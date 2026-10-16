Los cuerpos que se atreven a querer. Una peli, una serie y un libro para el fin de semana del 16 al 18 de Octubre

El amor no pide permiso. Pero el sistema sí decide a quién se lo da — y en qué condiciones. Un Romeo y Julieta queer en los invernaderos de Almería donde el ascenso laboral tiene precio. Una pareja británica que lucha por traer vida mientras el dolor los pone a prueba. Y un libro que documenta el movimiento que lleva décadas decidiendo qué cuerpos merecen existir, amar y reproducirse. Este fin de semana: el amor como acto de resistencia.
🎬 Viernes noche → Iván & Hadoum (2026) — Filmin
Almería. Los invernaderos que alimentan media Europa. Iván se enamora de Hadoum, una nueva compañera de trabajo. Él tiene posibilidades de ascender. Ella no. El debut del director Ian de la Rosa es un Romeo y Julieta contemporáneo y queer que sitúa en el centro exactamente lo que el sistema quiere borrar: el deseo entre cuerpos que el mercado laboral ha colocado en lados distintos de la línea. Una película en la que los cuerpos y su deseo ocupan el centro — y en la que decidir qué tipo de persona quieres ser tiene consecuencias reales. Premiada en Berlín. Uno de los debuts más celebrados del cine español de 2026.
📖 Sábado con café → Traed la guerra a casa — Kathleen Belew (Capitán Swing, 2026)
La guerra de Vietnam no terminó cuando terminó. Un pequeño grupo de veteranos descontentos, convencidos de que su país les había traicionado, decidió declarar la guerra al propio país — y construyó un movimiento. Kathleen Belew desmonta el mito del “lobo solitario” para demostrar que el supremacismo blanco en Estados Unidos es un movimiento organizado, con líderes, redes y textos comunes, que va desde el Ku Klux Klan hasta el atentado de Oklahoma City de 1995. Un movimiento que lleva décadas decidiendo qué cuerpos merecen familia, amor y futuro — y cuáles no. Publicado por Capitán Swing en 2026.
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📺 Domingo perezoso → Babies (2026) — Filmin
Lisa y Stephen llevan tiempo intentando tener un hijo. Los abortos espontáneos se acumulan — y con ellos el duelo, la distancia y la pregunta de si el amor sobrevive a lo que el cuerpo no puede dar. Babies es uno de los dramas más conmovedores de la temporada: una historia de amor que florece, a pesar de todo, en las devastadoras circunstancias de la pérdida gestacional. Dirigida por Stefan Golaszewski, la serie sigue también a Amanda y Dave, una nueva pareja que afronta sus propios desafíos — y que empieza a revelar las grietas de viejas amistades. Serie británica de 2026, disponible en Filmin.
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Redacción Afroféminas
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