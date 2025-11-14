Una peli, una serie, un libro y una exposición para este fin de semana (del 14 al 16 de noviembre)

Llegamos a mediados de noviembre con esa sensación de que el año se escurre entre las manos, pero al menos la agenda cultural no nos abandona. Este fin de semana nos trae propuestas que nos sacuden desde distintos frentes: una película sobre mujeres iraníes que leen a escondidas los clásicos prohibidos, una serie documental que nos devuelve al primer asesinato racista de España, un libro demoledor que cuestiona la narrativa judía tras Gaza, y una exposición histórica sobre el principio femenino en las culturas indígenas de México. Porque si algo nos toca este fin de semana es mirar de frente lo que otros prefieren que se olvide. Aquí te dejamos nuestras recomendaciones para estos días.
La peli…
«Leer ‘Lolita’ en Teherán» (2024) – Italia
Dirigida por Eran Riklis
Basada en las memorias de la profesora iraní Azar Nafisi, esta película narra cómo en 1979, en plena revolución islámica, una docente reúne clandestinamente en su casa a siete de sus alumnas más brillantes para leer los libros prohibidos por el régimen: Jane Austen, Henry James, Scott Fitzgerald y, por supuesto, Vladimir Nabokov. Cada jueves durante dos años, estas mujeres se sumergen en clásicos occidentales vetados, descubriendo cómo esas historias transforman sus propias vidas. Mientras las restricciones contra las mujeres se intensifican y el velo se convierte en obligatorio, la literatura se convierte en su única vía de liberación.
🖤¿Por qué verla? Porque nos recuerda que los libros pueden ser armas de resistencia. La película de Eran Riklis (Los limoneros) retrata la asfixia de vivir bajo un régimen que persigue el pensamiento libre, y cómo un grupo de mujeres encuentra en la lectura un espacio para ser ellas mismas. Con Golshifteh Farahani en el papel principal y dividida en capítulos que llevan los nombres de las novelas que leen, es un canto a la sororidad y al poder transformador de la palabra. Ganó el Premio del Público en el Festival de Roma.
📍¿Dónde verla? MOVISTAR
La serie…
«Lucrecia: Un crimen de odio» (2024) – España
Disney+
Serie documental de cuatro episodios que reconstruye el asesinato de Lucrecia Pérez, una mujer dominicana de 33 años que fue tiroteada en noviembre de 1992 en las ruinas de una discoteca abandonada de Madrid donde vivía junto a otros migrantes. El crimen conmocionó a España y fue considerado el primer asesinato racista registrado en el país. Dirigida por David Cabrera y Garbiñe Armentia, la serie utiliza material de archivo inédito y testimonios de la familia de Lucrecia, incluida su hija Kenia, junto a policías, jueces, periodistas y abogados que participaron en la investigación y el juicio.
🖤 ¿Por qué verla? Porque es memoria necesaria. Treinta y tres años después, esta serie nos devuelve a un momento en que España se vendía como país moderno tras las Olimpiadas y la Expo’92, mientras la ultraderecha crecía en las sombras. La historia de Lucrecia es un viaje a las raíces del odio que sigue vigente. Como dice uno de sus directores: «Sucedió entonces y puede volver a suceder mañana si no aprendemos del pasado». Es un recordatorio demoledor de que el racismo mata y de que la dignidad de las personas migrantes sigue en disputa.
El libro…
«Ser judío tras la destrucción de Gaza»
Peter Beinart
(Capitán Swing, 2024)
Un ensayo incómodo. Peter Beinart, profesor de periodismo y ciencias políticas en Nueva York y editor de Jewish Currents, cuestiona la narrativa dominante en la vida comunitaria judía: la de la persecución y el victimismo perpetuo. Tras la devastación de Gaza, donde textos, historia e idioma judíos han sido utilizados para justificar el genocidio, Beinart sostiene que los judíos deben cambiar su relato. El libro propone una reconstrucción moral inspirada en una lectura diferente de la tradición judía, donde la seguridad de judíos y palestinos están entrelazadas, no son mutuamente excluyentes, y donde los judíos israelíes tienen derecho a la igualdad, no a la supremacía.
🖤 ¿Por qué leerlo? Porque cuestiona lo que muchos prefieren no tocar. Este libro no busca consensos fáciles sino abrir grietas en discursos sacrosantos. Beinart escribe desde su propia comunidad judía, dirigiéndose a ella, para decir lo que muchos callan: que venerar Estados por encima de vidas humanas es una traición a los valores éticos judíos. Es un texto valiente que analiza cómo el sionismo ha desplazado al judaísmo mismo, y cómo la narrativa del miedo perpetuo silencia los gritos de Gaza. Una lectura urgente para pensar la responsabilidad moral en tiempos de destrucción. Comprar
Y una exposición…
«La mitad del mundo. La mujer en el México indígena. El ámbito divino»
Fundación Casa de México en España
Una muestra histórica de arte prehispánico que forma parte de un circuito de exposiciones en Madrid dedicadas al principio femenino en el México indígena. Con 98 piezas procedentes de culturas mexica, maya, zapoteca, mixteca, olmeca, huasteca y teotihuacana, entre otras, la exposición recorre desde el periodo preclásico hasta el siglo XXI. Podrás ver esculturas en piedra y cerámica de distintas dimensiones —desde pequeñas figuras hasta piezas monumentales de 2.5 metros—, junto con textiles, cestería y óleos. El concepto curatorial analiza la dualidad como eje central, entendida no como oposición sino como integración de fuerzas complementarias.
🖤 ¿Por qué visitarla? Porque visibiliza cosmovisiones que desafían el pensamiento binario occidental. Esta exposición, enmarcada en la declaración del 2025 como Año de la Mujer Indígena, nos muestra cómo lo femenino se relacionaba con la tierra, la fertilidad, la vida, la muerte y el poder en el México prehispánico. Es un acto de reconocimiento a las mujeres indígenas como guardianas de memoria, tradiciones y saberes ancestrales. La muestra además se complementa con otras tres sedes: el Museo Arqueológico Nacional, el Instituto Cervantes y el Museo Thyssen-Bornemisza. Imprescindible para entender otras formas de habitar el mundo.
📣 ¿Tienes una recomendación afro, antirracista o feminista para tu ciudad o barrio? Escríbenos. Esta sección la construimos entre todas. Porque las referencias también se comparten.
Descubre más desde Afroféminas
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.