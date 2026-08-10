El lenguaje que nos prepara para disparar contra personas desarmadas

Hay una fecha que circula ya como una cuenta atrás en buena parte de la prensa española, el 15 de agosto. No se escribe ni se habla de los miles de personas que siguen hoy en Ceuta esperando una respuesta administrativa que tarda en llegar. Hablamos de algo distinto, una avalancha futura, todavía sin ocurrir, anunciada en cuentas de redes sociales marroquíes bajo el lema «el 15 de agosto de 2026, todo cobra sentido ese día». Una parte de los medios ha decidido tratar ese anuncio con tan poca responsabilidad, quién sabe si buscando una respuesta violenta contra civiles desarmados.

Patrulla militares en Ceuta

Los titulares eligen palabras concretas. Invasión. Asalto a la frontera. Avalancha. Son términos que pertenecen al vocabulario militar, aplicados a jóvenes racializados que aprenden a nadar en piscinas improvisadas o compran neopreno junto a la frontera porque no existe otra vía legal para desplazarse. Esa elección léxica construye una imagen mental muy concreta, en la que quien intenta cruzar deja de ser una persona con un nombre, un miedo y un proyecto de vida, y pasa a ser una masa indiferenciada frente a la que solo cabe la contención armada. Esa masa, además, tiene siempre el mismo color de piel, y esa coincidencia no es casual, es la que permite que el miedo se organice con más facilidad alrededor de cuerpos racializados que alrededor de cualquier otro tipo de movimiento migratorio.

Conviene mirar los hechos con calma, porque los desmienten en buena medida. Fuentes de seguridad consultadas por distintos medios reconocen que la convocatoria del 15 de agosto tiene una credibilidad limitada y que no existe confirmación alguna de que vaya a producirse una nueva entrada masiva. España y Marruecos mantienen además un despliegue muy superior al que existía antes de la crisis de julio, con barreras marítimas nuevas y más efectivos de la Guardia Civil y del Ejército en el Tarajal. A eso se suma un dato que rara vez aparece junto a los titulares alarmistas, los cruces irregulares hacia la Unión Europea han caído un 37% en el primer semestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. La realidad estadística y la realidad narrativa se han separado, y es la segunda la que está marcando el tono de la conversación pública.

Ese desfase entre la realidad y la fantasía es premeditado. Cuando una sociedad entera se prepara emocionalmente durante dos semanas para una invasión que ningún ministerio logra confirmar, lo que se está preparando es a que la opinión pública acepte una respuesta desproporcionada llegada el momento. Ese momento tiene una forma muy concreta, un joven racializado nadando de noche hacia una playa vigilada por efectivos con orden de contener a toda costa un asalto que la propia prensa lleva días anunciando como inminente. En ese guion, dispara contra alguien desarmado en el agua deja de leerse como una tragedia evitable y empieza a leerse como una medida de defensa fronteriza, precisamente porque la relación anterior ya se había convertido en esa persona en enemigo antes de que llegara a la orilla. Las consecuencias diplomáticas del clima que ese relato alimenta ya se han visto esta semana, con Italia manteniendo la suspensión del espacio Schengen para viajeros procedentes de España y Giorgia Meloni resistiéndose al ultimátum del Gobierno de Pedro Sánchez. El lenguaje bélico no describe una situación, la anticipa y le da forma, y ​​esa forma incluye la posibilidad muy real de un gatillo.

Detrás de esa anticipación hay un costo humano que los titulares mencionan de pasada. En el episodio del 30 y 31 de julio murieron al menos 141 personas, según los datos de Caminando Fronteras, una cifra que la propia organización reconoce que puede haber aumentado desde entonces. Todavía hoy permanecen en Ceuta entre 3.000 y 5.000 personas cuya situación sigue sin resolverse, entre ellas más de mil menores. Esa cifra debería pesar tanto como cualquier convocatoria viral. En cambio, la cobertura mediática dedica más espacio a especular sobre un hashtag que a preguntarse qué va a pasar con las personas que ya están aquí.

La historia de la frontera sur repite un patrón. Cada ciclo trae el mismo vocabulario, la misma histeria informativa, la misma sensación de que «esta vez es distinta». En 2021, en 2018, y ahora en 2026, los titulares recurren a metáforas de agua desbordada, de olas, de asaltos, de ejércitos que se aproximan. Esas imágenes funcionan como un entrenamiento colectivo de la mirada. Cuando se dispara sobre alguien que huye por el mar, cuando una embarcación se hunde y la noticia dura un día, la sociedad que ha sido preparada durante semanas con lenguaje de guerra recibe ese desenlace con menos escándalo del que merecería.

Contar que existen bulos organizados y campañas digitales coordinadas es un trabajo legítimo del periodismo, y de hecho la Audiencia Nacional ya investiga el origen de esas campañas. Una empresa de inteligencia digital, Golden Owl, rastreó millas de cuentas implicadas en la difusión del llamamiento y concluyó que buena parte de esos perfiles no pertenecen a ciudadanos comunes que comparten información espontáneamente, pertenecen a redes con un patrón de amplificación coordinado. Ese trabajo de investigación existe, y es precisamente el que los titulares alarmistas dejan en un segundo plano frente a la promesa de una fecha con gancho. Otra cosa muy distinta es adoptar el vocabulario de quienes necesitan presentar la migración como una amenaza, sea una prensa que vive del titular fácil, sea el discurso político que necesita un enemigo visible para justificar más vallas y más presupuesto de seguridad. Repetir la palabra invasión sin matizarla equivale a prestarle a ese relato la credibilidad de un medio de comunicación.

Hay una responsabilidad concreta en nombrar lo que sin ocurrir recurrir al vocabulario de la guerra. Los que se entrenan a nadar frente a Ceuta no son un ejército, son adolescentes y jóvenes racializados, marroquíes y subsaharianos, buscando un lugar donde construir una vida, muchos de ellos menores de edad, muchos sin otra alternativa legal para moverse. Escribir sobre ellos con metáforas de invasión los borra como personas y los convierte en abstracción, y esa abstracción es exactamente el paso previo que necesita cualquier sociedad para aceptar que se dispare contra un cuerpo desarmado en el mar, porque ya dejó de ver ahí a una persona y empezó a ver una amenaza.

Afroféminas

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