El 15 de marzo, Buenos Aires será escenario del FACA — Festival Afroamericano y Caribeño de las Artes, que se realizará en el Espacio Cultural Plaza Defensa , en San Telmo, y reunirá a artistas, colectivos y editoriales independientes —como Flota Negra— en una jornada dedicada al arte afro contemporáneo, la memoria histórica y la diversidad cultural.

El festival reunirá a artistas, colectivos culturales, editoriales, diseñadores y músicos en un encuentro que busca celebrar la diversidad cultural y fortalecer los espacios de creación comunitaria, en una ciudad donde las tradiciones afrodescendientes forman parte de una historia muchas veces invisibilizada.

Durante el evento, el público podrá recorrer exposiciones de artes visuales, presentaciones musicales, ferias de diseño, espacios gastronómicos y actividades culturales abiertas, en una propuesta pensada para compartir arte, identidad y encuentro.

Entre las actividades anunciadas figuran:

Artes visuales, Fotografía, esculturas y exposiciones de artistas invitados.

Diseño e identidad cultural Feria de indumentaria y desfile de moda con propuestas inspiradas en estéticas afro y caribeñas.

Cultura en vivo Música, presentaciones artísticas y actividades vinculadas al Programa Afro.

Espacio gastronómico y feria cultural Patio de comidas y la feria exterior «Hay más feria», con emprendimientos culturales y artesanales.

El encuentro será además una oportunidad para conocer el Espacio Cultural Plaza Defensa, un centro cultural activo del barrio que ofrece talleres y actividades abiertas a la comunidad. Durante el festival se podrá obtener información e inscribirse en las propuestas formativas que continúan abiertas para este año.

Una convocatoria en tiempos de tormenta

El Festival de Arte Contemporáneo Argentino (FACA) abrió sus inscripciones para la edición 2026 a comienzos de este año, convocando a artistas y creadores interesados en participar de un espacio dedicado a explorar la identidad cultural a través del arte contemporáneo.

La programación completa del festival continúa en desarrollo, pero el contexto en el que surge esta convocatoria no pasa desapercibido.

El 2026 se presenta como un año atravesado por tensiones políticas globales, conflictos armados y el crecimiento de discursos excluyentes en distintos países. En este escenario, numerosos proyectos culturales y artísticos impulsan espacios de encuentro donde el arte se convierte también en una herramienta de análisis y construcción colectiva.

En ese sentido, el FACA se inscribe dentro de un movimiento cultural que propone crear, pensar y producir cultura en diálogo con la realidad social contemporánea.

Cultura que resiste — el stand del colectivo Flota Negra

Entre los proyectos confirmados para el festival se encuentra Flota Negra, un colectivo editorial afrocentrado, autogestivo y cooperativo que contará con su propio stand dentro del evento.

La editorial fue fundada en julio de 2023 por Roberto Ruiz Sena, conocido como Malungo, junto al escritor y editor Tony Vardé, con el objetivo de generar un espacio dedicado a la difusión del pensamiento afrodescendiente y de producciones culturales vinculadas a la historia y las experiencias de las comunidades afro.

El proyecto se organiza en torno a tres principios.

Autogestión — la editorial es gestionada íntegramente por sus creadores.

Cooperación — funciona como un espacio abierto a la producción cultural afrodescendiente.

Identidad cultural — promueve publicaciones que dialogan con la historia, la memoria y las experiencias afro.

Entre los títulos de su catálogo figuran:

Escuchate Esto! — 75 Joyas de la Música Soul Una canción hizo la diferencia — Tony Vardé

Etiopía: Tierra de Dioses — Osvaldo González (Mane Congo)

Aquelarre de Negras: Unidas por la lucha, antología coordinada por Melina Schweizer, que reúne voces afrodescendientes, originarias y disidentes.

La presencia de Flota Negra en el festival refleja el crecimiento de editoriales independientes que buscan ampliar el mapa cultural argentino, incorporando perspectivas históricas y culturales muchas veces ausentes en los circuitos editoriales tradicionales .

El arte como respuesta a la tormenta

El FACA se suma a una serie de iniciativas culturales que, en distintos lugares del mundo, buscan articular arte, pensamiento crítico y organización cultural.

Durante 2026, por ejemplo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) convocó encuentros artísticos y de análisis bajo el lema «ResignArte u OrganizArte»; a su vez, el Transnational Institute lanzó su convocatoria internacional de ensayos para su informe Estado del Poder 2026, dedicado a analizar el crecimiento de la extrema derecha y los desafíos políticos contemporáneos.

Estos espacios, desde diferentes perspectivas, coinciden en un punto central: el arte y la cultura continúan siendo herramientas fundamentales para comprender, cuestionar y debatir el presente.

Datos del evento

📍 Lugar — Espacio Cultural Plaza Defensa

📍 Dirección — Defensa 535, San Telmo — Ciudad de Buenos Aires

📅 Fecha — 15 de marzo de 2026

🎨 Evento — FACA — Festival Afroamericano y Caribeño de las Artes

✅ Participación confirmada — Colectivo Flota Negra (editorial afrocentrada, autogestiva y cooperativa)

