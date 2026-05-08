🎬 Viernes noche → Mi querida señorita (2026) — Netflix

Una mujer adulta, criada en una familia tradicional española, descubre que es intersexual. Lo que el sistema médico, familiar y social lleva toda su vida diciéndole sobre su cuerpo no era verdad. Mi querida señorita es una película de Netflix sobre lo que ocurre cuando alguien se encuentra con que las categorías que el mundo le impuso — mujer, hombre, normal, anormal — no la contienen. Un viaje de autodescubrimiento e identidad que pone en el centro lo que el feminismo excluyente nunca ha querido mirar: que los cuerpos son más complejos que sus leyes.