Arte africano y afrodiaspórico en los museos españoles: una agenda para el verano 2026

Este verano, cinco exposiciones y ciclos culturales en grandes instituciones del Estado presentan obra de artistas africanos y afrodescendientes. Una agenda que conviene conocer.

Bilbao: tejido, danza y memoria corporal en el Guggenheim

El Museo Guggenheim Bilbao presenta hasta el 1 de noviembre de 2026 la instalación in situ: Igshaan Adams. Levantando el polvo: El archivo del cuerpo, comisariada por Lekha Hileman. Igshaan Adams (Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 1982) construye once tapices de gran formato y varias esculturas de alambre suspendidas del techo, producidas a partir de performances con el Garaje Dance Ensemble en O’okiep, provincia del Cabo Septentrional, territorio de origen de su familia materna.

La obra convierte el acto de tejer en un archivo colectivo: las huellas de los cuerpos danzantes, impresas sobre lienzo entintado, se transforman en piezas textiles que materializan el ritmo, la empatía y el recuerdo. Adams está representado en colecciones como la Tate Collection, el Guggenheim de Nueva York o el LACMA. Esta es su primera presentación de esta escala en España.

📍 Guggenheim Bilbao. Hasta el 1 de noviembre de 2026.

Sevilla: dos propuestas fundamentales en el CAAC

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) acoge este verano dos exposiciones con presencia afro que merecen un viaje.

Améfrica. Conexiones diaspóricas en la Colección Jorge M. Pérez , comisariada por el brasileño Hélio Santos Menezes, estará activa hasta el 10 de enero de 2027. El título recupera el concepto acuñado por la intelectual afrobrasileña Lélia González para subrayar los fundamentos africanos en la formación cultural de las Américas. La muestra reúne obra de Kara Walker, Zanele Muholi, El Anatsui, María Magdalena Campos-Pons, Wifredo Lam y Esther Mahlangu, entre otras figuras de la diáspora africana global.

En la misma institución, hasta el 6 de septiembre de 2026, puede verse Kupinduka, la primera gran exposición individual en una institución europea de la artista zimbabuense Virginia Chihota (Chitungwiza, 1983). Kupinduka significa en lengua shona un giro o transición hacia otro estado. La muestra reúne nueve grandes lienzos combinando serigrafía, tinta china, óleo y acrílico, junto a veinticuatro obras sobre papel de algodón y una instalación textil de catorce metros. El cuerpo femenino, a menudo el propio de la artista, aparece fragmentado, multiplicado o disuelto como territorio en constante transformación. Chihota forma parte de las colecciones del Centre Pompidou y la Tate.

📍 CAAC, Monasterio de la Cartuja, Sevilla. Entrada gratuita martes a viernes de 18:00 a 20:00 h y sábados todo el día.

Virginia Chihota en la muestra ‘Kupinduka’ en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC).

Madrid: el African Guernica frente al Guernica de Picasso

El Museo Reina Sofía acoge hasta el 22 de septiembre de 2026 la exposición La historia no se repite, pero rima, comisariada por Tamar Garb. La muestra sitúa frente al Guernica de Pablo Picasso la obra African Guernica (1967) del artista sudafricano Dumile Feni (Worcester, Sudáfrica, 1942 – Nueva York, 1991), que sale por primera vez fuera de las fronteras sudafricanas.

Feni creció bajo el apartheid y desarrolló lo que la crítica llamó el expresionismo de los townships: un lenguaje monumental y autodidacta que desafiaba directamente el mandato institucional de que los artistas negros solo podían producir artesanía «nativa» para el mercado turístico. African Guernica, ejecutado con carboncillo y lápiz sobre papel de periódico, despliega una pesadilla zoomorfa de cuerpos en tensión que documenta el terror cotidiano del racismo de Estado. El propio director del Reina Sofía, Manuel Segade, señaló en la presentación que este ciclo pretende cuestionar una historia del arte construida bajo parámetros racistas.

📍 Museo Reina Sofía, Madrid. Hasta el 22 de septiembre de 2026. Entrada gratuita lunes y miércoles de 19:00 a 21:00 h y domingos de 12:30 a 14:30 h.

Madrid: la diáspora africana suena en La Casa Encendida

Del 26 de junio al 1 de agosto, La Casa Encendida (Madrid) presenta La Terraza Magnética 2026. Cartografías de la noche, un ciclo de cine al aire libre los viernes y conciertos los sábados comisariados por Acacia Ojea. Entre las artistas, Adrasha, de origen etíope y afincada en Barcelona, propone sets que fusionan sonidos de la diáspora africana con electrónica experimental: Gqom (Durban), Singeli (Dar es Salaam), afro-punk y future dancehall. La programación cinematográfica incluye The African Desperate, una sátira sobre el mundo del arte contemporáneo.

📍 La Casa Encendida, Madrid. Viernes y sábados, 26 de junio – 1 de agosto. Entrada gratuita.

Redacción Afroféminas

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