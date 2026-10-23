Ousman Umar tenía catorce años cuando dejó su aldea en Ghana con una idea en la cabeza: llegar al país de los blancos. Durante cinco años recorrió 21.000 kilómetros a través del desierto del Sáhara y el Mediterráneo — hambre, abuso, pérdida — hasta llegar a Barcelona, donde descubrió que la vida allí no era exactamente lo que le habían contado. Basada en la historia real del propio Ousman, la ópera prima de Dani Sancho con guion de Guillem Clua es un relato sobre el precio de los sueños, la resiliencia y lo que ocurre cuando la realidad choca con la fantasía que el norte proyecta sobre sí mismo. Emma Vilarasau encarna a Montse, la mujer que le acoge. Una de las películas españolas más esperadas de 2026.

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