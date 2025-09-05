Una peli, una serie, un libro y una experiencia para este fin de semana (del 5 al 7 de septiembre)

El calor se va despidiendo y el aire empieza a oler a tierra mojada, a hojas que cambian de color, a nuevos comienzos. El fin de semana del 5 al 7 de septiembre marca un umbral, el momento perfecto para abrazar el cambio de estación con un nuevo ciclo de propuestas culturales. Para esta primera entrega de septiembre te traemos una selección que te hará pensar, sentir y conectar. Desde un poderoso documental de Netflix que nos invita a reflexionar sobre el impacto cultural y social de una muñeca, pasando por una serie que profundiza en las raíces históricas del esclavismo en España, hasta un libro que nos reta a desaprender para reconstruir. Y para rematar, te proponemos una experiencia que fusiona sonido y memoria para dejarte sin palabras. ¡Prepárate porque tu mente y tu corazón tienen una cita ineludible!
La peli…
«Black Barbie» (2024) – Estados Unidos
Dirigida por Lagueria Davis
Este documental nos lleva a un viaje a través de la historia de la primera muñeca Barbie de color, creada por tres mujeres pioneras dentro de Mattel. La película explora el impacto de la muñeca en la representación, la inclusión y la autoestima de las niñas negras. A través de la historia, podemos ver cómo una simple muñeca se convierte en un símbolo de esperanza y un reflejo de los cambios culturales.
🖤¿Por qué verla? Porque es un documental conmovedor y revelador que va más allá de un juguete. Es una reflexión profunda sobre la importancia de la representación y cómo los pequeños cambios pueden tener un efecto enorme en la percepción de la belleza y la identidad.
📍¿Dónde verla? Netflix
La serie…
«Encadenados» (2021) – Prime Video
Este serie documental es la primera queue se adentra en la historia del esclavismo en España. A lo largo de cuatro episodios, descubre el papel de España como una gran potencia esclavista, la presencia de personas esclavizadas en su territorio y el origen de las grandes fortunas que impulsaron la revolución industrial. Es un relato riguroso y sin precedentes de un pasado ignorado y silenciado.
🖤 ¿Por qué verla? Porque es una oportunidad única de conocer una parte de la historia de España que a menudo se ha obviado. Es un trabajo de investigación minucioso que desvela un pasado silenciado, mostrando las implicaciones sociales y económicas del esclavismo y cómo sus consecuencias aún inciden en nuestro presente.
El libro…
«Descolonizar y despatriarcalizar» de Varios Autoras
Este libro nos propone un viaje intelectual y emocional para desmantelar las estructuras de poder que hemos interiorizado. Es una herramienta poderosa para deconstruir el pensamiento colonial y patriarcal, y nos invita a reflexionar sobre cómo estos sistemas influyen en nuestra vida diaria. Una lectura esencial para quien quiera participar en la construcción de un mundo más justo y equitativo.
🖤 ¿Por qué leerlo? Porque no es una invitación a la reflexión y la acción. El libro ofrece un marco de pensamiento radical que nos ayuda a entender y desmantelar las estructuras opresivas. Es una lectura esencial para quien quiera cuestionar lo establecido y participar activamente en la construcción de un mundo más justo y equitativo. Comprar
Y una experiencia…
«Chorus in rememory of flight» La Casa Encendida, Madrid
Esta exposición del artista Julianknxx en La Casa Encendida es una instalación sonora y visual que nos sumerge en la memoria colectiva y la diáspora africana. A través de la fusión de poesía, canto e imagen, la obra evoca la experiencia de la migración y la pertenencia. No es solo una exposición para ver, sino una experiencia para sentir y escuchar, que nos recuerda el poder de la conexión y la historia compartida.
🖤 ¿Por qué visitarla? Es una oportunidad para explorar la diáspora africana desde una perspectiva íntima y poderosa, a través del lenguaje universal del arte.
