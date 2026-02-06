El Mes de la Historia Negra existe porque la historia oficial sigue siendo blanca, colonial y profundamente violenta. En el Estado español, donde el racismo estructural se niega mientras se normaliza el avance de la extrema derecha, dedicar tiempo a narrativas negras es una decisión política. Mirar, leer y compartir cultura afrodescendiente es una forma de memoria activa, de resistencia cotidiana y de cuidado colectivo frente a un sistema que insiste en borrarnos. Este fin de semana proponemos obras y espacios que no edulcoran la experiencia negra y que nos recuerdan que la historia negra no es pasado. Es presente vivo y conflicto permanente.
La peli…
«Moonlight» (2016)– Estados Unidos
Dirigida por Barry Jenkins
Moonlight es cine afro que se niega a explicar su dolor para la mirada blanca. Barry Jenkins construye un relato íntimo sobre crecer negro, pobre y queer en un contexto marcado por la violencia estructural, el abandono institucional y la masculinidad impuesta como única forma de supervivencia. No hay redención fácil ni épica individual. Hay cuerpos atravesados por el racismo y el silencio.
🖤¿Por qué verla? Porque sitúa la experiencia negra y LGTBQ+ en el centro sin traducirla ni suavizarla, y porque sigue siendo un referente de cine antirracista contemporáneo.
📍¿Dónde verla? Filmin
La serie…
«Mes de la Historia Negra» (2017) – Estados Unidos Movistar+
Esta serie documental de National Geographic es una herramienta pedagógica frente al borrado histórico. Movistar Plus+ reúne historias de resistencia negra, luchas por los derechos civiles, memoria de la esclavitud y cultura afrodescendiente desde múltiples territorios y voces.
🖤 ¿Por qué verla? Porque es una puerta de entrada necesaria para entender la historia negra como historia global y para desmontar el relato colonial que sostiene el presente.
El libro…
«El legado de la esclavitud» Clint Smith
(Capitán Swing, 2021)
Clint Smith recorre los lugares físicos donde la esclavitud sigue hablando. Plantaciones, cárceles, monumentos y ciudades que han construido su riqueza sobre cuerpos negros. El legado de la esclavitud no es un libro histórico al uso. Es una denuncia directa contra el blanqueamiento de la memoria y contra la idea de que la esclavitud es un capítulo cerrado.
🖤 ¿Por qué leerlo? Porque conecta memoria, territorio y racismo estructural, y desmonta el relato de la «superación» sin justicia.. Comprar
Y un restaurante…
Harolds New Orleans, Madrid
La cocina sureña americana ess memoria de la esclavitud, creatividad forzada y supervivencia comunitaria. En Harold’s puedes disfrutar de una tradición gastronómica negra, nacida en contextos de violencia racial, resistencia y cuidado colectivo.
🖤¿Por qué visitarlo? Porque, se quiera o no se quiera, es cultura negra.
📍¿Dónde? C. de Alonso Cano, 60, Local 2, Chamberí, Reservas: 622007633
¿Tienes una recomendación de tu ciudad o barrio? Escríbenos. Esta sección la construimos entre todas. Porque las referencias también se comparten.
