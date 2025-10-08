8 razones por las que el 12 de octubre no hay nada que celebrar

Cada año, el 12 de octubre se presenta como un “día de la hispanidad”, una jornada supuestamente de orgullo, unidad y encuentro entre culturas. Pero detrás de los desfiles militares y las banderas, lo que se conmemora es el inicio de uno de los mayores genocidios de la historia. La invasión y colonización de América.

Desde Afroféminas pensamos que el 12 de octubre no hay nada que celebrar.

Estas son las ocho razones que lo explican.

1. Porque no fue un “descubrimiento”, fue una invasión

América no fue descubierta. Ya existían civilizaciones complejas con sistemas políticos, filosóficos y espirituales propios. Lo que ocurrió en 1492 fue una invasión armada que impuso por la fuerza una cultura, una religión y un modelo económico basado en la esclavitud.

2. Porque fue un genocidio

Millones de personas fueron asesinadas directa o indirectamente por la violencia, las enfermedades importadas y la destrucción de sus formas de vida. Pueblos enteros desaparecieron. El término “encuentro de culturas” es un eufemismo para ocultar una masacre.

3. Porque el saqueo continúa

El colonialismo no terminó con la independencia de los países latinoamericanos. Hoy sigue a través del extractivismo, las multinacionales y las deudas impuestas. El oro y la plata de ayer son el litio, el coltán o el petróleo de hoy. La dominación se modernizó, pero nunca se detuvo.

4. Porque se fundó sobre la esclavitud africana

El 12 de octubre también marca el inicio del tráfico transatlántico de personas esclavizadas. Más de 12 millones de africanos fueron arrancados de sus tierras, torturados y forzados a trabajar para sostener los imperios europeos. Sin esa brutalidad, la llamada “modernidad occidental” no existiría.

5. Porque es el origen del racismo estructural

La colonización inventó jerarquías raciales para justificar la violencia. De ahí nacen los conceptos de “blanquitud”, “civilización” o “pureza de sangre”. El racismo es la columna vertebral del sistema. Y el 12 de octubre es su fecha simbólica.

6. Porque el catolicismo se impuso por la fuerza

Miles de templos fueron destruidos, las lenguas prohibidas y las espiritualidades indígenas y africanas demonizadas. La religión fue usada como herramienta de control social y justificación moral de la conquista. La fe, cuando se impone, deja de ser espiritualidad y se convierte en arma.

7. Porque seguimos pagando las consecuencias

La pobreza, la desigualdad y el racismo en América Latina y en las diásporas son el resultado directo de siglos de saqueo, esclavitud y exclusión. Celebrar el 12 de octubre es celebrar la herida abierta que todavía sangra en los cuerpos y las memorias de nuestros pueblos.

8. Porque podemos imaginar otras formas de memoria

No necesitamos un “día de la hispanidad”, sino un día de la resistencia, de la memoria viva, de las luchas afroindígenas, de la dignidad de los pueblos que sobrevivieron.

El futuro se construye reconociendo la verdad, no glorificando la violencia.

El 12 de octubre no es una fiesta para nsootras.

Recordar no es odio. Es justicia.

Y desde Afroféminas seguimos afirmando que no hay futuro posible sin memoria, reparación y verdad.

Afroféminas

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado