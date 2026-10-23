Bienvenidas al fin de semana en que nos ponemos filosóficas. Un joven ghanés que lo dejó todo para cruzar el desierto y el Mediterráneo con una idea en la cabeza — que el norte era mejor. Seiscientos niños de Burkina Faso que cruzaron el Atlántico para aprender en Cuba que otro mundo era posible. Y un libro que, treinta años después, todavía se empeña en que lo es. Spoiler: ninguna de estas historias acaba como esperabas.
🎬 Viernes noche → Viaje al país de los blancos (2026) — Movistar Plus+
Ousman Umar tenía catorce años cuando dejó su aldea en Ghana con una idea en la cabeza: llegar al país de los blancos. Durante cinco años recorrió 21.000 kilómetros a través del desierto del Sáhara y el Mediterráneo — hambre, abuso, pérdida — hasta llegar a Barcelona, donde descubrió que la vida allí no era exactamente lo que le habían contado. Basada en la historia real del propio Ousman, la ópera prima de Dani Sancho con guion de Guillem Clua es un relato sobre el precio de los sueños, la resiliencia y lo que ocurre cuando la realidad choca con la fantasía que el norte proyecta sobre sí mismo. Emma Vilarasau encarna a Montse, la mujer que le acoge. Una de las películas españolas más esperadas de 2026.
📖 Sábado con café → Soñar otro mundo es posible. Zapatismo, autonomía y el tejido de los pueblos — Alejandro Reyes (Urucum Ediciones, 2026)
¿Cómo se construye un mundo fuera de la lógica del capital y del Estado? El EZLN lleva más de tres décadas intentándolo en Chiapas — con autogobierno propio, educación propia, justicia propia, salud propia. Alejandro Reyes, periodista y miembro fundador de Radio Zapatista, recorre hoy esa experiencia viva: cómo funciona, qué papel tienen las mujeres, qué han cambiado los zapatistas en sus estructuras y qué comparten con el Tejido de los Pueblos de Brasil, la gran articulación de movimientos indígenas, negros y populares. Un libro para cuando necesitas recordar que resistir es también construir. Publicado por Urucum Ediciones en 2026. Disponible en Traficantes de Sueños.
📺 Domingo perezoso → ESBEC 37. Pioneros formados entre dos revoluciones (2025) — Filmin
En 1986 Thomas Sankara y la Revolución Cubana firman un acuerdo de cooperación Sur-Sur: seiscientos niños y niñas de Burkina Faso viajan a la Isla de la Juventud para estudiar. Lo que viene después nadie lo esperaba — Sankara es asesinado, las esperanzas se desvanecen y los seiscientos regresan a un país que ya no es el que dejaron. Tres décadas más tarde, Babou vuelve a Cuba desde Barcelona para reencontrarse con sus profesores y compañeros. Una road movie revolucionaria, cargada de humor y emoción, sobre la solidaridad internacionalista entre el Sur Global, el legado de dos revoluciones y lo que queda cuando el sueño se interrumpe a mitad de camino. Dirigida por Àlex Meyer Verdejo.
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Redacción Afroféminas
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