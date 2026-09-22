Un monólogo para dinamitar el discurso colonial

Indio de mierda empieza con una llamada del colegio. Mariana, chilena radicada en España, acude porque su hijo Francisco se ha visto envuelto en un incidente violento. Lo que en un primer momento parece un conflicto escolar cualquiera se revela como un episodio de xenofobia, y ahí es donde la obra decide no bajar el tono. Mariana se planta frente al director, frente a una madre española, frente a la institución entera, y convierte ese enfrentamiter en una catarsis que la atraviesa por la culpa, por la rabia y por todas las heridas que arrastra como migrante. Todo esto sucede antes de que el sistema judicial tenga que decidir el futuro de su hijo.

La pieza es un monólogo interpretado por Cata María Prieto, que da cuerpo a múltiples personajes dentro de un mismo relato fragmentado y polifónico. Esa estructura permite que voces y puntos de vista que casi nunca se dicen en voz alta —los prejuicios, las insinuaciones, el «no me importa» que en realidad importa mucho— encuentren un espacio para expresarse sin filtro. La dramaturgia, firmada por Pablo Yoffe, y la dirección de Diego Hernández A., construyen una hora de teatro que interpela desde la incomodidad, el humor y la complejidad de un conflicto que sigue muy vivo en la España de hoy.

Detrás de la obra está Núcleo de Creación Armada, compañía de creación teatral chilena fundada en 2020, actualmente residente en Madrid y formada por artistas migrantes establecidos en España. Desde su origen, el colectivo trabaja la memoria reciente, el archivo personal y los cruces entre realidad y ficción, con un interés sostenido en los procesos sociales contemporáneos. Su recorrido ya incluye presentaciones en el Festival Santiago Off, en ARTevere Scorre (Italia), una producción en Roma que circuló por varios festivales italianos y una coproducción con RADA estrenada en Londres. En 2026 fueron seleccionados para la residencia Frankfurt LAB! con el proyecto Fósil y presentarán Nuevo Mundo en el Festival ClasicOFF, con estreno en Madrid.

Lo que hace especialmente relevante esta obra es el punto de partida, un insulto racista que dispara toda la trama, y el modo en que ese insulto se convierte en excusa para hablar de algo mucho más grande, la deuda histórica de España con Latinoamérica y las tensiones que esa historia colonial sigue produciendo en el presente. La obra no se queda en la anécdota del aula. La usa como punto de fuga hacia una reflexión sobre el racismo cotidiano, la xenofobia institucional y las heridas migrantes que rara vez tienen un escenario donde desplegarse con esta franqueza.

La crítica que ha visto la pieza coincide en algo, el equilibrio entre la denuncia y la forma. Alberto Morate, de La Discrepancia, la describe como «un estupendo monólogo que aborda la xenofobia, la migración y la maternidad desde la más pura sensibilidad». Ana García Mango, de Teatro Madrid, resume la experiencia con precisión, «si buscas teatro que sacuda, que mezcle risa con incomodidad y que tenga algo urgente para decir, esta obra vale totalmente la pena». Y desde CinemaGavia llega quizás la síntesis más contundente, Núcleo de Creación Armada «dinamita el discurso colonial» con esta propuesta.

Desde Afroféminas nos interesa especialmente dar visibilidad a este tipo de trabajo porque conecta con algo que repetimos con frecuencia, el racismo no siempre llega en forma de agresión física ni de insulto directo. Llega también en la forma de mirar al otro, en la sospecha instalada, en la pregunta que empieza con «¿de dónde eres realmente?». Indio de mierda toma ese lenguaje cotidiano, el de los estereotipos y las insinuaciones, y lo pone frente al espejo de un escenario, donde ya no hay forma de mirar hacia otro lado.

La compañía señala, además, una dificultad concreta que suelen enfrentar las producciones que no nacen en las grandes capitales culturales y que abordan temas incómodos aunque necesarios, la de llegar a su público. Por eso el apoyo de medios como el nuestro tiene un peso real en la circulación de estas propuestas, y por eso nos sumamos con gusto a la difusión.

Indio de mierda podrá verse los días 25, 26 y 27 de septiembre en Barcelona, a las 20h, en la Sala Fènix (c. de la Riereta, 31), con entradas a 20€ y un descuento especial para quienes usen el código INDIO12, que deja el precio en 12€. La obra dura 60 minutos, está interpretada en castellano y va dirigida a público general.

Para quienes quieran seguir el trabajo de la compañía, Núcleo de Creación Armada está en Instagram como @nucleodecreacionarmada y puede contactarse en nucleodecreacionarmada@gmail.com.

Redacción Afroféminas

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