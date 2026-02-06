La peli…

«Moonlight» (2016)– Estados Unidos

Dirigida por Barry Jenkins

Moonlight es cine afro que se niega a explicar su dolor para la mirada blanca. Barry Jenkins construye un relato íntimo sobre crecer negro, pobre y queer en un contexto marcado por la violencia estructural, el abandono institucional y la masculinidad impuesta como única forma de supervivencia. No hay redención fácil ni épica individual. Hay cuerpos atravesados por el racismo y el silencio.

🖤¿Por qué verla? Porque sitúa la experiencia negra y LGTBQ+ en el centro sin traducirla ni suavizarla, y porque sigue siendo un referente de cine antirracista contemporáneo.