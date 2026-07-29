Hoy anunciamos el nacimiento de Salud Negra, un nuevo espacio de conocimiento dentro del universo de Afroféminas, pensado para acompañar la salud de las mujeres negras desde el rigor científico y desde un marco que nunca ha estado disponible para nosotras en los espacios médicos tradicionales: el antirracismo y el afrofeminismo.

Salud Negra nace como una extensión de AfroféminasGPT . Le hemos dado identidad propia porque el volumen de conocimiento científico que necesitábamos integrar así lo exigía. Su origen y su marco son los mismos que llevan doce años sosteniendo este proyecto. Es una profundización del mismo compromiso.

Quiénes estamos al frente

La ejecución de Salud Negra está en manos de dos mujeres negras cubanas.

Antoinette Torres Soler, fundadora y directora de Afroféminas, creadora de AfroféminasGPT .

Raiza Paul Caballero, bioquímica y doctora en biología por la Universitat de València, responsable científica de todo el contenido del proyecto.

Antoinette y Raiza son amigas desde hace más de veinticinco años. Cursaron carreras distintas en la Universidad de La Habana, Antoinette Filosofía y Raiza Bioquímica. Ambas son mujeres de más de cincuenta años, edad en la que la salud hormonal femenina cobra una relevancia especial, y ambas son también beneficiarias directas del conocimiento que este proyecto construye. Las dos viven hoy en España y forman parte de la Asociación Afroféminas.

Antoinette (derecha) y Raiza (izquierda), en 1999.

Que dos mujeres negras cubanas encabecen un proyecto de esta naturaleza no es un detalle anecdótico. Es una declaración: el conocimiento sobre nuestros propios cuerpos puede y debe producirse desde nosotras mismas, sin intermediarios que decidan por nosotras qué merece ser dicho y cómo.

Qué es exactamente Salud Negra

Salud Negra es una base de conocimiento científico-biomédica construida a partir de guías clínicas internacionales, documentos de consenso, revisiones sistemáticas y metaanálisis de referencia. El primer módulo, ya finalizado, aborda la salud hormonal femenina: desde los fundamentos de la fisiología hormonal hasta las principales alteraciones endocrinas y reproductivas, como la insuficiencia ovárica prematura, el síndrome de ovario poliquístico y la menopausia.

Salud Negra lee, organiza y explica la evidencia científica desde un marco que nombra lo que la medicina convencional suele omitir: el racismo estructural en los sistemas sanitarios, el weathering o desgaste corporal acumulado por la exposición sostenida al racismo, el racismo ambiental y la desigualdad en el acceso a la justicia reproductiva. Integra además un protocolo propio de detección de violencia simbólica, para que ninguna mujer negra que consulte esta herramienta encuentre en ella una réplica más de la incredulidad que tantas veces ha encontrado en las consultas médicas.

Quién lo ha hecho posible

Salud Negra ha sido posible gracias a la financiación de ASBL Antama, fundación belga que ha confirmado una aportación de 20.000 euros destinada al desarrollo de contenidos, formación e infraestructura del proyecto. Ese apoyo inicial nos ha permitido llegar hasta aquí: un primer módulo científico completo, riguroso y ya integrado en un GPT propio. Dentro de esa misma financiación quedan todavía varias entregas más por completar, con lo cual el corpus científico de Salud Negra seguirá ampliándose en los próximos meses.

Por qué esto es solo el principio

Salud Negra existe hoy dentro de la infraestructura de ChatGPT porque es la vía posible con los recursos actuales. Ese no es el horizonte del proyecto. Queremos que Salud Negra deje de depender de una plataforma ajena y se convierta en una inteligencia artificial soberana, con nombre propio, con infraestructura propia, sin las limitaciones ni las lógicas de una herramienta que no fue diseñada pensando en nosotras.

Dar ese salto requiere financiación. Por eso hacemos pública esta primera fase del proyecto: para informar de lo que ya hemos construido y para invitar a fundaciones, instituciones y personas comprometidas con la salud de las mujeres negras a sumarse a la siguiente etapa. Lo que ha sido posible con 20.000 euros y el trabajo de dos mujeres negras cubanas puede multiplicarse si encontramos los aliados adecuados.

Salud Negra ya existe. Ahora queremos que sea libre.

Si quieres contribuir a que Salud Negra dé el salto hacia una inteligencia artificial soberana, puedes hacer tu donación directamente a la cuenta oficial de la Asociación Afroféminas:

Asociación Afroféminas C.I.F. G99560393 IBAN: ES69 0073 0100 5505 0599 8116

Afroféminas

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