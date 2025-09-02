Curso de Otoño Afroféminas

Después del verano, qué mejor que empezar el curso que con una formación antirracista y decolonial. Para eso te ofrecemos un curso online intensivo que invita a sumergirse en el feminismo negro, su historia, sus claves teóricas y su potencial transformador.

Creemos que el pensamiento crítico necesita espacio, profundidad y comunidad. Las redes sociales son útiles, pero no suficientes para entender siglos de lucha. Por eso, este curso es una oportunidad para leer, reflexionar, debatir y transformar desde nuestras realidades.

🌍 ¿Qué aprenderás en este curso?

Durante tres encuentros, exploraremos los fundamentos del feminismo negro, el impacto del privilegio blanco y la potencia de la interseccionalidad como herramienta crítica. A partir de textos clave y experiencias colectivas, abriremos espacios de reflexión y análisis situados.

📚 Temario

1️⃣ Introducción General

El feminismo negro nace como una corriente crítica dentro del feminismo, denunciando la exclusión de las mujeres no blancas de los discursos hegemónicos. Esta formación busca recuperar su historia y pensar cómo sus aportes siguen siendo urgentes hoy. A través del análisis de la interseccionalidad, reflexionaremos sobre el papel del privilegio blanco como eje estructural de las desigualdades.

2️⃣ Feminismo Negro: Historia, lucha y reivindicaciones

📌 ¿De dónde surge el feminismo negro? ¿Qué lo diferencia del feminismo dominante?

En este módulo abordaremos el origen del feminismo negro, las voces que lo impulsaron y los movimientos sociales que lo sostienen. Se trata de comprender no solo sus postulados teóricos, sino su fuerza como herramienta política para resistir la exclusión y construir justicia.

Contenidos clave:

Recorrido histórico y surgimiento del feminismo negro

Figuras clave y sus aportes

Diferencias con el feminismo hegemónico

Importancia del contexto racial y de clase

Reivindicaciones contemporáneas: justicia racial, derechos económicos, luchas laborales y resistencias cotidianas

3️⃣ Interseccionalidad: opresiones que se cruzan

📌 ¿Cómo se entrelazan el racismo, el sexismo, la clase y otras formas de opresión?

Este módulo está dedicado al análisis del concepto de interseccionalidad, desde sus fundamentos teóricos hasta sus aplicaciones prácticas en la vida cotidiana y en las políticas públicas.

Contenidos clave:

Definición y origen del término

Aportes de Kimberlé Crenshaw

Raza, género, clase y sexualidad como ejes de análisis

Interseccionalidad en instituciones, políticas públicas y movimientos sociales

Ejemplos de resistencia y transformación

4️⃣ Privilegio blanco: estructuras y rupturas

📌 ¿Qué significa ser blanco en una sociedad estructurada por el racismo?

Aquí reflexionaremos sobre el privilegio blanco como una construcción histórica que sostiene desigualdades. Analizaremos cómo se reproduce, dónde opera y cómo puede ser desafiado desde la conciencia crítica y el compromiso antirracista.

Contenidos clave:

¿Qué es el privilegio blanco?

Origen y desarrollo del concepto desde la teoría crítica

Mecanismos de perpetuación: instituciones, medios, escuela, trabajo

Casos cotidianos de privilegio y exclusión

Estrategias para identificarlo, cuestionarlo y actuar

Rol de las personas aliadas en el cambio

🧭 Metodología

Esta formación se desarrollará a través de una metodología participativa, crítica e interseccional , que combina el aprendizaje teórico con la reflexión personal y colectiva.

Se trabajará con los siguientes enfoques y herramientas:



Debates guiados y espacios de diálogo horizontal .

Análisis de textos clave .

Dinámicas de reflexión grupal .

Visualización de materiales audiovisuales .

🕕 Fechas y horarios

📅 1, 2 y 3 de octubre

🕓 Horario: de 19:00 a 21:00 cada sesión (las sesiones estarán grabadas para las personas que por trabajo o compromisos no puedan asistira a alguna o a todas en directo.

📝 ¿Cómo me inscribo?

Realiza el pago (125€ por persona) y 50€ si eliges una de las sesiones por separado. Introduce tu nombre completo, correo electrónico y el concepto: Curso de Otoño. Escríbenos a afrofeminas@gmail.com para confirmar tu inscripción y recibir todos los detalles.

🏦 Cuenta bancaria: ES69 0073 0100 5505 0599 8116

💳 PayPal: workshopafrofeminas@gmail.com

📜 Al finalizar, así has adquirido y realizado el curso completo, recibirás un diploma acreditativo de haber realizado la formación con Afroféminas.

🌱 Est eotoño (o primavera, según el hemisferio) te invitamos a pensar con nosotras, a desafiar las estructuras de opresión y a construir nuevos horizontes desde el conocimiento y la acción colectiva.

¡Nos vemos en octubre!

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado