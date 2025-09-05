Una peli, una serie, un libro y una experiencia para este fin de semana (del 5 al 7 de septiembre)

La peli…

«Black Barbie» (2024) – Estados Unidos

Dirigida por Lagueria Davis

Este documental nos lleva a un viaje a través de la historia de la primera muñeca Barbie de color, creada por tres mujeres pioneras dentro de Mattel. La película explora el impacto de la muñeca en la representación, la inclusión y la autoestima de las niñas negras. A través de la historia, podemos ver cómo una simple muñeca se convierte en un símbolo de esperanza y un reflejo de los cambios culturales.

🖤¿Por qué verla? Porque es un documental conmovedor y revelador que va más allá de un juguete. Es una reflexión profunda sobre la importancia de la representación y cómo los pequeños cambios pueden tener un efecto enorme en la percepción de la belleza y la identidad.