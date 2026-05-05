La salud mental y el bienestar emocional son dimensiones que, día a día, han ido transformando y revolucionando la comprensión del ser humano. Sin embargo, es necesario reconocer que no todas las referencias, especialmente las de mujeres, han sido visibilizadas a nivel mundial, pese al valioso aporte que han realizado al estudio del comportamiento humano, superando múltiples brechas, cuestionando paradigmas y contribuyendo significativamente al desarrollo de la ciencia. En este escenario, las mujeres afrodescendientes han enfrentado históricamente procesos de invisibilización dentro de la psicología, tanto en la producción de conocimiento como en la práctica profesional.

En el marco de celebración de la psicología peruana, cada 30 de abril, es necesario dar a conocer y visibilizar a mujeres que han dado un gran aporte a la ciencia.

Mamie Phipps Clarck Psicóloga afroamericana pionera en el estudio de la identidad racial y los efectos psicológicos de la segregación. Tuvo un gran aporte científico al realizar “el experimento de las muñecas” que desempeñó evidenció un papel clave del racismo en la autoestima de la comunidad afro infantil y desempeñó un papel clave en la inconstitucionalidad de la segregación racial en Estados Unidos.

Inez Beverly Prosser Primera mujer afroamericana dentro del campo de la psicología educativa que obtuvo un PhD en psicología , destacó por sus primeras investigaciones sobre el impacto de la segregación escolar en el desarrollo emocional.

Beverly Daniel Tatum Psicóloga clínica referente clave sobre estudios sobre identidad racial y la segregación social en contextos educativos. Ha recibido numerosos premios por su liderazgo y contribución a la ciencia.

Lillian Comas-Diaz Psicóloga clínica Puertorriqueña reconocida por su trabajo en psicología multicultural y justicia social. Sus estudios científicos han contribuido en la practica y transformación la comprensión de la salud mental desde perspectiva étnicas, raciales y culturales diversas.

Katherine Elvira Llanca Rodriguez Psicóloga afroperuana que, desde contextos educativos y hospitalarios, aporta a la construcción de una psicología más crítica e intercultural, visibilizando la importancia de comprender la salud mental desde la identidad, la historia y las desigualdades sociales.

Visibilizar estos aportes no es únicamente un acto de reconocimiento, sino una necesidad para transformar la forma en que se construye y comprende la psicología a nivel global. Reconocer a las mujeres afrodescendientes dentro de esta disciplina implica cuestionar las estructuras que históricamente han limitado su presencia y abrir paso a una ciencia más diversa, representativa e inclusiva.

En ese sentido, la psicología no solo debe continuar avanzando en conocimiento, sino también en justicia, equidad y reconocimiento de todas las voces que han contribuido a su desarrollo. Solo así será posible construir una comprensión del bienestar emocional que realmente represente la complejidad de las experiencias humanas.

Katherine Elvira Llanca Rodriguez

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