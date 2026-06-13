Barcelona vuelve a correr contra el racismo: la Cursa Antiracista de Top Manta llega a toda Catalunya

Hoy sábado 13 de junio, Barcelona vuelve a correr contra el racismo. Se celebra la segunda edición de la Cursa Antiracista, una iniciativa impulsada por la cooperativa Top Manta que convierte la movilización social en una herramienta de denuncia contra el racismo, los discursos de odio y las políticas que condenan a miles de personas migrantes a la precariedad y la persecución.

La carrera, de cinco kilómetros, recorrerá la montaña de Montjuic y llega después del éxito de su primera edición, que el año pasado reunió a miles de personas en una de las movilizaciones antirracistas más importantes de los últimos años en Catalunya. Para los organizadores, el objetivo va mucho más allá de lo deportivo, se trata de construir espacios de encuentro, solidaridad y organización frente al avance de la xenofobia y la extrema derecha.

La iniciativa nace de la experiencia de lucha del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, conocido por la marca Top Manta. Durante la presentación de la primera edición, sus portavoces recordaban que las personas migrantes hace años que «corren», de las fronteras, de la persecución policial y de un sistema que las condena a la irregularidad administrativa. La carrera pretende transformar esa huida impuesta en una movilización colectiva por la dignidad y los derechos de todas las personas.

Una red antirracista para toda Catalunya

Este año la propuesta da un paso adelante y se extiende más allá de Barcelona. Después de la carrera de este sábado, las movilizaciones llegarán durante los próximos meses a distintas ciudades catalanas, con convocatorias previstas en Terrassa, Salt, Girona, Sabadell, Vic, Manresa, Solsona, Sallent y la Garrotxa. El objetivo es tejer una red antirracista en todo el territorio y convertir estas carreras en una herramienta de concienciación y organización popular ante el aumento de los discursos reaccionarios.

Organizada junto a decenas de entidades sociales, colectivos migrantes y movimientos populares, la Cursa Antiracista busca consolidarse como una cita anual que ponga en el centro las reivindicaciones de las personas migrantes y racializadas, en un contexto marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias y la normalización del discurso racista.

A dónde va lo recaudado

Todos los beneficios de la carrera, la venta de material deportivo y las aportaciones solidarias se destinarán a los proyectos sociales de Top Manta y a mejorar las condiciones de vida del colectivo de vendedores ambulantes, contribuyendo en particular al taller de costura y serigrafía de la cooperativa, que da trabajo a personas migrantes que han sufrido exclusión e irregularidad administrativa. Desde la creación del proyecto, más de 200 personas han podido abandonar la venta ambulante, regularizar su situación e iniciar un camino hacia una vida con derechos.

Además, se ha habilitado un «dorsal 0», una modalidad de colaboración pensada para quienes no pueden correr pero quieren apoyar económicamente la iniciativa y los proyectos sociales de Top Manta.

Toda la información está disponible en cursaantiracista.com .

Redacción Afroféminas

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