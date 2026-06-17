La Dra. Ágatha Williams Springer fue condecorada por la Universidad de Panamá con la Medalla al Mérito Armando Fortune (2026). El 10 de junio, el paraninfo se vistió de gala para reconocer la labor de Williams, docente, defensora de derechos humanos y figura esencial de la afrodescendencia panameña.

El momento de la entrega a la Dra. Ágatha Williams Springer. Fografía Itzel Campos

Aunque el premio se otorgó en junio, este honor que debe recibir un afrodescendiente destacado cada dos años deviene de la celebración del Mes de la Etnia Negra en Panamá, celebrado en mayo, y es concedido por el Consejo Académico Universitario.

Armando Fortune fue un ensayista panameño que dedicó su vida a escribir sobre los cimarrones , la trata trasatlántica y la identidad afropanameña. Por estas razones da su nombre a la medalla.

La jornada inició con las palabras del rector, el Dr. Eduardo Flores Castro: «Nuestra herencia étnica fortalece el concepto de nación». Luego tomó el atril la Dra. Juana López, presidenta de la Fundación Global de Mujeres Afrodescendientes y subdirectora de la Dirección de Cooperación Internacional y Asistencia Técnica de la universidad.

Emotivamente, detalló cada uno de los logros de la profesora Ágatha. Presidió el 2do Congreso del Negro Panameño en 1983, ganó el Premio Clara González en 2001, fue subdirectora del Instituto Nacional de Cultura y directora del Patrimonio Histórico Nacional. Es licenciada en filosofía e historia y doctora en Sociología del Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid.

Al finalizar su discurso, López cerró con una frase que exaltaba la experiencia profesional y capacidad de resistencia durante su larga trayectoria académica: «Mujer exitosa que construyó castillos con los ladrillos que le lanzaron para verla caer». Además, el poeta y compositor Luis «Cholo» Bernal recitó una décima especial en honor a Ágatha Williams de Springer, y el profesor Adalberto Bazán del Grupo Matices interpretó una canción para la homenajeada.

Luego de la colocación de la medalla, la Dra. Williams procedió a dar solemnemente unas palabras de agradecimiento y reivindicación sobre lo negro, lo africano. Entonces mencionó con vehemencia que «no hay razas superiores», sino una idea impuesta en el inconsciente de las personas que les ha hecho creer que unos rasgos son mejores que otros, cuestión que ha ocasionado el racismo y la discriminación entre los seres de la misma especie, homo sapiens, nacida en Etiopía, África.

También recalcó la importancia de los antillanos que llegaron a Panamá para construir el Ferrocarril Transístmico y el Canal de Panamá, obras que continúan funcionando como puente entre Panamá y el mundo. Cada uno de ellos, nuestros ancestros, hoy.

El evento culminó con la presentación del Grupo Coraza de la Facultad de Bellas Artes, bajo la dirección de la Mgtr. Mireya Navarro, cuya fuerza del baile quedó dibujada en todo el recinto.

Joan Collins Periodista panameña. Ha publicado diversos textos en revista Afroféminas (España), periódico Capital Financiero y revista Concolón (Panamá), Global Voice, etc. Formó parte de la antología poética ‘Sanaré: Sanar juntxs desde la palabra’ (Puerto Rico,

2021). Más textos de Joan

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