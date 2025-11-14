Una peli, una serie, un libro y una exposición para este fin de semana (del 14 al 16 de noviembre)

La peli…

«Leer ‘Lolita’ en Teherán» (2024) – Italia

Dirigida por Eran Riklis

Basada en las memorias de la profesora iraní Azar Nafisi, esta película narra cómo en 1979, en plena revolución islámica, una docente reúne clandestinamente en su casa a siete de sus alumnas más brillantes para leer los libros prohibidos por el régimen: Jane Austen, Henry James, Scott Fitzgerald y, por supuesto, Vladimir Nabokov. Cada jueves durante dos años, estas mujeres se sumergen en clásicos occidentales vetados, descubriendo cómo esas historias transforman sus propias vidas. Mientras las restricciones contra las mujeres se intensifican y el velo se convierte en obligatorio, la literatura se convierte en su única vía de liberación.

🖤¿Por qué verla? Porque nos recuerda que los libros pueden ser armas de resistencia. La película de Eran Riklis (Los limoneros) retrata la asfixia de vivir bajo un régimen que persigue el pensamiento libre, y cómo un grupo de mujeres encuentra en la lectura un espacio para ser ellas mismas. Con Golshifteh Farahani en el papel principal y dividida en capítulos que llevan los nombres de las novelas que leen, es un canto a la sororidad y al poder transformador de la palabra. Ganó el Premio del Público en el Festival de Roma.