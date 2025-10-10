Una peli, una serie, un libro y una manifestación para este fin de semana (del 10 al 12 de octubre) Especial 12 octubre «Nada que celebrar»

La peli…

«También la lluvia» (2010) – España

Dirigida por Icíar Bollaín

Ambientada en Cochabamba (Bolivia) en el año 2000, También la lluvia nos narra cómo un equipo cinematográfico español llega al país andino para rodar una película sobre Cristóbal Colón y la conquista de América. Mientras la ficción revive la colonización, fuera del set estalla la llamada Guerra del Agua, cuando la población local se levanta contra la privatización del agua que una empresa (y respaldos estatales) intenta imponer.

🖤¿Por qué verla? Porque superpone pasado y presente para mostrarnos que la explotación sigue viva. Aquí, las luchas de ayer y hoy se entrecruzan, y las violencias simbólicas se vuelven visibles.