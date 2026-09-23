Periferia Cimarronas estrena en La Mercè un espectáculo itinerante de estética afrofuturista que pone en el centro a jóvenes migrantes y artistas afrocatalanes.

En Barcelona hay cuerpos que la ciudad ve cada día sin mirarlos nunca. Los jóvenes migrantes que empujan carros cargados de chatarra recorren calles, plazas y avenidas bajo una mirada que los convierte en ruido, en molestia, en paisaje. Bantús, el nuevo espectáculo de calle de la cooperativa Periferia Cimarronas, nace precisamente de esa mirada para desmontarla. Su título, palabra zulú que significa «personas», funciona como declaración de principios.

La pieza se estrena dentro de la Festa Major de Barcelona – La Mercè los días 24, 26 y 27 de septiembre, siempre a las 18:30h, en el Parc de l’Estació del Nord (Carrer de Nàpols, 70). En octubre viajará a la Fira Mediterrània de Manresa, donde podrá verse los días 17, 18 y 19.

Los mismos carros que tantas veces se señalan como un problema se transforman aquí en instrumentos musicales. Se han construido junto con la asociación Utcat, y el vestuario de quienes actúan está hecho principalmente con materiales reciclados. La calle deja de ser simple decorado y pasa a formar parte de la narración. Lo que la ciudad desecha suena, brilla y baila.

El montaje apuesta por una fuerte estética afrofuturista, esa manera de imaginar futuros donde las personas negras y racializadas están presentes y son protagonistas. Sobre la calle se encuentran jóvenes migrantes y jóvenes artistas afrocatalanes, dos experiencias que a menudo se cuentan por separado y que Bantús reúne para mostrar la pluralidad de lo que somos. El objetivo es también generar comunidad entre vecinas y vecinos a través de algo tan sencillo y tan político como compartir el espacio público, bailar juntas y celebrar la vida.

Bantús va más allá de la función. El espectáculo forma parte de un proyecto de acompañamiento a los jóvenes participantes que incluye apoyo en sus procesos de regularización, contratación y formación artística. Arte y derechos van de la mano, y el escenario se convierte en una puerta de entrada a oportunidades reales.

Periferia Cimarronas es una cooperativa de artes escénicas afrofeminista y antirracista. La idea y la dirección de Bantús son de Silvia Albert Sopale . Completan el equipo Marc Ayza en la dirección musical, Asa Saliou en la dirección de movimiento, Ángeles Gordillo como ayudante de dirección, Manoly Rubio en la escenografía, Febo Napoleón en el vestuario, Afro. Nina en la peluquería y Lupe Blázquez en el sonido, con la mirada externa de Sergi Estebanell y Vero Cerdoya. El proyecto cuenta con el apoyo del Institut de Cultura de Barcelona, la Fira Mediterrània de Manresa, el Servei Civil Internacional y la Generalitat de Catalunya.

Si estás en Barcelona estos días, sal a la calle a mirarla de otra manera.

Redacción Afroféminas

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