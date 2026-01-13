El síndrome del Salvador Blanco se vuelve especialmente dañino cuando impide discernir y evaluar las consecuencias de las propias acciones. En contextos como el del Parque Bruil en Zaragoza, declaraciones y actuaciones sin fundamento ni conocimiento del terreno terminan perjudicando a las personas a las que supuestamente “se quiere ayudar”.

Quienes llevamos años trabajando en estas áreas sabemos que la labor exige negociación constante, respeto hacia los afectados y construcción de confianza en comunidades complejas. Cada paso en falso puede tener consecuencias graves, por lo que nuestro trabajo es paciente, discreto y basado en la experiencia directa. Sin embargo, personas externas, muchas veces blancas y con poco contacto real con estas problemáticas, llegan con su síndrome del Salvador, sin pensar dos veces, y actúan de manera improvisada, buscando protagonismo o visibilidad sin considerar el impacto real.

El resultado es que lo que se presenta como ayuda se convierte en un obstáculo: se socava el trabajo de años, se tensionan los espacios comunitarios y se afecta directamente a quienes deberían ser protegidos. Hablar por otros sin conocimiento o actuar sin experiencia genera daño, mina la credibilidad y el respeto que quienes trabajamos con seriedad hemos construido, mientras otros se llevan el aplauso efímero de la autopromoción.

Cuando la buena intención se mezcla con la falta de experiencia y discernimiento, la ayuda se convierte en imposición y el protagonismo en perjuicio de quienes realmente importan. El síndrome del Salvador Blanco no es solo un problema de ego, es un problema de eficacia, justicia y dignidad para quienes están en primera línea.

Talita de Fátima B. Moreira Jurista y activista por los derechos humanos Más textos de Talita Las activistas negras necesitan tu colaboración para seguir trabajando. Puedes colaborar con Talita aportando a su Ko-Fi

