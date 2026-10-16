Los cuerpos que se atreven a querer. Una peli, una serie y un libro para el fin de semana del 16 al 18 de Octubre

Almería. Los invernaderos que alimentan media Europa. Iván se enamora de Hadoum, una nueva compañera de trabajo. Él tiene posibilidades de ascender. Ella no. El debut del director Ian de la Rosa es un Romeo y Julieta contemporáneo y queer que sitúa en el centro exactamente lo que el sistema quiere borrar: el deseo entre cuerpos que el mercado laboral ha colocado en lados distintos de la línea. Una película en la que los cuerpos y su deseo ocupan el centro — y en la que decidir qué tipo de persona quieres ser tiene consecuencias reales. Premiada en Berlín. Uno de los debuts más celebrados del cine español de 2026.

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