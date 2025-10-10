Una peli, una serie, un libro y una manifestación para este fin de semana (del 10 al 12 de octubre) Especial 12 octubre «Nada que celebrar»

Este fin de semana, mientras muchos celebran una versión oficial de lo que llaman Hispanidad, nosotros te proponemos un itinerario cultural que vuelve la mirada hacia quienes siempre han sido marginados por esa narrativa: los pueblos originarios, las comunidades negras, las geografías explotadas. No aceptamos mitos dorados ni el olvido disfrazado de festividad. Aquí tienes una película, una serie, un libro y un concierto que invitan a cuestionar lo que celebra ese día, a escuchar voces silenciadas y a celebrar resistencia.
La peli…
«También la lluvia» (2010) – España
Dirigida por Icíar Bollaín
Ambientada en Cochabamba (Bolivia) en el año 2000, También la lluvia nos narra cómo un equipo cinematográfico español llega al país andino para rodar una película sobre Cristóbal Colón y la conquista de América. Mientras la ficción revive la colonización, fuera del set estalla la llamada Guerra del Agua, cuando la población local se levanta contra la privatización del agua que una empresa (y respaldos estatales) intenta imponer.
🖤¿Por qué verla? Porque superpone pasado y presente para mostrarnos que la explotación sigue viva. Aquí, las luchas de ayer y hoy se entrecruzan, y las violencias simbólicas se vuelven visibles.
📍¿Dónde verla? Filmin
La serie…
«Exterminad a todos los salvajes» (2021) – Movistar
Miniserie documental de 4 episodios que revisita la conquista del Nuevo Mundo mezclando historia, memoria, mitos y violencia colonial para mostrar cómo la narrativa dominante ha ocultado raíces profundas de opresión.
🖤 ¿Por qué verla? Porque desmonta los relatos de “civilización” para revelar el costo humano del mundo moderno. Visibiliza cómo ese imaginario sigue influenciando desigualdades estructurales.
El libro…
«La Conquista de América: El problema del otro» Tzvetan Todorov (Siglo XXI editores, 2008)
Publicada originalmente en 1982 y reeditada por Siglo XXI Editores, esta obra es una reflexión filosófica, antropológica y semiótica sobre el encuentro violento entre Europa y los pueblos originarios de América.
Todorov organiza el libro en las secciones “Descubrir”, “Conquistar”, “Amar” y “Conocer”, interrogando cómo la visión europea del “otro” –con sus prejuicios, mitos y estructuras simbólicas– facilitó la dominación colonial.
🖤 ¿Por qué leerlo? Porque desarma la retórica del “descubrimiento” para mostrar que la conquista, además de militar, fue epistémica: colonizar cuerpos, lenguaje, símbolos, imaginarios. Es un libro fundamental para cuestionar la narrativa dominante del 12 de octubre.
Y una manifestación…
«Descolnicémonos» Tierra Florecida Frente al Orden Genocida(Madrid)
📣 El próximo 12 de octubre de 2025, Madrid se llenará de voces que dicen alto y claro: ¡Nada que celebrar! La Asamblea Descolonicémonos 12 de Octubre convoca a una gran manifestación y pasacalles anticolonial que saldrá a las 16:30 h desde el Parque de las Lavanderas (Acacias), recorriendo Ronda de Valencia, Atocha y Plaza Juan Goytisolo (Museo Reina Sofía). A las 19:00 h, el ArtEvento reunirá lecturas, música y expresión artística en vivo en la misma plaza, como acto de memoria y resistencia. Acude con tu pancarta, tu energía y tu voz para honrar a los pueblos que siguen resistiendo la colonización y para afirmar que no hay orgullo en el genocidio.
🎨 Ilustración del afiche hecho por @nadia.benavidess
🖤 ¿Por qué asistir? Porque tenemos que resignificar esta fecha. Porque la lucha solo acaba de comenzar.
