FDIHA Asociación celebrará su presentación oficial el viernes, 8 de mayo de 2026, en La Capella (Espai Finestres, Barcelona), en un evento que reunirá a medios de comunicación, agentes culturales y comunidad en torno a un espacio de reflexión y celebración.

FDIHA —término que en árabe significa “escándalo”— resignifica esta noción como un gesto político de orgullo, resistencia y creación frente a las múltiples formas de invisibilización y estigmatización que han atravesado históricamente a las comunidades trans, queer, árabes y migrantes.

Con presencia en Barcelona, Madrid y otros territorios, la asociación nace con el objetivo de promover la diversidad trans y queer árabe a través de proyectos culturales, prácticas artísticas, archivos críticos, festivales y espacios de encuentro y cuidado. Su trabajo se fundamenta en principios como la interseccionalidad, el antirracismo, el transfeminismo y la decolonialidad.

El evento se estructurará en dos momentos. En primer lugar, tendrá lugar un conversatorio concebido como encuentro con medios, en el que se presentarán los objetivos de la asociación, los imaginarios que busca cuestionar y la urgencia de generar nuevas narrativas y espacios de representación.

A continuación, la jornada dará paso a un espacio festivo con una edición especial de HALAL “Queer 3arab Fiesta”, que se celebrará en los Jardins de Rubió i Lluch, como cierre artístico y comunitario del evento.

El evento contará con la participación de artistas migrantes, vinculados a la comunidad FDIHA, entre ellos Daena.zem, Yehia, Yungfudgy, Dal-yeh, Lionessa, Nouna, Bad 3Arab, Mahmoud Assy, Zubia, Esmeralda y Kleo La Faraona.

Sobre FDIHA Asociación

FDIHA Asociación es un proyecto cultural y político con base en Barcelona que trabaja en la intersección entre arte, memoria y activismo. Centrada en las experiencias de personas trans, queer, árabes y migrantes, la asociación impulsa prácticas artísticas, archivos críticos, espacios de encuentro y propuestas comunitarias orientadas a la justicia social.

Su enfoque se fundamenta en la interseccionalidad, el antirracismo, el transfeminismo y la decolonialidad, promoviendo narrativas propias frente a los discursos hegemónicos y generando espacios donde las identidades diversas puedan expresarse con autonomía, reconocimiento y cuidado.

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