares, crear un fondo estatal para vivienda asequible, ofrecer matrícula gratuita en las universidades comunitarias y ampliar el acceso al voto. Son propuestas de campaña y todavía no medidas aprobadas.

Es además la tercera elección consecutiva en Georgia con una mujer negra al frente de la candidatura demócrata, después de las dos derrotas de Stacey Abrams ante el actual gobernador Brian Kemp.

Antes de la jornada electoral de ayer de noviembre, Keisha Lance Bottoms dijo «lo que hagamos en este momento resonará a lo largo de la historia». Con su victoria, esa historia ya tiene un capítulo con su nombre.

Redacción Afroféminas

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