En los 80 y 90, la expresión Welfare Queen (Reina del bienestar) se convirtió en una de las etiquetas más dañinas y racistas utilizadas en la política estadounidense para demonizar a las mujeres negras. Este concepto, además de ser un estereotipo cruel, se transformó en una herramienta en la arena política para recortar las ayudas sociales y lo poco que quedaba del sistema de bienestar. Esta idea sigue vigente hoy, pero ha evolucionado. En el panorama político y social del Estado español, la expresión se ha transformado el mito del inmigrante que vive a costa de las ayudas públicas.

La idea de la Welfare Queen fue popularizada a finales de los 70 por el entonces Gobernador de California Ronald Reagan, quien usó la historia de una mujer llamada Linda Taylor en su campaña electoral. Taylor, que supuestamente había estafado millones de dólares del sistema de bienestar social, se convirtió en el rostro del abuso del sistema. Aunque más tarde se demostró que las acusaciones sobre Taylor eran exageradas, la imagen de la mujer negra que explota el bienestar se instaló en el imaginario colectivo blanco/estadounidense.

La Welfare Queen encarnaba una serie de estereotipos con un profundo componente racista: la mujer negra, pobre y de vida desordenada, que depende del Estado para subsistir, y que se beneficia de él sin esffuerzo ni mérito alguno. Este concepto se convirtió en una herramienta política muy poderosa, utilizada para justificar recortes en los programas sociales y la austeridad. La idea de que las mujeres negras y otras personas racializadas dependían del Estado fue parte de una campaña para debilitar el bienestar social, en particular, los programas que beneficiaban a las minorías. La narrativa, que era falsa y manipulada malintencionadamente, obviaba que muchas de estas mujeres no tenían otras opciones debido a la pobreza estructural, la falta de acceso a la educación y la discriminación racial que las mujeres negras padecían de manera desproporcionada en el sistema.

De ‘Welfare Queen’ al migrante subvencionado

La figura de la Welfare Queen ha evolucionado para adaptarse al discurso de la extrema derecha en el Estado español. Ahora, la narrativa se centra en la imagen del migrante que supuestamente «vive a costa de las subvenciones», al que se le acusa de «robar» recursos públicos. Así es como se convierte la inmigración en una carga en lugar de una oportunidad, estigmatizando a miles de personas que, en su mayoría, han huido de la pobreza y la violencia en busca de una vida mejor. Esta idea se construye a partir del mito del inmigrante que vive de las ayudas sociales, a pesar de que la realidad, según confirman una y otra ves los datos, es que las comunidades migrantes contribuyen de manera mucho significativa al sistema económico y social. Es decir, dan más que reciben.

Una de las creencias más arraigadas en España es que los inmigrantes tienen muchos hijos para beneficiarse de las ayudas sociales. Este mito, muy popular en ciertos sectores de la sociedad, asegura, sin datos, que los migrantes aprovechan los recursos públicos para aumentar sus ingresos a través de las prestaciones por hijo. La estigmatización de esta supuesta «estrategia» tiene mucho en común con la figura de la Welfare Queen en Estados Unidos. Este estereotipo deshumaniza a los migrantes, remueve los prejuicios más bajos y rastreros, e ignora deliberadamente el hecho de que la mayoría de estas familias se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica y carecen de un acceso real y suficiente a servicios de calidad.

En sus intervenciones, los discursos xenófobos de VOX y la cada vez más popular Aliança Catalana , han creado una representación maniquea de la situación. Estas ideas encuentran eco entre las clases populares locales, cada vez más cercadas por la precariedad laboral y las dificultades de acceso a la vivienda, a las que se les insiste en la idea de que el inmigrante es un «parásito» que vive del bienestar sin dar nada a cambio

Santiago Abascal, líder de VOX, vincula constantemente la llegada de migrantes con un aumento en el gasto público. En sus palabras: “los inmigrantes ilegales suponen una carga insostenible para la economía española” y “la inmigración masiva está arruinando nuestro sistema de bienestar”.

La comunidad gitana, un blanco histórico de estigmatización

En el Estado español existe un blanco histórico de esta narrativa: la comunidad gitana. La estigmatización contra la población gitana es el resultado de siglos de persecución y marginación. Decretos reales como la Gran Redada de 1749 intentaron, de forma brutal y violenta, erradicar la identidad cultural gitana, forzando la asimilación y persiguiendo a sus miembros por el simple hecho de pertenecer a esta etnia. Esta persecución histórica es el auténtico origen de su exclusión social y económica.

Hoy, la pobreza que afecta de manera desproporcionada a la comunidad gitana, es la consecuencia directa de un legado de discriminación estructural. La falta de acceso a la educación de calidad, la segregación en el mercado laboral y la marginación en el acceso a la vivienda, han creado un ciclo de pobreza difícil de romper. El porcentaje de ciudadanos gitanos que viven en situación de pobreza severa es alarmantemente alto, lo que hace que su dependencia de las ayudas sociales sea, en muchos casos, una necesidad de supervivencia, no una elección. Sin embargo, la repetición de estereotipos como el del «gitano que vive de las ayudas» persiste en el discurso político y mediático, ignorando las causas profundas de su situación y reforzando los prejuicios históricos. El antigitanismo está unido a la propia identidad española.

La extrema derecha on line

El debate sobre el «migrante subvencionado» ha alcanzado una relevancia política sin precedentes en la última década. Nuevos exponentes de esta retórica han sustituido los ejemplos de la derecha más tradicional por una estrategia más directa, aprovechando la viralidad de las redes sociales para difundir su mensaje sin intermediarios.

Silvia Orriols , alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana, ha convertido este argumento en el pilar de su discurso xenófobo. En sus declaraciones públicas y en sus redes, vincula la inmigración con la sobrecarga de los servicios sociales. Una de sus afirmaciones más reiteradas es que «no hay recursos para todos» y que es necesario priorizar a la población local. Su retórica a menudo utiliza casos puntuales de altercados o problemas de convivencia en localidades con alta población inmigrante para presentarlos como la norma y como una prueba de que «los que vienen» solo lo hacen para aprovecharse del Estado de bienestar. Una de sus medidas más populares, negar el empadronamiento a la población migrante, tiene como transfondo el impedirle el acceso a las ayudas sociales.

Alvise Pérez , que ganó notoriedad a través de sus canales digitales con su «Se Acabó la Fiesta», e incluso ha llegado al Parlamento Europeo, ha empleado la figura del «parásito social» para referirse a la población migrante. Alvise basa su discurso en la denuncia de la corrupción y el desvío de fondos públicos, pero lo utiliza como un arma para atacar a colectivos vulnerables. A través de su canal de Telegram, ha difundido vídeos de personas sin hogar, presentándolos como inmigrantes y vagos que se benefician de un sistema corrupto. En una de sus publicaciones, afirma: «Los paguitas son una forma de control político. El mismo sistema que crea a los parásitos, luego se queja de ellos mientras les mantiene para comprar su voto.» Es undiscurso que prende rápido y desvia la atención de la complejidad del fenómeno migratorio y de las causas de la pobreza, aprovechando de la indignación popular.

Hoy, al igual que en los años 80 en los Estados Unidos de Reagan, los discursos xenófobos sirven para justificar las políticas de austeridad, desmantelar el Estado de Bienestar y dividir a la sociedad, pero con una mayor penetración gracias a las plataformas digitales. Y están ganado la batalla.

Redacción Afroféminas

