Hay feminismos que se sientan a la mesa del poder y hay feminismos que tiran la mesa. Hay feminismos que persiguen a las trabajadoras sexuales, alimentan la transfobia y sirven de pantalla al supremacismo blanco. Y hay feminismos que entran en las instituciones con los expedientes de las muertas bajo el brazo y pelean desde adentro. Este fin de semana, tres piezas para pensar qué feminismo queremos — y qué cuesta tenerlo.
🎬 Viernes noche → Mi querida señorita (2026) — Netflix
Una mujer adulta, criada en una familia tradicional española, descubre que es intersexual. Lo que el sistema médico, familiar y social lleva toda su vida diciéndole sobre su cuerpo no era verdad. Mi querida señorita es una película de Netflix sobre lo que ocurre cuando alguien se encuentra con que las categorías que el mundo le impuso — mujer, hombre, normal, anormal — no la contienen. Un viaje de autodescubrimiento e identidad que pone en el centro lo que el feminismo excluyente nunca ha querido mirar: que los cuerpos son más complejos que sus leyes.
📖 Sábado con café → Feminismos enemigos — Sophie Lewis (Bellaterra)
Sophie Lewis hace la pregunta que el movimiento lleva décadas evitando: ¿qué pasa cuando el feminismo es parte del problema? Esta investigación recorre las imperialistas del siglo XIX, las militantes del Ku Klux Klan, las cruzadas antiporno, las agendas antiabortistas y las posiciones transexcluyentes actuales para demostrar que el feminismo no es inherentemente bueno — solo porque alguien se llame feminista no significa que luche por la liberación de todas. Un grito de solidaridad transfeminista, una impugnación decolonial del ultranacionalismo de color lila y un llamado urgente a acabar con el fascismo en todas sus formas. Judith Butler lo llama honesto, brutal, históricamente completo y brillante. Publicado por Bellaterra. Traducido por Damián Queirolo.
📺 Domingo perezoso → La Fiscal (2026) — Netflix
Sayuri Herrera era activista estudiantil en la UNAM cuando decidió entrar al Estado para pelearlo desde dentro. Se convirtió en la primera fiscal especializada en feminicidios de la Ciudad de México. Esta miniserie documental de tres episodios, dirigida por Paula Mónaco Felipe y Miguel Tovar, la acompaña durante cuatro años con acceso inédito a cuatro casos reales de feminicidio: las investigaciones, las familias de las víctimas, las presiones políticas y la corrupción que lo complica todo. Lo que Sophie Lewis analiza en abstracto, La fiscal lo muestra en concreto: qué cuesta ser feminista dentro de una institución diseñada para no serlo.
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Redacción Afroféminas
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